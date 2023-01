Tigerin Sheba hält Südafrikas Metropole Johannesburg in Atem

Ausgebüchst Tigerin «im Blutrausch» hält Südafrikas Metropole Johannesburg in Atem Ein Wohnbezirk der Wirtschaftsmetropole ist jetzt Jagdgebiet von Sheba: Die Tigerin riss bereits zwei Hunde, ein Schwein und ein Reh – und griff auch schon Menschen an. Markus Schönherr, Pretoria Jetzt kommentieren 17.01.2023, 10.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lokale Polizisten auf der Suche nach Sheba: Die Tigerin treibt in einem Wohnbezirk von Johannesburg ihr Unwesen. Themba Hadebe / AP

«Guten Morgen euch allen – ausser Sheba, der Tigerin.» Mit diesen Worten begrüsste der südafrikanische Politjournalist Eusebius McKaiser am Dienstag seine Follower auf Facebook. Seine Missgunst gilt einer entlaufenen Tigerdame, die seit Tagen die Millionenmetropole Johannesburg in Atem hält.

Fenster geschlossen halten und nicht vor die Tür gehen! Das ist der Ratschlag, mit dem sich die Behörden an die Bewohner von Walkers Fruit Farms wandten. Der Grund: Der ländliche Wohnbezirk, südlich von Johannesburg, ist seit vergangenem Freitag nicht nur Erholungsort für gestresste Städter, sondern auch Jagdgebiet von Sheba. Die achtjährige Tigerin entkam Polizeiangaben zufolge ihrem Besitzer, der sie mit der Hand aufgezogen hatte. Seither liefert sich Sheba ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitskräften, Nachbarn und Tierschützern.

Sheba scheint hungrig. In den vergangenen vier Tagen riss sie zwei Hunde, ein Schwein und ein Reh. Beide Hunde mussten wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Darüber hinaus wähnten die Bewohner sich am Wochenende in einem Horrorfilm, als mitten in der Nacht Hilferufe die Nachbarschaft durchdrangen. «William ging einen Pfad hier in der Nähe entlang, als der Tiger über ihn herfiel», erinnert sich eine Nachbarin gegenüber der südafrikanischen Zeitung «Times». Das Blatt vermutet Sheba «in einem Blutrausch». Während sie von dem attackierten Mann abliess, musste das Opfer mit Bisswunden am Bein ins Spital.

Hitzewelle, Stromausfall – und jetzt noch ein entlaufenes Raubtier

Die Johannesburger reagierten dennoch gelassen auf die Nachricht des entlaufenen Tigers. Viele nahmen es mit Humor, schliesslich gebe es mit der derzeitigen Energiekrise in Südafrika bereits genug Probleme. Eine Kommentatorin: «In Johannesburg erleben wir derzeit eine Hitzewelle, zwölf Stunden täglich ohne Strom und einen Tiger, der durch die Strassen streift. Einen solchen Sch… kann man nicht erfinden.»

Tatsächlich dürfte Sheba aber gar nicht umherstreifen. Experten gehen davon aus, dass sie sich aufgrund der Sommerhitze lieber unter einem schattigen Baum versteckt. Und das irgendwo in der Nähe ihres menschlichen Ziehvaters, bei dem sie gemeinsam mit ihrem Bruder lebte. Am Montagabend konnte eine Polizeidrohne mit Wärmebildkamera die Tigerin an einem Wasserloch erspähen. «Die Suchtruppe fand ganz frische Pfotenspuren. Ausserdem konnte man sie riechen, sie musste also ganz in der Nähe sein, doch es war zu gefährlich, den Busch zu betreten», so Polizeisprecher Gresham Mandy gegenüber örtlichen Medien.

Der weitere Plan: Sheba auf Sicht mit Hilfe eines Betäubungspfeils stilllegen und in eine Auffangstation für Wildtiere bringen. Sollte es zu einem Angriff kommen, sei die Tigerin aber auch für den Abschuss freigegeben, erinnert ein Behördensprecher.

Im Safari-Land Südafrika leben keine Tiger in freier Wildbahn. Entsprechend gelten diese als «Exoten». Und deren Haltung ist in einigen der neun Provinzen des Landes völlig legal. Allerdings hat der Vorfall in Johannesburg erneut eine Debatte angestossen. Ein Vertreter der Südafrikanischen Gesellschaft gegen Gewalt an Tieren (NSPCA) betonte: «Wildtiere gehören in die Wildnis und sollten nicht in Wohngebieten gehalten werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen