Balkan Serbien schürt den Konflikt mit Kosovo: Warum die jüngste Eskalation aus dem Ruder laufen könnte Seit Wochen spitzt sich der Kosovo-Konflikt zu. Für den vorläufigen Höhepunkt sorgte Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, der am Montag die Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzte. Die drei wichtigsten Fragen und Antworten. Rudolph Gruber, Wien Jetzt kommentieren 27.12.2022, 19.26 Uhr

Serbiens Verteidigungsminister Milos Vucevic (Mitte) mit dem Stabschef der Armee, Milan Mojsilovic (Mitte links): Die Sicherheitskräfte des Landes sind in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. ap / Serbian Defense Ministry Press

Wie gefährlich ist die aktuelle Situation?

Zunächst kam es Anfang November um die Angleichung von Autokennzeichen zu einem heftigen Streit, der mittlerweile unter westlichem Druck wieder mühsam beigelegt, aber nicht gelöst wurde. Kosovo-Serben sollen vorerst ihre serbischen Kennzeichen behalten und nicht gegen kosovarische eintauschen müssen; die Kosovo-Regierung setzte eine letzte Frist bis Anfang April. Serbische Beamte, mehrheitlich Polizisten, verweigern dennoch aus Protest den öffentlichen Dienst; auch serbische Bürgermeister und Parlamentsabgeordnete traten zurück.

Vor drei Wochen spitzte sich die Lage erneut zu, als die Kosovo-Sonderpolizei einen serbischen Polizisten wegen tätlicher Angriffe auf kosovarische Beamte verhaftete. Im Norden Kosovos, der überwiegend von Serben besiedelt ist, haben militante Serben Strassenbarrikaden errichtet. Sie werfen der Kosovo-Regierung vor, Sondereinheiten zu entsenden, um den von Belgrad kontrollierten Norden des Landes endgültig zu unterwerfen oder die rund 50'000 dort lebenden Serben zu vertreiben, weil sie den Kosovo als Staat nicht anerkennen.

Seit Montag haben militante Serben erstmals den serbischen Teil der nördlichen Provinzmetropole Mitrovica mit Lastwagen-Blockaden vom Rest des Landes abgeschnitten. Gerüchte über Schüsse nahe der Barrikaden hat bislang keine der beiden Seiten bestätigt.

Artillerieeinheiten der serbischen Armee wurden an die Grenze zum Kosovo verlegt. ap / Serbian Defense Ministry Press

Kosovo-Premier Albin Kurti drohte mit der gewaltsamen Erstürmung der Barrikaden, sollte dies die Nato-Schutztruppe Kfor nicht tun. Daraufhin hat Serbiens Präsident Aleksandar Vucic die Armee in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Bereits zu Herbstbeginn hatte Vucic bewaffnete Armee-Einheiten an die Nordgrenze Kosovos verlegen lassen. Eine Ordnungstruppe kann Serbien nur mit Kfor-Erlaubnis in den Kosovo entsenden, die unter den gegebenen Umständen wohl nicht erteilt wird.

Worum geht es in dem Konflikt wirklich?

Wie schon frühere Ereignisse wird auch die jüngste Eskalation von Belgrad gesteuert. Es sind bislang lediglich Ablenkungsmanöver, um die politische Lage taktisch und propagandistisch aufzuheizen. So hat Vucic, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, in den letzten fünf Jahren seine Streitkräfte sechsmal in Alarmbereitschaft versetzt, ohne dass es zu der immer wieder angedrohten Intervention im Kosovo gekommen wäre. Verschärft hat sich bislang nur die Rhetorik.

Die aktuellen Spannungen seit Anfang November hängen auch mit dem vorläufigen Scheitern des unter EU-Vermittlung laufenden Dialogs zwischen Serbien und seiner einstigen überwiegend von Albanern besiedelten Provinz zusammen. Im Grunde geht es um die Frage der staatlichen Anerkennung Kosovos, dessen Führung 2008, neun Jahre nach dem Aggressionskrieg des damaligen Serbenführers Slobodan Milosevic, einseitig die Unabhängigkeit deklariert hat. Serbien hingegen betrachtet den Kosovo weiterhin als Teil seines Staatsgebiets und kann sich dabei auf die UNO-Friedensresolution 1244 sowie im UNO-Sicherheitsrat auf die Vetomächte Russland und China stützen. Dem Kosovo wird somit die Aufnahme in die UNO versperrt.

Doch die Kompromisslosigkeit Belgrads hat auch die Haltung der Kosovo-Regierung verhärtet. So verweigert Premier Kurti den Kosovo-Serben die im EU-Dialog zugesagte Autonomie der Serbengemeinden mit dem nachvollziehbaren Argwohn, dass Serbien in der Folge die Annexion Nordkosovos und damit die Schwächung Kosovos als eigenständiger Staat beabsichtige. Im Gegensatz gilt Kurti als Anhänger eines Grossalbaniens, der Vereinigung Kosovos mit der Republik Albanien, mit deren Führung Kurti im regen Austausch ist.

Welche Rolle spielt Vucic und wer profitiert von einer Eskalation?

Präsident Vucic hat die Kosovo-Frage mit seinem politischen Schicksal verknüpft. Er fürchtet den Machtverlust und wolle nicht, wie er einmal sagte, als erster Präsident in die Geschichte eingehen, der serbischen Boden hergibt. Vucic, seit 2017 Präsident, regiert zunehmend autoritär, eine Opposition gegen ihn ist nicht mehr sichtbar. Auch eine kritische Presse ist nicht vernehmbar, die Massenmedien hat er jederzeit für seine Propaganda zur Verfügung.

Der Lösung der Kosovo-Frage entweicht Vucic mit einer geschickten Schaukelpolitik: Gegenüber dem Westen, also den Balkanfriedensmächten USA und EU, gibt er sich stets kompromissbereit und präsentiert sich als Stabilitätsanker. Doch sein wichtigster Verbündeter ist Russlands Kriegsherr Wladimir Putin, dem Vucic mit seiner zunehmend eskalierenden Kosovo-Politik in die Hände spielt.

Putin, der lange vor dem Überfall auf die Ukraine den Balkan für seine geopolitischen Interessen im Blick hat, wäre ein weiterer Kriegsschauplatz in Europa, der die EU wirtschaftlich schwächt und die Nato von seinem Ukraine-Krieg ablenkt, nur allzu willkommen. Dazu muss der Kreml keine eigenen Truppen schicken, es genügt die berüchtigte Wagner-Kriminellentruppe, die Kosovo-Premier Kurti hinter der serbischen Barrikadenpolitik vermutet.

