Asien Taiwan weist neue Drohungen aus Peking zurück Die Konfrontation sei keine Option für beide Seiten, betont Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen und reagiert damit auf die neuen Drohungen aus China. Xi Jinping möchte den Inselstaat zu chinesischen Territorium machen – wenn nötig mit Gewalt. 16.10.2022, 10.44 Uhr

Taiwan hat neue Drohungen von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zurückgewiesen. «Konfrontation ist definitiv keine Option für beide Seiten», teilte ein Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen am Sonntag in Taipeh mit. Er reagierte auf Xi Jinpings Rede zum Auftakt des Parteikongresses in Peking, die Vereinigung mit Taiwan vorantreiben zu wollen und sich niemals zu verpflichten, «den Einsatz von Gewalt gegen Taiwan aufzugeben».