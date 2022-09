Begräbnis der Queen 4000 Angehörige der Streitkräfte paradieren für die Queen Das britische Staatsbegräbnis ist auch ein ausgezeichnetes Schaufenster für die Streitkräfte. Die Staatslafette, gezogen von fast 150 Matrosen, ist selbst für die Monarchie ein höchst seltener Anblick. Bojan Stula 19.09.2022, 15.09 Uhr

142 Matrosinnen und Matrosen sowie sechs Offiziere ziehen die Lafette mit dem Sarg von Queen Elizabeth II.. Wo1 Rupert Frere/British Ministr / EPA

Stolz twittert das britische Verteidigungsministerium an diesem Montag in regelmässigen Abständen über die Rolle der Streitkräfte am Staatsbegräbnis der Queen. Insgesamt 4000 Angehörige sind in London im Einsatz: 2000 paradieren an den insgesamt drei Prozessionen, 2000 stehen als Ehrenwachen entlang der Prozessionsroute.