Elektroautos Spektakuläre Crashtests: Elektroautos verursachen mehr Auffahr- und Selbstunfälle Die Elektromobilität boomt. Doch mit den Batteriefahrzeugen gibt es neue Verkehrsrisiken, wie Crashtests auf dem Flugplatz Dübendorf zeigen. Denn die Stromer beschleunigen zu explosiv. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 25.08.2022, 17.50 Uhr

Ein Tesla-Elektroauto kollidiert mit einem Kreisel und überschlägt sich bei einem simulierten Unfall während eines Crashtests des Versicherers Axa auf dem Flugplatz Dübendorf. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Auf der Tribüne sitzen nicht nur Freunde der Elektromobilität. Als der Moderator der Crashtests, der von SRF bekannte Salar Bahrampoori, zu Beginn erzählt, er fahre einen 4,4-Liter-Verbrenner mit acht Zylindern, erhält er dafür riesigen Applaus des Publikums. Da sitzen offenbar viele Garagisten auf der Tribüne, die Benzin und Diesel immer noch für den richtigen Treibstoff halten. Bahrampoori scheint der Beifall wohl etwas zu viel zu sein: Sofort betont er, der Trend gehe in eine andere Richtung. 16 Prozent der Neuwagen sind inzwischen elektrisch, das meistverkaufte Auto stammt im Moment von Tesla.

Der Tesla fährt viel zu schnell in den Kreisel und hebt über der Kreiselinsel ab. Mit fatalen Folgen. Video: Bruno Knellwolf

Nur: Das Fahren mit Strom birgt neue Sicherheitsrisiken im Verkehr. Welche, wird hier durch den Unfallforscher Michael Pfäffli vom Versicherer Axa auf dem Flugplatz Dübendorf mit zwei spektakulären Unfällen vorgeführt. Der Unfallforscher hat die Schadensstatistik des Versicherers durchforstet und dabei festgestellt, dass Elektroautos spezifische Risiken bergen.

Zum Beispiel gibt es 50 Prozent mehr Kollisionen mit Elektroautos als mit Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Auch verursachen Stromautos 30 Prozent mehr Auffahrunfälle und deutliche mehr Selbstunfälle. Der Unfallforscher sagt:

«Und das nicht nur bei hohen Geschwindigkeiten, sondern auch bei tiefen Tempi. Auch beim Ein- und Ausparkieren.»

Vor allem die schnellen und leistungsstarken E-Autos wie jene von Tesla erzeugen deutlich mehr Schäden. Grosse Teslas haben demnach gemäss der Statistik eine 200 Prozent höhere Schadenfrequenz als zum Beispiel ein kleiner Renault Zoe.

Eine Berührung des Strompedals reicht

Das hat in erster Linie mit dem Fahrverhalten der Elektroautos zu tun. Wer schon mal am Steuer eines schnellen E-Autos gesessen hat, weiss: Nur schon eine Berührung des Strompedals, nicht des Gaspedals, reicht, und das Auto schiesst wie eine Gewehrkugel weg. So machen Elektroautos oft ruckartige Beschleunigungen und das Auto gerät ausser Kontrolle. Der Unfallforscher spricht dabei vom Overtapping-Effekt.

Tesla fliegt durch die Luft

Eine solche Szene wird nun auf dem Flugplatz getestet. Ein Tesla Model S fährt mit 60 Kilometer pro Stunde auf einen Kreisel zu. Wahrscheinlich wäre der Fahrer des Testwagens gerade mit dem Smartphone beschäftigt gewesen. Denn das Elektroauto beschleunigt vor dem Kreisel und wird auf der Kreiselinsel in die Luft gehoben. Auf dem spektakulären Flug dreht sich der Tesla auf den Rücken und landet krachend auf dem Dach. Sekunden später fängt das Elektroauto an zu brennen.

Das Auto brennt allerdings nicht wegen der Batterie. Diese wurde dem Tesla aus Sicherheitsgründen entfernt. Feuer gefangen hat das Kühlmittel im Motorraum. Der Unfallforscher Pfäffli interessiert sich aber dafür, ob die Batterie beim Unfall Schaden genommen hätte. Denn der Unterboden der Elektroautos sei deren Achillesferse, der schwächste Punkt. Dieser sei bei einigen E-Fahrzeugen zu schwach gebaut, womit bei einem Unfall die Batterie gefährdet sei. Tesla hat deswegen den Unterboden extra mit einer Titanlegierung verstärkt.

Unterboden des Teslas ist verstärkt

So bleibt dieser Unterboden beim Unfall relativ unbeschädigt, die Batterie hätte wohl nicht zu brennen begonnen, urteilt der Unfallforscher. Die Lithium-Ionen-Batterie sei aber generell ein Risiko bei einem Unfall, weil diese bei einer Beschädigung aufgrund der chemischen Reaktionen einen Brand auslösen kann, der nicht mehr gelöscht werden kann. Allerdings relativiert Michael Pfäffli auch gleich wieder. Das Risiko, dass ein Elektroauto brenne, sei sehr gering und nicht höher als bei einem Verbrennerauto. Generell brennen 5 von 10’000 versicherten Autos. Trotzdem sollten alle Elektroauto-Hersteller die Unterböden ihrer Fahrzeuge so bauen, dass die Batterie optimal geschützt werde.

Beim zweiten Crashtest in Dübendorf fahren ein Elektroauto und ein Benzinauto aufeinander los. Mit Tempo 54 km/h kommt es zur Frontalkollision, es knallt in den Ohren der Zuschauer. Mit eingedrückten Motorhauben stehen die beiden zerstörten Fahrzeuge unter der sengenden Sonne. Das Benzinauto ist vom Aufprall weiter zurück gestossen worden, die Zerstörung ist aber bei beiden vergleichbar. Der Schutz der Insassen war beim Aufprall so gut, dass beide Fahrer mit leichten Verletzungen davon gekommen wären.

Autos werden immer schwerer, wegen der Batterien noch mehr

Das Resultat des Crashtests entspricht nicht ganz den Erwartungen der Unfallforscher. Eigentlich hätte der 400 Kilogramm leichtere Benzin-VW-Golf mehr zerstört werden sollen als das Elektroauto. Die Physik sagt, wenn ein schweres auf ein leichtes Auto trifft, ist das leichte Auto im Nachteil. Dementsprechend sind Elektroautos ein grösseres Risiko, weil sie wegen der schweren Batterien deutlich mehr Gewicht haben als Verbrennerautos. Vor allem wenn das Gewicht in einem schnellen E-Auto mit 500 PS Leistung zusammen kommt, steigt das Schadenspotenzial deutlich. «Diese hohe Leistungsfähigkeit von Elektroautos ist unnötig, wer braucht ein Auto mit über 500 PS?», fragt der Unfallforscher.

«Die Autos werden generell immer schwerer, um 25 Prozent seit dem Jahr 2000. Mit den Elektroautos verstärkt sich das», sagt Pfäffli. Allerdings: Insassen in leichteren Autos haben kein höheres Sicherheitsrisiko, schwere Autos verursachen aber mehr Blechschäden. Das Gewicht der E-Autos werde aber eher noch zunehmen, weil man mehr Reichweite wolle, was mehr Energiedichte in den Batterien benötige, die deswegen schwerer würden.

Löschen und Bergen ist aufwendiger und teurer

Noch weitere Nachteile verunfallter Elektroautos werden auf dem Flugplatz Dübendorf vorgeführt. Das Löschen eines Fahrzeugbrandes ist aufwendiger, komplizierter und viel teurer. Wie auch die Bergung der Unfallfahrzeuge. Gefährlich ist die Unfallstelle aber nicht, beim Unfall wird die Batterie in Millisekunden abgekoppelt, der Stromkreis ist unterbrochen. Ein Nachteil sind aber die höheren Reparaturkosten eines Elektroautos gegenüber einem Verbrennerauto.

Das 400 Kilogramm schwerere gelbe Elektroauto stösst frontal mit dem roten Benzinauto zusammen. Video: Katja Jeggli / CH Media

