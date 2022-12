Aufstand im Iran Die Welt ist entsetzt: Mullah-Regime kündigt weitere Hinrichtungen an Im Iran will die Obrigkeit die Demonstrierenden weiterhin mit unnachgiebiger Härte verfolgen. Die Proteste gehen trotzdem weiter. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 11.12.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Stop Execution»: Wie vor der iranischen Botschaft in Rom fanden an diesem Wochenende an vielen Orten Solidaritätskundgebungen zu Gunsten der iranischen Protestbewegung statt. Riccardo Antimiani / EPA

Mahan Sadran hat möglicherweise nur noch wenige Tage zu leben. Der junge Iraner soll nach dem Scheitern eines Einspruchs vor dem Obersten Gerichtshof seines Landes bald hingerichtet werden. Dies erfuhr seine Familie laut Berichten von Menschenrechtlern und Oppositionsmedien am Wochenende.

Der 23-Jährige wurde während einer Protestkundgebung festgenommen und wegen des Vorwurfs, er habe «Krieg gegen Gott» geführt, zum Tod am Galgen verurteilt. Sadran befinde sich in grosser Gefahr, sagen alarmierte Regimegegner.

Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) teilte am Sonntag mit, Sadrans Todesurteil sei von der Justiz an die Vollzugsbehörden weitergeleitet worden. Der junge Mann habe während seiner Verhöre und seines «Schauprozesses» keinen Zugang zu seinem Anwalt gehabt. Sadran wurde demnach im Oktober festgenommen, weil er bei einer Demonstration ein Messer dabei gehabt haben, ein Moped in Brand gesetzt und ein Handy zerstört haben soll.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Sadrans Prozess fand Anfang November statt; jetzt wurde das Urteil bestätigt.

Rund 80 Verurteilte stehen auf der Todesliste

IHR veröffentlichte ein Foto von Sadran, das den jungen Verurteilten in blaugestreifter Sträflingskleidung in einem Gerichtssaal zeigte.

Regimegegner berichteten auf Twitter, Freunde von Sadran könnten ihn im Gefängnis telefonisch nicht mehr erreichen. «Mahans Leben ist in Gefahr – er könnte jeden Moment von der Islamischen Republik getötet worden», schrieben die Betreiber des Twitter-Kontos 1500tasvir, auf dem die Proteste gegen das Regime dokumentiert werden. Am vergangenen Donnerstag hatte die Justiz bereits den 23-jährigen Mohsen Schekari wegen Teilnahme an einer Demonstration gegen die Regierung hingerichtet.

Amin Riahi, der auf seiner Internetseite «Iran Prison Atlas» die Gefängnisse, Richter und Prozesse im Iran beobachtet, teilte unserer Zeitung unter Berufung auf interne Tonaufzeichnungen des Regimes mit, rund 80 Menschen seien wegen «Krieg gegen Gott» angeklagt und müssten mit der Todesstrafe rechnen. Schekaris Hinrichtung sei ein Warnsignal des Regimes gewesen: Der Staat könne jederzeit Anklage wegen «Krieg gegen Gott» erheben und alle Angeklagten exekutieren.

Präsident Ebrahim Raisi kündigte nach der ersten Hinrichtung eines Demonstranten vor wenigen Tagen an, weiter «mit Entschlossenheit» gegen die Protestbewegung vorgehen zu wollen. Ahmed Khatami, ein Geistlicher und bekannter Hardliner, begrüsste die Hinrichtung von Schekari und forderte die «härtesten Strafen» gegen Mitglieder der Protestbewegung.

Präsident Raisi sagte, der Staat werde alle bestrafen, die Mitglieder der Sicherheitskräfte töteten. Schekari war zum Tode verurteilt worden, weil er angeblich einen Polizisten mit einem Messer verletzt hatte.

EU-Aussenminister beraten über Sanktionen

Bisher gibt es noch keine Hinweise darauf, dass sich die Protestbewegung von den Drohungen des Regimes abschrecken lässt. Kurz nach Schekaris Hinrichtung gab es neue Berichte über Proteste und Kundgebungen im Land. In der Hauptstadt Teheran versammelten sich Demonstranten in jenem Stadtviertel, in dem Schekari festgenommen worden war.

Die Drohung des Regimes könne das Gegenteil von dem bewirken, was die Regierung erreichen wolle, sagte Riahi zu CH Media. «Videos von Mohsen Schekari und seiner trauernden Familie könnten die Iraner in ihrem Ziel bestärken, das Regime zu stürzen.» Raisis brutaler Kurs verstärkt zudem die internationale Isolierung des Iran. Die EU-Aussenministerkonferenz will heute Montag über zusätzliche Sanktionen gegen den Iran sprechen.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell erklärte, er habe den iranischen Aussenminister Hossein Amir-Abdollahian in einem Telefonat dazu aufgefordert, keine Demonstranten mehr hinzurichten und die Freiheitsrechte des iranischen Volkes zu respektieren. Amir-Abdollahian verbat sich jedoch jede Einmischung von aussen und warf insbesondere Deutschland vor, im Umgang mit dem Iran zu «Terrorismus, Gewalt und Hassreden» aufzurufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen