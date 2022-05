Selenski und Johnson: Die Ukraine liebt den britischen Premier

Best Friend Boris Zu Hause ein «Clown», in Kiew ein Held: Warum die Ukrainer Boris Johnson lieben Der britische Premier geniesst unter Ukrainerinnen und Ukrainern höchsten Respekt für seine kompromisslose Unterstützung. Johnsons innenpolitischen Skandale sind ihnen herzlich egal. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.00 Uhr

Standing Ovations für Johnson vom ukrainischen Parlament. Bild: Keystone

Verbotene Lockdown-Partys am Londoner Regierungssitz, der anhaltende Brexit-Streit mit Brüssel und zuletzt die Niederlage der Tories bei den Gemeindewahlen: Der britische Premierminister Boris Johnson mag zu Hause einen Haufen Probleme an der Backe haben und von seinen Gegnern nur noch als «Clown» bezeichnet werden. In der Ukraine ist der Politiker mit der Strubelfrisur der gefeierte Held.

Das zeigte sich auf dem Stadtspaziergang durch Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomir Selenski Anfang April, kurz nachdem sich die russischen Truppen aus der Hauptstadtregion zurückgezogen hatten. «Boris, ich bin so glücklich, dich zu sehen, ich liebe Grossbritannien», freute sich ein Bürger und schüttelte dem Premier begeistert die Hand. Eine Frau aus der Charkiw schenkte Johnson zum Dank spontan einen Keramik-Krug in der Form eines Hahn.

Kürzlich wurde in einem Vorort der südukrainischen Hafenstadt Odessa sogar eine Strasse nach Boris Johnson benannt.

Spontanes Geschenk einer Bürgerin: Boris Johnson erhält einen Hahn in Keramik-Form. Bild: Keystone

Panzerabwehrrakete «made in UK» macht den Unterschied

An die Spitze der ukrainischen Beliebtheitsskala wurde Johnson nicht zuletzt wegen der sogenannten NLAW-Panzerabwehrrakete befördert. Weit über 10’000 dieser schultergestützten und einfach zu bedienenden Raketenwerfer «made in UK» hat das ukrainische Militär bislang erhalten.

Die Raketen haben sich als äusserst effizient gegen russische Panzer herausgestellt. «God save the Queen» sollen die ukrainischen Soldaten vor dem Abschuss jeweils rufen. Aber auch das Luftabwehrsystem Star Streak, eine tragbare Hochgeschwindigkeitsrakete, die russische Helikopter, Kampfjets und Drohnen zielgenau vom Himmel holt, wird von der ukrainischen Armee gelobt.

Erst vor wenigen Tagen kündigte Johnson neue Waffenlieferungen im Umfang von über 360 Millionen Franken an, darunter Raketen, um russische Schiffe abzuwehren.

«Kampf Gut gegen Böse»: Johnson macht den Churchill

Gleich wie Grossbritannien bei seinem Widerstand gegen Nazi-Deutschland verstand, gehe es auch in der Ukraine jetzt um ein Kampf von «Gut gegen Böse», sagte Johnson vor wenigen Tagen in einer Videobotschaft ans ukrainische Parlament. In Churchill-Manier beschwor er den Widerstandsgeist des ukrainischen Volks, das wie die Briten im Zweiten Weltkrieg jetzt ihre «finest hour», ihre beste Stunde erleben würde.

Heldenpathos – und genau die unterstützenden Worte, welche die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt vom Westen hören wollen. Präsident Selenski dankte seinem Duzfreund Boris aufrichtig. Seit Tag eins des russischen Überfalls stehe Grossbritannien fest an der Seite der Ukraine, so Selenski.

«God save the Queen»: Ukrainischer Soldat feuert eine NLAW ab. Bild: Keystone

In kontinentaleuropäischen Hauptstädten wird das Engagement des britischen Premiers nicht ganz ohne Skepsis beobachtet. Ähnlich wie den Amerikanern falle es den Briten einfacher, einen harten Konfrontationskurs zu fahren, dass sie kaum von russischen Energielieferungen abhängen. Boris Johnson würde sich nur deshalb als grösster Helfer der Ukraine inszenieren, um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken, heisst es in deutschen Zeitungen.

Vor allem aber dürfte Johnsons Einsatz für die Ukraine den Deutschen das lange Zaudern und Zögern ihres eigenen Bundeskanzlers Olaf Scholz vor Augen führen, wenn es darum geht, die Ukrainer mit schweren Waffen zu unterstützen.

Dabei ist auch Johnsons Ukraine-Politik abseits der Waffenlieferungen nicht frei von Widersprüchen. Kritik gibt es über die komplizierte Visa-Praxis für ukrainische Flüchtlinge, die hohe behördliche Hürden für eine Einreise nehmen müssen. Stand heute sind in Grossbritannien nur etwas mehr als 37’000 ukrainische Flüchtlinge angekommen, im Vergleich zu über 400’000 in Deutschland.

Johnsons eigene Russland-Connections

Boris Johnson, damals Bürgermeister, zusammen mit Evgeny Lebedev im Jahr 2009 auf einer Londoner Abendveranstaltung. Dave M. Benett / Getty Images Europe

Den Oligarchen-Sumpf in London trockenzulegen, wo sich seit den 1990er-Jahren reiche Russen halbe Stadtteile unter den Nagel gerissen haben und wo Johnson zwischen 2008 und 2016 Bürgermeister war, wird noch viel Anstrengung erfordern. Ebenso könnte man aufarbeiten, wie die konservative Tory-Partei jahrelang von hohen Zuwendungen russischer Oligarchen profitieren konnte.

Und selbst Boris Johnson muss sich einige unangenehme Fragen gefallen lassen. Zum Beispiel, weshalb er seinem Freund, dem russisch-britischen Medienmogul Evgeny Lebedev, Sohn des russischen Oligarchen und ehemaligen KGB-Agenten Alexander Lebedev, trotz Sicherheitsbedenken der Geheimdienste im Jahr 2020 einen Sitz im britischen Oberhaus verschaffte.

Für die Ukrainerinnen und Ukrainer sind solche politischen Kontroversen im Moment aber offenkundig zweitrangig. Was für sie zählt, ist das Resultat auf dem Terrain und die kompromisslose Unterstützung der Johnson-Regierung gegen Russland. Aus welchen Motiven auch immer.

