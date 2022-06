Nato-Gipfel: Mit mehr Truppen und neuer Doktrin gegen Putin

AUFRÜSTUNG Mit mehr Truppen und einer neuen Doktrin gegen Putin: Die wichtigsten Antworten zum wegweisenden Nato-Gipfel Die Türkei gibt ihre Blockade gegen den Beitritt Schwedens und Finnland in die Verteidigungsallianz auf. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem wegweisenden Nato-Gipfel diese Woche. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Neue Realität: Russland als die «bedeutendste und direkteste Bedrohung» für die Nato, so Generalsekretär Jens Stoltenberg. Keystone

Angesichts des russischen Angriffskriegs in Europa richtet die mächtigste Verteidigungsallianz der Welt ihren Kompass neu aus: Beim Gipfeltreffen in Madrid geht es um die «grösste Neuaufstellung unserer kollektiven Verteidigung und Abschreckung seit dem Kalten Krieg», so Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Ja. Rechtzeitig auf den Gipfelstart hat die Türkei ihr Veto gegen den Nato-Beitritt Schweden und Finnlands aufgegeben. Nach Last-minute-Verhandlungen am Dienstagabend haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der finnische Präsident Sauli Niinistö und die schwedische Premierministerin Magdalena Anderssonder auf eine entsprechende Vereinbarung geeinigt. Die konkreten Schritte des Beitrittsprozess wird die Nato in den nächsten zwei Tagen festlegen. US-Präsident Joe Biden begrüsste die Einigung als entscheidenden Schritt zur Stärkung der Allianz und «grossartige Art, den Gipfel zu beginnen»:

Grund für Erdogans Blockade war seine Kritik am Umgang Schwedens und Finnland mit der in der EU verbotenen Kurdenpartei PKK. Die beiden skandinavischen Länder haben nun Zugeständnisse gemacht und versprechen, in der Terrorismusbekämpfung enger mit der Türkei zusammenzuarbeiten. Dies beinhaltet auch Gespräche über eine Vereinbarung über Auslieferungen von Terrorverdächtigen.

Mit einer Aufstockung ihrer Kampftruppen im östlichen Bündnisgebiet. Die multinationalen «Battle-Groups» in den baltischen Staaten, in Polen sowie anderen Staaten Osteuropas waren bis anhin Bataillons-Stärke aufgestellt. Nun sollen sie Grösse Brigade angehoben werden. Üblicherweise fasst eine Brigade zwischen 3000 und 5000 Soldaten.

Zudem will die Nato ihre «schnelle Eingreiftruppe» von aktuell rund 40’000 Soldaten auf über 300’000 aufstocken, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ankündigte. Diese Soldaten stehen unter erhöhter Einsatzbereitschaft und müssen in einem vorgegebenen Zeitraum verlegt werden können. Im Gespräch sind zehn Tage für manche Einheiten, andere in einem Zeitraum von 30 bis 50 Tagen. In Friedenszeiten stehen die Truppen unter nationalem Kommando. Im Ernstfall übernimmt der Nato-Oberkommandierende in Europa, aktuell der US-Viersternegeneral Tod D. Wolters.

Nein. Die Nato als solche passt auf, nicht als Akteur im Ukraine-Krieg wahrgenommen zu werden. Waffenlieferungen kommen daher von den einzelnen Mitgliedern, wie zum Beispiel von den USA, die bis heute mit knapp 4 Milliarden Dollar an zugesagter Waffenhilfe der grösste Unterstützer sind. Erwartet wird aber, dass einzelne Länder beim Nato-Gipfel neue Waffenlieferungen öffentlich machen. Den Auftakt machten am Dienstag Deutschland und die Niederlande, die die Lieferungen von sechs zusätzlichen Panzerhaubitzen 2000 ankündigten.

Die Nato selbst wird neue Hilfen im Bereich sicherer Kommunikationsmittel, Drohnen-Abwehr und Treibstoff ankündigen. Ausserdem geht es darum, wie die Ukraine mittelfristig von den alten Sowjet-Waffen komplett auf moderne Nato-Waffen umgerüstet werden wird.

Alle zehn Jahre überarbeitet die Nato ihr strategisches Konzept. Letztmals war das 2010 der Fall und Russland wurde darin noch als «Partner» aufgeführt. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Die Nato werde «ein neues Konzept für eine neue Realität» verabschieden, worin Russland die «wichtigste und direkteste Bedrohung» für die Allianz darstelle, so Generalsekretär Stoltenberg. Zum erstes Mal überhaupt wird auch China erwähnt als «Herausforderung für die Sicherheit und Werte» der Allianz.

