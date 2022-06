Aarau Maienzug-Vorabend: Jetzt übernehmen die Gastronomen

Die Ereignisse rund um den Maienzug-Vorabend überschlagen sich. Was die Wirte am Donnerstagmittag beschlossen haben: Der Verein Gastro Altstadt Aarau springt für den abgesägten Verein Maienzug Vorabend in die Bresche. Am Abend dann folgt die nächste Neuigkeit.