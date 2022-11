Klimaaktivisten kleben sich an Dinosaurier-Skelett

Nach Strassen und Kunstwerken nutzten Klimaaktivisten nun auch ein Dinosaurier-Skelett für ihre Proteste: Im Naturkundemuseum in Berlin klebten sich am Sonntag zwei Klimaaktivistinnen an ein 60 Millionen Jahre altes Saurier-Skelett.