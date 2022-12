Aleksander Vucic: Machterhalt dank Kosovo-Konflikt - ein Porträt

Balkan Ein Teddybär mit Machtinstinkt: Warum Serbiens Präsident Vucic den Kosovo-Konflikt am Köcheln hält Seine Taktik ist längst durchschaut, aber sie verfängt immer noch: Das beweist die jüngste Eskalation im Kosovo-Konflikt, den Serbiens Präsident Aleksandar Vucic für den Machterhalt braucht. Rudolf Gruber, Wien Jetzt kommentieren 30.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kriegspropagandist mit gemütlicher Ausstrahlung: Wer ist Aleksandar Vucic? Andrej Cukic / EPA

Das war wieder typisch Aleksandar Vucic: Er spielt die Rolle als Schlichter von Konflikten, die er selbst anheizt, perfekt. Wegen der Verhaftung eines serbischen Polizisten, der einen kosovarischen Kollegen tätlich attackiert hatte, versetzte er die Armee in «höchste Kampfbereitschaft» und liess diese Woche an der Grenze zu Kosovo schweres Artilleriegeschütz und eine Flugstaffel auffahren. Seine Regierungschefin Ana Brnabic drohte mit einem «bewaffneten Konflikt». Zudem blockierten seit drei Wochen militante Serben im Norden Kosovos mehrere Strassen und Grenzübergänge, es kam sogar zu Schiessereien. Das serbische Volk in Kosovo sei in Gefahr und müsse sich verteidigen, sprach der Präsident.

Mitte Woche dann erschien Vucic persönlich an Ort und Stelle, um die Alarmbereitschaft für die Armee aufzuheben und seine Landsleute anzuweisen, die Blockaden wieder aufzulösen, wozu er sie selbst ermuntert hatte.

Grossgeworden als Propagandist Milosevics

Nun ist es wieder ruhig an Kosovos Grenze, als wäre nichts gewesen. Das Spiel hat sich jedoch in den letzten Jahren dutzendmal wiederholt, sodass mit weiteren Folgen zu rechnen ist. Denn mit Vucic ist eine Lösung des Kosovo-Konflikts undenkbar geworden, nicht allein, weil ihn mit Kosovo-Premier Albin Kurti eine wechselseitig herzhafte Verachtung verbindet. Vucic könnte seine Position, die staatliche Unabhängigkeit Kosovos, das sich 2008 von Serbien losgesagt hat, «niemals» zu akzeptieren, nicht ohne Macht- und Gesichtsverlust zurücknehmen.

Die Frage ist auch, ob er das überhaupt will. Er glaubt fest daran, dass ihn die USA und EU, die Friedensmächte des Kosovokriegs von 1998/99, nicht dazu zwingen können. Sein Rezept ist ein Doppelspiel: Vucic verspricht dem Westen Frieden und Stabilität auf dem Balkan, gleichzeitig dient er sich Russlands Kriegsherrn Wladimir Putin, der die Region aus Feindschaft gegen Europa in einen neuen Krieg lenken will, als Vasall an. Erst langsam beginnen die diplomatischen Vermittler, sein Täuschungsmanöver zu durchschauen, doch leider findet sich weit und breit keine Alternative zu Vucic.

Äusserlich wirkt der Zweimetermann sehr gemütlich, mit seiner molligen Figur wie eine Art Teddybär. Weshalb Politikerkollegen im Westen sein Machtbewusstsein unterschätzen mögen. Vucic ist ein gelehriger Schüler seines Mentors Slobodan Milosevic, des Totengräbers Jugoslawiens und Lenkers der Zerfallskriege Anfang der 1990er-Jahre.

Slobodan Milosevic starb 2006 in Den Haag, wo ihm beim UN-Kriegsverbrechertribunal der Prozess gemacht wurde. EPA

Milosevic hat den 1970 in Belgrad geborenen, studierten Juristen mit 28 Jahren zum Propagandaminister gemacht. An die Zeit der «ethnischen Säuberungen» und seine damaligen Hasstiraden gegen nicht-serbische Völker will Vucic nicht mehr gern erinnert werden. Legendär ist sein Spruch im Belgrader Parlament: «Man sollte für jeden getöteten Serben hundert (bosnische) Muslime umbringen.»

Schaukelpolitik zwischen Europa und einem autokratischen System

Vucic verliess 2008 die Radikale Serbenpartei des Warlords Vojislav Seselj und erfand sich mit dem Wechsel zur neugegründeten Fortschrittspartei quasi neu. Seither präsentiert er sich als gemässigter pro-europäischer Politiker. Zunächst als Premier und seit 2017 als Präsident pfropfte er Serbien ein autokratisches System auf, zugleich ignoriert er die von der EU geforderten Vorgaben für einen demokratischen Rechtsstaat.

Serbien ist längst zum Landbesitz von Vucics Fortschrittspartei geworden. Sie dominiert das Parlament, was sie auch der heillos zersplitterten Opposition verdankt, die seit Jahren keine glaubhafte Führungsfigur hervorbringt. Ein parteinahes Klientelsystem steuert die Wirtschaft und die Massenmedien; Arbeitsplätze sind ohne das richtige Parteibuch kaum zu haben, vor allem nicht in den Verwaltungen auf allen Ebenen.

Vucic (links) mit dem Gründer der Radikalen Serbenpartei (Srpska radikalna stranka SRS) Vojislav Seselj. Hier werden sie im März 1998 als neue Minister Serbiens in Belgrad vereidigt. Sasa Stankovic / EPA

Beobachter meinen, Vucics Mission sei es, als Retter der serbischen Nation in die Geschichte einzugehen. Jedenfalls bedient er die Klage seit osmanischer Zeit, wonach die Serben unablässig von Feinden umgeben seien, die sie unterdrücken und entmündigen wollten. Er sagt eben auch, was seine Landsleute gerne glauben. Die Frage, ob Serbien dereinst Teil der EU sein wird oder eine russische Kolonie, beantwortet er nicht. Er weicht mit Hilfe blumiger Prosa aus: «Unser Verstand gehört Europa, unser Herz Russland.»

Energieabhängigkeit von Russland, wirtschaftliche Ausrichtung in die EU

Was er und die gelenkten Medien verschweigen: Vucic muss Putin dankbar sein. Serbien ist in der Energieversorgung völlig von Russland abhängig; die gesamte Rohstoff- und Verarbeitungsindustrie befindet sich mehrheitlich in russischer Hand. Vucic stellt die Massenmedien auch in den Dienst der russischen Kriegspropaganda, offenbar eine Gegenleistung für die Unterstützung Moskaus in der Kosovo-Frage. So titelte Vucics Leibblatt mit der Schlagzeile: «Die Ukraine hat Russland angegriffen!»

Dass er Serbien dereinst als Mitglied der EU sehe, sagt Vucic nur, wenn er wieder einmal zu Gesprächen in Brüssel oder Berlin weilt. Die Bevölkerung bekommt via Medien «alternative Fakten» serviert: So glaubt die Mehrheit der Serben, Russland und China wären die wichtigsten Handelspartner, obwohl zwei Drittel des serbischen Aussenhandels mit der EU abgewickelt werden und die meisten Investitionen westliche Firmen tätigen. Zugleich wollen laut Umfragen rund 30 Prozent der arbeitsfähigen Serben auswandern, aber merkwürdigerweise kaum jemand nach Russland oder China, sondern bevorzugt nach Deutschland.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen