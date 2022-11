Geeinte arabische Welt nach Überraschungssieg über Argentinien

Arabische Welt Nach dem Fussballsieg Saudi-Arabiens gegen Argentinien – selbst die Erzfeinde rücken näher an das Königreich Grenzenloser Jubel von Jemen bis in den Gaza-Streifen: Wie die grösste Überraschung der WM die arabische Welt eint und einem Monarchen den Rücken stärkt. Michael Wrase, Limassol Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.00 Uhr

Durfte natürlich nicht fehlen: Der saudische Thronprinz Mohammed bin Salman anlässlich der WM-Eröffnung neben Fifa-Präsident Infantino (beide rechts). Bild: Noushad Thekkayil/EPA

Für Mohammed bin Salman, alias MBS, hätte die letzte Woche nicht besser laufen können: Während der WM-Eröffnungsfeier durfte sich der saudische Thronfolger an der Seite von Fifa-Präsident Gianni Infantino einem Milliardenpublikum präsentieren. Zwei Tage später schlug die saudische Fussballnationalmannschaft Argentinien mit 2:1.

Der unerwartete Sieg löste in der gesamten arabischen Welt einen kollektiven Freudentaumel aus. Gefeiert wurde sogar bei den jemenitischen Huthis sowie im Gazastreifen, wo Saudi-Arabien bis zum Dienstag als Erzfeind galt.

Mit ihrem Sieg über den WM-Favoriten hätten die Saudis für einen «aussergewöhnlichen emotionalen Moment» in der arabischen Welt gesorgt, glaubt der ägyptische Politologe Nevin Massad. Der Jordanier Ahmed Al-Qasim feierte den Erfolg als «historisch» sowie als «grossen Sieg für alle Araber». «Jetzt sind wir wieder ein Volk», twitterte ein Fussballfan aus Aleppo überschwänglich.

Erzfeinde waren auch Katar und Saudi-Arabien

Wie lange die Euphorie anhält, bleibt abzuwarten. Dass der katarische Emir während des Turniers in Doha die saudische und MBS die katarische Flagge schwenken würde, war noch vor zwei Jahren undenkbar gewesen. Mit einer vierjährigen Handels- und Verkehrsblockade hatte Riad verhindern wollen, dass Katar die WM austrägt. Nun scheint der Streit, bei dem es um die angebliche katarische Nähe zu islamischen Extremisten ging, beigelegt.

Grosser Gewinner ist der saudische Thronfolger. Seine mutmassliche Verwicklung in die Ermordung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi ist kaum noch ein Thema. Der saudische Sieg über Argentinien, daran lässt die saudische Propaganda keinen Zweifel, ist auch MBS' Sieg. Mit seiner Ansprache an das Team, «während der Weltmeisterschaft ohne Druck zu spielen», habe er den Erfolg bereitet. Wird in Riad behauptet.

Jahrelang habe die saudische Königsfamilie ihre Macht durch einen «faustischen Pakt mit konservativen Geistlichen gesichert», analysiert der «Economist» den «beginnenden Umbruch» in Saudi-Arabien. MBS versuche sich nun von diesem Pakt zu lösen und eine «neue saudische Identität zu schaffen, die mehr nationalistisch und weniger religiös ist». Der saudische Erfolg bei der WM könnte ihm dabei helfen. Schliesslich werde der Sieg über Argentinien in der arabischen Welt als eine «nationale Errungenschaft» gefeiert.

