Diese europäischen Länder trifft die Dürre am härtesten

Ausbleibender Regen Europas Gewässer trocknen aus – diese Länder trifft die anhaltende Dürre am härtesten Ganz Europa ächzt unter der seit Monaten anhaltenden Trockenheit. Klimatologen sprechen bereits von einer Jahrhundert-Dürre. Ein Überblick über diejenigen Länder, die am meisten leiden. Hans-Caspar Kellenberger, Ralph Schulze, dpa Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Der Hyde Park in London ist aufgrund der anhaltenden Dürre und Hitze kaum wiederzuerkennen. Tolga Akmen / EPA

Die grossen Flüsse und Seen in Frankreich, Deutschland und Italien sind aufgrund der anhaltenden Dürre zu Rinnsalen und Pfützen geworden. Auch Stauseen geht das Wasser aus, Landwirte erwarten massive Ernteausfälle. Eine Entspannung der Situation durch anhaltenden Regen ist gleichzeitig kaum in Sicht. Das Gemeinsame Forschungszentrum der EU (EC-JRC) warnt vor einer der grössten Dürren in Europa seit 500 Jahren. Ein Klimatologe befürchtete, dass die extreme Trockenheit bis zu 47 Prozent des Kontinents betreffen könnte.

Der Stausee La Viñuela ist der wichtigste Wasserspeicher der südspanischen Provinz Malaga. Nach Monaten ohne Regen ist der See, der normalerweise sechs Kilometer lang und 100 Meter tief ist, nur noch zu zwölf Prozent gefüllt. Die Talsperre schrumpfte zu einer Pfütze. Das hat katastrophale Folgen. Die gesamte Landwirtschaft der Nation leidet unter der schlimmsten Dürre, die in Spanien seit Jahren registriert wurde, berichtet der Bauernverband Asaja.

70 Prozent der Stauseen in Spanien können den Bedarf der ihr zugeteilten Region dauerhaft nicht mehr decken. Die Bauern müssen sich auf riesige Ernteausfälle einstellen, die etwa bei Oliven, Getreide oder Sonnenblumen nach Schätzungen 30-50 Prozent erreichen können.

Das Reservoir des Viñuela-Stausee ist bereits seit Monaten auf einem Tiefststand. Carlos Gil / AP

Auf kurzfristige Rettung vom Himmel können Spaniens Landwirte derzeit nicht hoffen. Es ist kein anhaltender Regen in Sicht. Die Trockenheit führt mitunter auch zu zahlreichen Waldbränden, mit denen das Land ebenfalls seit Monaten kämpft. Ein Feuer rund 60 Kilometer nordöstlich von Alicante zerstörte nach Angaben des staatlichen TV-Senders RTVE seit Samstag etwa 3500 Hektar Wald. Rund 1000 Menschen hätten in der Gegend des Ortes Pego vorsorglich ihrer Häuser verlassen müssen.

Ein weiterer grosser Waldbrand wütete in der Region um den Ort Añón de Moncayo etwa 70 Kilometer westlich der Grossstadt Saragossa in Aragonien. Die Waldbrandgefahr sei in Teilen Andalusiens, Aragoniens und Kataloniens weiter «extrem hoch», warnte das Waldbrand-Informationssystem Copernicus der EU auf Twitter.

Auch in Frankreich stehen die Wälder in Flammen. Bereits im Juli zerstörte ein Feuer in der Nähe von Bordeaux Tausende Hektare Wald. Nun lodern die Brände als Folge der extremen Trockenheit erneut auf. Die Feuersbrünste in der Region Gironde im Südwesten des Landes hätten von Juni bis August fast eine Million Tonnen CO2 freigesetzt, teilte die europäische Satelliten-Umweltbeobachtungsstelle CAMS mit.

Ein Sonnenblumenfeld verdörrt aufgrund der anhaltenden Dürre im Südwesten Frankreichs. Bob Edme / AP

Die momentane Dürre ist laut Météo-France, dem staatlichen Wetterdienst, die schlimmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1958. Der über 1000 Kilometer lange Fluss Loire ist stellenweise so trocken, dass er zu Fuss durchquert werden kann.

Die Niederschläge lagen im Juli laut Wetterdienst 85 Prozent unter den üblichen Werten. Mehr als 100 französische Gemeinden haben kein fliessendes Wasser mehr. Lastwagen karren Trinkwasser für die Menschen vor Ort an, berichtet der Minister für den ökologischen Wandel und territorialen Zusammenhalt, Christophe Béchu.

Ob Rhein, Weser, Donau oder Edersee: Die Pegelstände vieler Flüsse und Seen in Deutschland sind in diesem Jahr besonders tief. Dem Rhein – Deutschlands wichtigster Wasserstrasse – setzt die Trockenheit Tag für Tag mehr zu. Der für die Schifffahrt wichtige Pegelstand bei Kaub in Rheinland-Pfalz sank zu Wochenbeginn ebenfalls weiter: von 37 Zentimeter am Sonntag auf nur noch 32 Zentimeter zu Beginn der neuen Woche. «Es fahren noch Schiffe, aber weniger und mit geringerer Ladung», sagte der Sprecher des Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein, Florian Krekel, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters zu den Folgen.

Die Mäuseturminsel im Rhein bei Bingen (Rheinland-Pfalz), ist derzeit aufgrund des Niedrigwassers zu Fuss erreichbar. Thomas Frey / dpa

Für die nächsten drei bis vier Tage wird vorhergesagt, dass die Wasserstände weiter flussabwärts am Niederrhein um weitere fünf bis zehn Zentimeter fallen, wie das Amt betonte. Der Rhein ist ein wichtiger Schifffahrtsweg für Rohstoffe und Ölprodukte wie Heizöl. Die Schiffe auf dem Rhein können nun nur noch einen Drittel der möglichen Fracht aufnehmen.

Das seit Wochen anhaltende Niedrigwasser beeinträchtigt bereits die Leistung von zwei deutschen Kohlekraftwerken. Der Chemiekonzern BASF hatte erklärt, er könne Produktionskürzungen nicht ausschliessen, wenn das Niedrigwasser die Logistik störe. Indes ist der Wasserstand des Bodensees, an der Grenze zur Schweiz und zu Österreich, nur wenige Zentimeter von seinem historischen Minimalstand entfernt.

Kaum Schnee aus den Bergen sowie ein viel zu trockener Frühling und Sommer führten in Italien zur schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Seit Monaten hat es in Norditalien nicht mehr geregnet. Der bei Touristen beliebte Gardasee schrumpft jeden Tag. Der mehr als 650 Kilometer lange Fluss Po und sein Einzugsgebiet gleichen einer Wüste.

Aufgrund des niedrigen Pegels drängt an der Meermündung zur Adria bereits bis auf 40 Kilometer ins Landesinnere Salzwasser in das Flussbett und dringt ins Grundwasser vor. Dies führt zu Ernteausfällen für die bereits von der Dürre schwer getroffene Landwirtschaft im Einzugsgebiet des Po, wo unter anderem viel Reis angebaut wird.

Der Pegel des Po sinkt kontinuierlich weiter. Regen ist kaum in Sicht. Luigi Navarra / AP

In fünf am Po liegenden italienischen Regionen herrscht wegen der Trockenheit bereits seit Anfang Juli der Wassernotstand. Die Städte Mailand und Venedig habe die öffentlichen Trinkbrunnen abgestellt. Das aktuelle Jahr ist das trockenste Jahr im südeuropäischen Land seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Laut Wetteramt war der Juli in England so trocken wie seit fast 90 Jahren nicht mehr. Das erste Halbjahr 2022 ist zudem das trockenste seit 46 Jahren. Laut britischen Medien rückt die Feuerwehr immer wieder zu kleineren Bränden aus. Infolge der Rekordtemperaturen im Juli – das britische Met Office sprach gar zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Hitzewarnung aus – zerstörte ein Feuer in der Hauptstadtregion zahlreiche Häuser.

England von oben: Statt «grün und lieblich» jetzt braun und trocken. Sentinel-hub

Die sonst so grünen Parks in London gleichen Wüstenregionen. Der Dürrenotstand wurde neben London unter anderem in den Regionen Devon, Cornwall und Kent ausgerufen. Die englischen Wasserreservoirs enthalten momentan nur rund 65 Prozent der normalen Menge an Wasser Anfang August.

Der Londoner Hyde Park gleicht einer Wüste. Tolga Akmen / EPA

