Analyse Verdächtige Explosionen in Moldawien: Die Angst vor Putins nächstem Krieg wächst Vorfälle in der Separatistenrepublik Transnistrien deuten auf einen perfiden Plan des Kreml hin - und wecken Erinnerungen an den russischen Einmarsch in die Ukraine. Carolina Drüten Jetzt kommentieren 27.04.2022, 19.00 Uhr

Zerstörte Antennen in der Region Transnistrien: Explosionen schüren seit Anfang dieser Woche die Angst vor einem russischen Angriff. AP

Zu Beginn der Invasion in die Ukraine posierte der weissrussische Diktator und Putin-Verbündete Alexander Lukaschenko vor einer Karte. Er hielt einen Zeigestock in der Hand und deutete auf rote Pfeile, die alle auf Ziele in der Ukraine zeigten – bis auf einen Pfeil. Der wies auf einen kleinen Landstreifen am Rande von Moldawien.

Dort liegt Transnistrien, eine prorussische Separatistenrepublik, die völkerrechtlich zu Moldawien gehört, international nicht anerkannt ist und allein von Moskau gestützt wird. In Chisinau, Moldawiens Hauptstadt, war die Aufregung gross. Man fürchtete einen russischen Angriff. Den Luftraum hatte die Regierung bereits am Tag der russischen Invasion in die Ukraine geschlossen.

Auch Kiew war in Sorge. Die ukrainische Armee warnte, Russland wolle einen Landkorridor über den gesamten Süden der Ukraine bis nach Transnistrien schaffen. Dort sind bereits russische Soldaten stationiert. Sollte von dort aus ein Angriff auf die Ukraine erfolgen, könnten moskautreue Truppen die Region um die ukrainische Hafenstadt Odessa von zwei Seiten in die Zange nehmen. Als Vorsichtsmassnahme liess Kiew eine Brücke sprengen, die Transnistrien und die Ukraine verband.

Weissrusslands Diktator Alexander Lukashenko (l) bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Mikhail Klimentyev / Kremlin Poo / EPA

Einige Wochen lang passierte wenig. Doch seit Montag wurden mehrere Explosionen in Transnistrien gemeldet. Nach Angaben von lokalen Behörden wurden zwei Sendemasten beschädigt, über die russisches Radio gesendet wurde. Zudem soll das transnistrische Ministerium für Staatssicherheit von Detonationen erschüttert worden sein. Explosionen gab es angeblich auch in einer Kaserne bei Tiraspol. Die Separatisten-Regierung hob die Terrorwarnstufe auf «rot» an.

Es ist schwer zu überprüfen, was tatsächlich in der abtrünnigen Region vor sich geht. Moldawische Kräfte haben über den Landstreifen keine Kontrolle. Das Gebiet hat seine eigene Währung, eigene Pässe, eine eigene Flagge mit Hammer und Sichel. Es wird von Russland kostenlos mit Gas versorgt. Rund 1500 russische Soldaten sind dort stationiert, hinzu kommen bis zu 15000 moskautreue Paramilitärs.

Die Ukraine verdächtigt Russland

Die Ukraine interpretiert die Vorgänge so: Russland und moskautreue Kräfte wie jene in Transnistrien versuchen, eine Bedrohung russischer Interessen zu inszenieren – um einen Vorwand für einen Angriff zu haben. Ähnlich war das bereits im Osten der Ukraine abgelaufen. Auch dort hatte Kremlchef Wladimir Putin zunächst nach einem Vorwand für seine Invasion gesucht und sprach dann von einem angeblichen «Genozid» an der russischstämmigen Bevölkerung.

Ein russischer Generalmajor, Rustam Minnekajew, hatte vergangene Woche sogar offen zugegeben, die Streitkräfte seines Landes verfolgten das Kriegsziel einer vollständigen Kontrolle über den Süden der Ukraine. Dies würde den Weg nach Transnistrien ebnen.

Irina Tabaranu ist Mitgründerin der moldawischen Publikation «Zona de Securitate» (Sicherheitszone). In der aktuellen Lage gebe es viele Unsicherheiten, sagt sie. Und weiter:

«Fest steht, dass Tiraspol allein verantwortlich für diese Explosionen ist.»

Der De-facto-Präsident der Separatistenregion, Wadim Krasnoselski, sagte hingegen, die Spuren der Anschläge führten in die Ukraine. «Transnistrien wird sich zu verteidigen wissen», sagte er. Auf Kiew muss das wirken wie eine Drohung.

Grosse Sorge in Moldawiens Hauptstadt

Der Kreml reagierte umgehend. «Die Vorgänge in Transnistrien sind eine Provokation mit dem Ziel, Russland noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineinzuziehen», sagte der ranghohe russische Parlamentarier Leonid Kalaschnikow. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Moskau sei beunruhigt wegen der Nachrichten aus Transnistrien.

Moldawiens Präsidentin Maia Sandu. Dumitru Doru / EPA

In Moldawiens Hauptstadt Chisinau ist man ob der Rhetorik aus Transnistrien und Russland alarmiert. Die proeuropäische Präsidentin, Maia Sandu, machte am Dienstag deutlich, dass sie einer möglichen Eskalation nicht tatenlos zusehen werde: «Wir sind wachsam. Diese Spannungen finden in einem Gebiet statt, das nicht von den verfassungsmäßigen Behörden kontrolliert wird. Aber dies ist das Gebiet der Republik Moldau, und unsere Bürger leben dort. Ihr Frieden, der Schutz ihres Lebens, ist unsere Priorität», sagte sie.

Sandu ist in einer schwierigen Position. Ihr Land ist arm und von russischen Gaslieferungen abhängig. Die Regierung in Chisinau hilft der Ukraine zwar humanitär, aber nicht militärisch, und beteiligt sich nicht an den Sanktionen gegen Russland. Im März stellte Sandus Regierung einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft.

Auch den Westen dürften die jüngsten Entwicklungen in der Region beunruhigen. Sollte Moskau tatsächlich seinen angestrebten Landkorridor über den gesamten Süden der Ukraine bis hin nach Transnistrien schaffen, würde das den zweiten völkerrechtswidrigen Angriff auf einen souveränen Staat innerhalb weniger Monate bedeuten – auf Moldawien.

Russische Truppen stünden dann unmittelbar an der Grenze zu Rumänien und damit an der Südostflanke der Nato. Es wäre ein Zeichen, dass die Abschreckung der Allianz nicht abschreckend genug ist.

