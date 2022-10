Credit Suisse: Kommt die Krise zum richtigen Zeitpunkt

Banken Wenigstens der Zeitpunkt der Krise könnte sich für die Credit Suisse als glücklich erweisen Mit dem Abschied der Schweizer Grossbank vom Investmentbanking geht eine Ära zu Ende. Die goldenen Zeiten an der Börse sind vorbei. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 28.10.2022, 16.48 Uhr

Hat die Bank Glück im Unglück? Das Gebäude der Bank am Zürcher Paradeplatz. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Credit Suisse gibt ihre Ambitionen im globalen Investmentbanking auf und fokussiert sich auf ihre alten Stärken in der Vermögensverwaltung und im Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft. Das ist die Quintessenz der strategischen Neuausrichtung, wie sie Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann und sein CEO Ulrich Körner in den vergangenen Wochen und Monaten ausgeheckt und am Donnerstag in London den Finanzanalysten und den Medien vorgestellt haben.

CS First Boston hatte die Wall Street Bank der Schweizer geheissen, bis ihre Franchise vor 16 Jahren im Rahmen der seinerzeitigen One-Bank-Strategie der Credit Suisse mit dem Namen des Mutterhauses übermalt worden war. Geblieben waren nur die beiden Segel im Logo, die an die lange Geschichte von First Boston erinnern sollten.

Der Groll ist verständlich

Jetzt soll der Name der New Yorker Traditionsadresse also neu belebt werden. Unter dem Namen CS First Boston will die Schweizer Grossbank ihr Geschäft mit Kapitalmarktfinanzierungen sowie mit der dazugehörenden Fusions- und Übernahmeberatung sukzessive vom Konzern abtrennen und in die Hände einer «Partnerschaft» legen. Zum neuen starken Mann der CS First Boston avanciert der 59-jährige Amerikaner Michael Klein, der seit 2018 im Credit-Suisse-Verwaltungsrat sitzt und das Abspaltungsprojekt eng begleitet hatte.

Mindestens in der Schweiz glauben einige Kommentatoren und Credit-Suisse-Veteranen, dass sich die Amerikaner nun auch noch die Leber aus der Gans herausschneiden, deren Schlachtung sie mit einem lausigen Geschäftsgebaren letztlich erzwungen hatten. Der Groll ist durchaus verständlich. Schliesslich hatte First Boston der Credit Suisse einmal als Steigbügel zu deren Aufstieg in die Sphäre der globalen Top-Banken gedient.

Immerhin war First Boston vor 50 Jahren die Nummer eins beziehungsweise die Nummer zwei an der Wall Street für Fremd- und Eigenkapitaltransaktionen und die Credit Suisse schaffte es mit ihr in den erlauchten Kreis der sogenannten «Bulge-Bracket-Firms» am weltgrössten Finanzmarkt aufzusteigen.

Kaum namhafte Börsengänge in Sicht

Ob diese Gänseleber aber heutzutage immer noch so gut schmeckt wie damals, bleibt abzuwarten. Die meisten Wall-Street-Banken haben in den vergangenen Wochen Einschnitte beim Personal angekündigt. Zunächst geht es zwar nur darum, die während der Pandemie aufgebauten Kapazitäten wieder dem aktuellen Geschäftspotenzial anzupassen. Aber es braucht wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieses Potenzial in der Zukunft weiter abnehmen könnte.

Die vor allem in den USA, aber auch in Europa steigenden Zinsen und die hohe Inflation sind nicht nur Gift für die Aktienmärkte, wo derzeit kaum mehr namhafte Börsengänge stattfinden. Das Umfeld ist auch schlecht für das Geschäft mit Anleihen und kapitalmarktbezogenen Fremdkapitalfinanzierungen.

Die Verschuldungsraten haben ein kritisches Niveau erreicht. Wer das bislang nicht wirklich glauben wollte, konnte sich anhand der Reaktion der Finanzmärkte auf das Schuldenbudget der gescheiterten britischen Premierministerin Liz Truss eines Besseren belehren lassen. Wie sich in diesem Umfeld der Appetit der Investoren auf verbriefte Kredite entwickelt, ein ehemals erfolgreiches Geschäft der Investmentbank, das die Credit Suisse ebenfalls abstossen will, ist alles andere als klar.

Vielleicht steht in dieser Zeit der Krise sogar für einmal das Glück auf Seiten der Credit Suisse. Möglicherweise beendet die Bank eine Ära ihrer eigenen Geschichte, die gerade mit dem Ende der goldenen Zeiten des Investmentbankings zusammenfällt. Es wäre dem Duo Lehmann/Körner zu wünschen, das seit Beginn der noch jungen Zusammenarbeit einen beflissenen Eindruck hinterlässt.

