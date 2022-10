Vollgas zum Rahmenabkommen: Mikrostaaten ziehen an Schweiz vorbei

ANNÄHERUNG Im Schnellzug zum EU-Rahmenabkommen: «Mikrostaaten» wollen Ausnahmen bei der Freizügigkeit – und könnten sie kriegen Andorra, Monaco und San Marino beschleunigen ihre Verhandlungen mit Brüssel über ein institutionelles Abkommen. Bis Ende 2023 soll auch der letzte Stolperstein aus dem Weg geräumt sein: Die Personenfreizügigkeit. Wie das gelingen kann, dürfte auch die Schweiz interessieren. Remo Hess Jetzt kommentieren 31.10.2022, 05.00 Uhr

Wollen eine Sonderbehandlung von der EU: Monaco, Andorra und San Marino (von links). Bilder: Getty

Europa ist bekanntlich mehr als «nur» die Europäische Union. Neben der Schweiz gibt es zum Beispiel noch Grossbritannien, die Ukraine, den Balkan, die EWR-Länder Norwegen, Island, Liechtenstein. Wer aber oft vergessen geht, sind die sogenannten «Mikrostaaten» Andorra, Monaco und San Marino. Wobei: «Mikrostaaten» oder noch schlimmer «Zwergstaaten» hört man dort nicht so gerne. Lieber spricht man von «Staaten mit geringer territorialer Ausdehnung» oder einfach von den «AMS-Ländern», wie Esther Rabasa, Andorras Botschafterin bei der Europäischen Union, im Gespräch erklärt.

Esther Rabasa, Andorras EU-Botschafterin in Brüssel. Bild: ZVG

Rabasa hat im Moment alle Hände voll zu tun. Im vergangenen Juni haben die AMS-Staaten zusammen mit Maros Sefcovic, dem auch für die Schweiz zuständigen Vize-Präsidenten der EU-Kommission, beschlossen, die Verhandlungen über ein Assoziierungsabkommen zu beschleunigen. Das bringt die Verwaltung des in den Pyrenäen gelegenen Fürstentums mit seinen 77’000 Einwohnern an die Leistungsgrenze. Doch das Ziel, bald eine Einigung zu erzielen, ist gesetzt. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten den Willen nochmals bestärkt, näher an die EU heranzurücken, so Rabasa.

Aus Schweizer Sicht interessant: In seinem institutionellen Teil stimmt das Assoziierungsabkommen weitgehend mit dem Rahmenabkommen überein, welches der Bundesrat im Mai 2021 beerdigt hat. Die Kernelemente sind dieselben: dynamische Übernahme von EU-Recht und Streitbeilegung unter Beizug des Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Im Gegensatz zur Schweiz waren diese Punkte für die AMS-Staaten aber nie problematisch. Wegen der begrenzten administrativen Kapazität sei die dynamische Übernahme von EU-Recht auch im eigenen Interesse. Und den EuGH kenne man bereits aus den Abkommen, welche man heute mit Brüssel habe, so Rabasa.

Wollen schnell vorwärtsmachen: EU-Kommissar Maros Sefcovic (rechts) und die Regierungsvertreter der AMS-Staaten. Bild: EU-Kommission

Knackpunkt Personenfreizügigkeit: Andorra will fixe Einwanderungsquoten

Wo es aber Vorbehalte gibt, wie man sie auch in der Schweiz kennt, ist bei der Personenfreizügigkeit. Wie bei der Schweiz ist sie der grosse Knackpunkt, weshalb es bis jetzt mit einem Abkommen noch nicht geklappt hat.

Rabasa weist darauf hin, dass jedes der drei AMS-Länder hier einzeln mit Brüssel verhandelt. Für Andorra sei es so, dass das Land die Einwanderung auch weiterhin eigenständig steuern müsse. Rabasa: «Wir sind ein kleines Land in den Bergen und können uns nicht vergrössern.» Um öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Spitäler nicht zu überlasten, brauche man daher Vorhersehbarkeit bei der Zuwanderung.

Konkret fordert Andorra feste Einwanderungsquoten wie sie auch das EWR-Mitglied Liechtenstein hat. Seit seinem Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum 1995 bestimmt Liechtenstein selbst, wie viele EU-Bürger es pro Jahr ins Land lässt. Rabasa: «Wir respektieren die grossen Prinzipien der EU. Aber wegen unserer Geografie, unserer Geschichte und Identität erachten wir die Forderung nach einer gesteuerten Zuwanderung als vernünftig und der Realität angemessen.». Sie verweist auch darauf, dass in den EU-Verträgen explizit steht, dass die spezifische Situation der europäischen Kleinststaaten zu respektieren sei.

Zu Besuch beim Fürsten: EU-Kommissar Maros Sefcovic (links) und Albert II. von Monaco (22. September 2022). Bild: EU-Kommission

Sefcovic: «Weitreichendstes Abkommen, dass EU Drittland je angeboten hat»

Für die EU-Kommission ist es eine Gratwanderung. Jede Schleifung des Prinzips der vier Grundfreiheiten (freier Verkehr von Güter, Personen, Dienstleistungen und Kapital) birgt die Gefahr, dass andernorts ebenfalls Forderungen laut werden. Nicht umsonst weisen die EU-Mitgliedsstaaten in ihren gemeinsamen Schlussfolgerungen gegenüber den AMS-Ländern seit Jahren stets auf die Unteilbarkeit des Binnenmarktes hin. Auch Schweiz-Kommissar Sefcovic weiss, dass man ihn genau beobachtet, wenn er sagt, es handle sich «um das weitreichendste Assoziierungsabkommen», dass die EU jemals einem Drittland angeboten habe.

Die Frage ist, wo Brüssel die Grenze zieht. Auf der einen Seite steht die pragmatische Anerkennung der Bedürfnisse der Kleinststaaten. Auf der anderen Seite die prinzipienorientierte Durchsetzung der EU-Grundfreiheiten. Fest steht: Die Situation der AMS-Länder ist einzigartig. Die Schweizer Bevölkerung mit ihren 8.7 Millionen Einwohner zum Beispiel ist über 110-mal grösser als jene Andorras. Flächenmässig ist die Schweiz fast 90-mal so gross. Das nach Malta kleinste EU-Land Luxemburg übertrifft Andorra bevölkerungsmässig noch immer um das Achteinhalbfache.

Dass Andorra einem Assoziierungsabkommen ohne griffige Ausnahmen bei der Personenfreizügigkeit jemals zustimmen wird, gilt als höchst unwahrscheinlich. Zwar gibt es im Parlament eine Übereinkunft aller Parteien, sich hinter den Vertrag zu stellen. Klar ist aber auch: Wie in der Schweiz muss das Abkommen am Ende eine Volksabstimmung überstehen. «Die Bevölkerung ist sehr sensibilisiert für das Thema», sagt Botschafterin Rabasa. Gerade deswegen sei die Informationspolitik von Beginn an einer der Hauptpfeiler im zuständigen Staatssekretariat gewesen. Rabasa: «Das Abkommen ist von grösster Wichtigkeit für die Regierung, weshalb wir auch versuchen, über seinen Nutzen breit zu kommunizieren».

