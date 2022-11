Aufstand Nach dem WM-Protest ihrer Fussball-Nati: So reagieren Irans Mullahs Das iranische Regime muss nach dem Nationalhymnen-Protest seiner WM-Elf auf Schadensbegrenzung machen. In Teheran darf offenbar nicht mehr auf Protestierende geschossen werden. Dafür sterben andernorts umso mehr Menschen. Michael Wrase, Limassol/Doha Jetzt kommentieren 22.11.2022, 17.00 Uhr

Die regimetreue iranische Tageszeitung «Vatan-e Emrooz» beschränkte sich in ihrer aktuellen Ausgabe auf den sportlichen Aspekt der 2:6-Niederlage gegen England an der WM in Katar: «Verwundet, aber hoffnungsvoll» lautete der Titel. Vahid Salemi / AP

Es war das von vielen Iranern ersehnte Zeichen der Solidarität mit der Protestbewegung in ihrem Land: Mit fest aufeinandergepressten Lippen, die Arme fest auf die Schultern des Nebenmanns gelegt, standen die iranischen Nationalspielers während des Abspielens ihrer Nationalhymne auf dem grünen Rasen von Doha. Ihre Augen waren dabei starr nach vorne gerichtet.

Als die mehrheitlich iranischen Zuschauer im Khalifa-Stadion der katarischen Hauptstadt den stillen Protest des «Team Melli» wahrnahmen, brachen sie in lauten Jubel aus.

Unverhüllte Frauen zeigten, zum Teil mit Tränen in den Augen, Spruchtafeln mit den Slogans des seit mehr als zwei Monaten andauernden Volksaufstandes: Frauen, Leben, Freiheit. Andere Zuschauer trugen T-Shirts mit den gleichen Parolen oder dem Portrait der Kurdin Mahsa Amini, deren Tod im Gefängnis der Sittenpolizei am 16.September die landesweiten Proteste ausgelöst hatte. Diese haben bislang fast 400 Todesopfer gefordert.

Dass die iranische Nationalmannschaft während des Abspielens ihrer Hymne stumm bleiben würde, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Noch vor einer Woche waren die 25 Kaderspieler von Irans Staatspräsident Ibrahim Raisi empfangen worden. Mit huldvoll geneigtem Kopf hatten sie dem Hardliner ein Trikot mit ihren Unterschriften überreicht. Die Empörung unter den iranischen Fussballfans über diesen «Akt der Unterwerfung» war daraufhin gewaltig.

Die Herzen der Fans zurückerobert

Mit ihrem stummen Protest im Khalifa-Stadion könnten die Fussballer nun die Herzen ihrer Fans zurückerobert haben. Auch nach ihrer 2:6-Niederlage am Montag gegen England wurde die Mannschaft von ihren Anhängern frenetisch gefeiert. Das iranische Regime reagierte auf das Fanal von Doha zunächst mit Schadensbegrenzung: Das Teheraner Staatsfernsehen unterbrach während der Hymne die Übertragung.

Zwei iranische Fans halten vor dem England-Spiel ihre Protestparolen hoch. Neil Hall / EPA

Trotzdem war nur wenige Minuten später im ganzen Land bekannt, dass die Fussballer nicht gesungen hatten. Für die Herrschenden in Teheran ist der weltweit kommentierte Protest des «Team Melli» ein Supergau. «Ein Milliardenpublikum», betonten Beobachter in Teheran, wisse nun, was im Iran geschehe. Entsprechend gross sei der Imageschaden für das Regime.

Alle Versuche, die Spieler und ihre Angehörigen durch massive Einschüchterung während der WM auf Regime-Kurs zu bringen, seien gescheitert. Dennoch ist ein in Teheran offenbar erwogener Abzug der Mannschaft vom Turnier von Doha keine Option.

Im Iran würde dann endgültig die Revolution ausbrechen, glauben iranische Twitter-User. «Raisi und seine Clique» hätten keine andere Wahl, als «ohnmächtig vor Wut» an den noch folgenden zwei WM-Spieltagen (sollte das Team nach der Vorrunde ausscheiden) weitere Proteste der Spieler hinzunehmen. Ihre Bestrafung wäre erst nach einer Rückkehr in den Iran möglich – vorausgesetzt, die Spieler fliegen tatsächlich nach Hause, was keinesfalls sicher ist.

Vor allem die Stars des Teams, wie der bei Bayer Leverkusen spielende Sardar Azmoun oder Stürmer Mehdi Taremi (FC Porto), hatten sich bereits vor der WM gegen das Regime gestellt. Sie dürften ohne den Umweg über Iran zu ihren Clubs zurückkehren. Die iranische Protestbewegung wird der Mut des «Team Melli» dagegen beflügeln.

Für die sehr junge iranische Bevölkerung waren die Nationalspieler schon immer Vorbilder, die nun mit ihrem stillen Protest in Doha zum Widerstand gegen die Islamische Republik aufgerufen haben.

Zentrum der Revolte liegt nun in Kurdistan

Die Proteste gegen das Raisi-Regime gingen auch während des ersten iranischen WM-Spiels am Dienstag weiter. Zentrum der Revolte ist gegenwärtig die Region Kurdistan im Nordwesten des Landes. Dort wurden allein in den letzten sechs Tagen über 30 Menschen von Revolutionsgardisten und regimetreuen Freiwilligenbrigaden erschossen. Auf von der BBC verifizierten Videos sind Dutzende von Protestierenden zu sehen, die in Gassen Schutz suchen, während in der Nähe Schüsse hallen.

Auf anderen Clips sieht man Menschen, die regungslos und blutverschmiert auf Bürgersteigen liegen. In einer Video-Botschaft fleht eine iranische Mutter die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe. «Sie töten alle jungen Menschen hier», ruft die Frau verzweifelt – und fragt, warum angesichts des täglichen Horrors in Kurdistan die Menschen in Teheran nicht auf die Strasse gehen.

Tatsächlich war es in der iranischen Hauptstadt in den letzten Tagen verhältnismässig ruhig. Kleinere Proteste lässt das Regime offenbar zu. Grössere Menschenansammlungen werden mit Wasserwerfern aufgelöst.

Im Gegensatz zu Kurdistan, wo rücksichtsloser Schusswaffeneinsatz alltäglich ist, hat die Teheraner Polizei offenbar die Anweisung bekommen, nicht auf die Demonstranten zu schiessen. Weitere Opfer unter der Protestbewegung, die zwangsläufig neue Demonstrationen auslösen würden, sollen zumindest im Machtzentrum der Mullahs unbedingt vermieden werden.

