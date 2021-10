Tokio: Mehrere Verletzte bei Messer- und Brandanschlag in Zug

In der japanischen Hauptstadt Tokio ist es am Sonntagabend (Ortszeit) zu einem Messer- und Brandanschlag in einem Zug gekommen. Ein junger Mann sei in einem Zugabteil mit einem Messer auf Passagiere losgegangen. Zudem soll er eine Flüssigkeit vergossen und an einem Sitz Feuer gelegt haben. Mindestens ein Dutzend Fahrgäste sind verletzt worden. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen.

Melissa Schumacher 31.10.2021, 16.08 Uhr