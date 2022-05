"Trump wird 2024 kandidieren", sagt sein Ex-Berater Scaramucci

Interview «Ich bete dafür, dass einer Trump von der Bühne stösst»: Sein Ex-Berater fürchtet sich vor erneuter Kandidatur Anthony Scaramucci war Berater und kurzzeitig Kommunikationschef des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Inzwischen hat er mit ihm gebrochen. Im Interview erzählt Scaramucci, warum Trump 2024 nochmals kandidieren dürfte und was seine Rückkehr zu Twitter bedeuten würde. Patrik Müller 3 Kommentare 26.05.2022, 05.00 Uhr

Anthony Scaramucci mit dem damaligen US-Präsidenten Trump. Facebook

Kurz nach Donald Trumps Wahl, im Januar 2017, trat Anthony Scaramucci am Weltwirtschaftsforum in Davos auf, um dessen Politik zu erklären. Wenige Monate später wurde er zum Kommunikationschef des Weissen Hauses berufen, doch nach einem Eklat schon nach wenigen Tagen wieder entlassen. Trump kam 2019 und 2020 selbst nach Davos – da war Scaramucci bereits zu einem Dauerkritiker des Präsidenten geworden. CH Media traf den früheren Investmentbanker am aktuellen WEF.

Warum haben Sie als einst glühender Trump-Verteidiger mit ihm gebrochen?

Anthony Scaramucci: Das Tuch war zerschnitten, als er meine Frau auf Twitter attackierte, was er leider mit vielen Menschen tat. Ich habe mich auch darum öffentlich gegen Trump ausgesprochen, weil seine Politik immer aggressiver wurde, er spaltet die Gesellschaft extrem.

Das hätten Sie auch schon früher merken können ...

Okay, ich habe nicht von Anfang an realisiert, wie gefährlich Trump ist. Den Letzten wurden die Augen geöffnet beim Sturm des Mobs aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Ich mag Trump persönlich nicht mehr, aber das darf meine Sicht auf seine Talente nicht trüben. Er ist ein äusserst begabter und starker Politiker.

Anthony Scaramucci hält Trump inzwischen für gefährlich. weforum

Wie sehen Sie seine Rolle in der amerikanischen Politik?

Donald wird wieder stärker und beliebter, und das besorgt mich sehr. Seine Basis hält unverdrossen zu ihm. Präsident Joe Biden verfügt zurzeit über derart schlechte Umfragewerte, dass Trump so, wie er funktioniert, dies als Aufforderung sieht, sich politisch einzubringen. Im Herbst finden die Zwischenwahlen statt, welche die Republikaner gewinnen könnten. Trump versucht nun, jene Parteifreunde zu unterstützen, die auf seiner Linie sind.

Das klingt, als wäre für Sie schon klar, dass Donald Trump 2024 noch einmal als Präsident kandidiert.

Sicher, daran gibt es für mich keinen Zweifel. Donald vermisst die Show, er wird 2024 nochmals kandidieren.

Bis zu den nächsten Wahlen ist Trump 78-jährig.

Das ist kein Hindernis für ihn. Zumal Joe Biden bis dahin 82 sein wird. Diese Generation Politiker kann einfach nicht loslassen. Sie wollen auf der Bühne bleiben, bis sie umfallen. Ich würde nicht mal ausschliessen, dass Bernie Sanders nochmals kommt! Der wäre bei den nächsten Wahlen 83.

Biden wird Ihrer Meinung nach auch nochmals kandidieren?

Er wird alles dafür tun, ja. Dieser Typ mag die Macht zu sehr, als dass er sie freiwillig abgeben würde.

Trump mag bei den Republikanern im Moment populär sein, aber werden ihm bis 2024 nicht jüngere Politiker Konkurrenz machen?

Ich hoffe es. Ich bete dafür, dass einer kommt, der stark genug ist, um Trump von der Bühne zu stossen. Aber sicher ist das nicht. Aus zwei Gründen: Trump ist unglaublich widerstandsfähig und zäh. Der kippt eigentlich nie um. Und er verfügt nicht bloss über Sympathisanten, sondern über heissblütige Fans, die ihm Energie geben.

Wer könnte Trump als Identifikationsfigur der Republikaner ablösen?

Es gibt ehrgeizige jüngere Republikaner, die ihre Chance wittern, wie Ron DeSantis aus Florida. Er ist Teil der Maga-Bewegung, «Make America Great Again», und holt dieselben Leute ab. DeSantis ist genauso irrational wie Trump. Vernünftiger ist Mike Pompeo, der frühere Aussenminister, er könnte bis 2024 zu einem ernsthaften Konkurrenten werden. Mein persönlicher Favorit ist aber jemand anders ...

Wer denn?

Francis Suarez, der Bürgermeister von Miami. Den kennt man national noch nicht so, aber solche Figuren können in den USA schnell aufsteigen. Er ist äusserst talentiert, moderat und pro-business.

Trump mag zäh sein, aber er gilt auch als faul. Hat er wirklich die Power, nochmals eine Wahlkampagne durchzustehen?

Das ist ein absolut zentraler Punkt. Trump ist kein harter Arbeiter, er liebt es, herumzuliegen und TV zu schauen. Für mich ist das einer der Hauptgründe, dass er nicht wiedergewählt wurde, kombiniert mit seiner Unfähigkeit, sich selber und seine Administration zu organisieren. Das wurde besonders deutlich in der Pandemiebekämpfung. Trump war unfähig, diese Covid-19-Krise zu managen. Er richtete bloss Chaos an. Allerdings: Es wäre falsch, ihn generell als faul zu beschreiben.

Er ist nur faul, wenn es um Themen gibt, die ihn nicht interessieren?

Ich würde noch weiter gehen und sagen: Er ist faul als Politiker, als Staatsmann. Aber er ist nicht faul als Entertainer. Er ist hoch motiviert, wenn es um die Show geht. Bei seinen Rallys, also den Auftritten in vollen Stadien, sprüht er vor Energie, und diese sind auch immer perfekt organisiert. Diesen Aspekt der Präsidentschaft liebte er und den vermisst er.

Sollte Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen, würde er Trump dort wieder zulassen. Was wären die Folgen?

Es würde Trumps Macht in der republikanischen Partei weiter stärken. Er würde Twitter wieder nutzen, um ihm genehme Parteikollegen zu fördern und zu pushen und jene, die er nicht mag, fertig zu machen, damit sie bei den parteiinternen Vorwahlen ausscheiden.

