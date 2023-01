Iran: Risse im Regime lassen die Protestbewegung hoffen

Analyse Scheitern die Mullahs an Irans Frauen? Erste Risse im Regime lassen die Protestbewegung hoffen Revolutionsführer Ali Khamenei setzt auf Härte – doch nicht alle Akteure in Teheran sind einverstanden. Seine Gegner werden lauter. Thomas Seibert, Istanbul Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der geistige Führer des Iran, Ali Khamenei: Gegen seinen harten Kurs regt sich zunehmend Widerstand - nicht nur auf der Strasse, sondern auch innerhalb des eigenen Regimes. AP

Das iranische Regime rüstet sich für einen härteren Kampf gegen die landesweiten Demonstrationen. Das zeigen die neuen Hinrichtungen von Demonstranten und die Ernennung eines berüchtigten Hardliners zum neuen Polizeichef des Landes. Dennoch werden Spannungen in der Führung der Islamischen Republik sichtbar. Wenn die Protestkundgebungen weitergehen, dürften diese Risse tiefer werden, weil nicht alle mächtigen Akteure dieselben Interessen verfolgen.

Die iranische Elite ist uneins darüber, wie sie mit den Demonstrationen umgehen soll, die das Land seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Gewahrsam der Religionspolizei im September erschüttern. Revolutionsführer Ali Khamenei will die Proteste niederschlagen lassen und die Iranerinnen zwingen, das Kopftuch zu tragen. Bisher sind vier Demonstranten wegen ihrer Teilnahme an den Protesten hingerichtet worden; Oppositionsmedien berichteten am Montag, die Justiz habe drei weitere Aktivisten zum Tode verurteilt.

Unterstützung für seinen harten Kurs erhält Khamenei von der Führung der einflussreichen Revolutionsgarde und von anderen Hardlinern in Teheran. Khamenei ernannte jetzt den mit westlichen Sanktionen belegten Ahmed Reza Radan zum neuen Polizeichef des Landes. Radan wirkte bei der Niederschlagung von Protesten im Jahr 2009 mit und ist ein Verfechter eines strikten Kopftuch-Zwangs. Präsident Ebrahim Raisi setzt Offiziere der Revolutionsgarde als Provinzgouverneure ein, offenbar in der Hoffnung, dass sie die Protestwelle mit Gewalt in den Griff bekommen.

Kritik am brutalen Vorgehen gegen Frauen ohne Kopftuch

Nicht alle Regimevertreter sind mit dieser Linie einverstanden. Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf, ein Ex-Offizier der Revolutionsgarde, kritisierte jetzt das brutale Vorgehen der Polizei gegen Frauen, die ihr Kopftuch nicht streng genug binden. Der prominente Geistliche Ahmad Alamolhoda – der Schwiegervater von Präsident Raisi – sprach sich ebenfalls dagegen aus, den Kopftuch-Zwang von der Polizei durchsetzen zu lassen.

Hardliner unter sich: Revolutionsführer Ali Khamenei (r) mit dem neuen Polizeichef Ahmed Reza Radan. Handout / EPA

Auch wenn sie streiten, sind sich die Mitglieder der iranischen Führung darüber einig, dass sie die Islamische Republik und damit ihre Macht und Privilegien erhalten wollen. Doch die seit fast vier Monaten anhaltenden Proteste verunsichern die Regimevertreter, weil ihnen klar ist, dass die Demonstranten die Mehrheit der Iraner auf ihrer Seite haben, der 83-jährige Khamenei aber keine Kompromisse will.

Das iranische Regime ist keine monolithische Einheit. Wichtige Stützen des Systems wie die Revolutionsgarde verfolgen eigene Interessen, die sich nicht unbedingt mit denen von Khamenei decken: Der Revolutionsführer sieht die Islamische Republik als sein Lebenswerk und will sie unter allen Umständen so erhalten, wie sie ist. Anderen Akteuren sind islamische Regeln wie der Kopftuch-Zwang weniger wichtig. Sie sind eher zu Kompromissen bereit als Khamenei, wenn sie auf diese Weise ihre Macht sichern können.

Eine Frage der Zeit

Sollten die Proteste noch Monate weitergehen und der Iran international weiter isoliert werden, dürften sich manche Politiker und Geistliche fragen, ob die starre Haltung des Revolutionsführers ihrem politischen und wirtschaftlichen Wohl dient. Dann könnten Dinge ins Rutschen geraten, die derzeit noch unverrückbar erscheinen.

Poster von Mahsa Amini: Ihr gewaltsamer Tod löste die Proteste im Iran aus. Wael Hamzeh / EPA

So sei es nicht sicher, dass die Revolutionsgarde bis zum bitteren Ende an der Seite des derzeitigen Regimes stehen werde, sagte der britische Iran-Experte Farhang Jahanpour unserer Zeitung. Er sieht drei Szenarien, in denen die Garde mit einem Putsch nach der Macht in Teheran greifen könnte: bei einem Kontrollverlust der Regierung unter dem Druck der Proteste; bei unüberbrückbaren Differenzen zwischen führenden Akteuren des Regimes über den Umgang mit den Demonstranten; oder beim Tod des 83-jährigen Revolutionsführers Khamenei während der Protestwelle.

Ein solcher Staatsstreich würde aus dem Iran eine Art Militärdiktatur machen. Die Proteste würden sich damit aber nicht unbedingt eindämmen lassen, sagt Jahanpour: «Im Gegenteil könnte ein Putsch den Konflikt verschärfen und zu einem regelrechten Bürgerkrieg führen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen