Analyse Raketenangriff auf ukrainische Grossstädte: Was hinter den russischen Vergeltungsschlägen vom Montag steckt Bereits werden die russischen Raketenangriffe vom Montag auf ukrainische Grossstädte in der westlichen Welt als neuerlicher Beweis für Putins Staatsterrorismus gegeisselt. Den Machthaber im Kreml kümmert das nicht, denn seine Absicht ist eine andere. Bojan Stula 1 Kommentar 10.10.2022, 11.33 Uhr

Sanitäter helfen einem verletzten Mann: Auch Kiew wurde am Montag angegriffen. Keystone

Es begann am Sonntag mit einem blutigen Raketenschlag auf Wohnquartiere im ostukrainischen Saporischschja. Seit Montagmorgen überzieht Russland die Hauptstadt Kiew und andere Grossagglomerationen wie Lwiw und Charkiw mit einem wahren Raketenhagel. Die genaue Opferbilanz ist noch unbekannt, aber zweifellos hoch, wie erste Meldungen und zahlreiche Bilder von Toten und Verletzten aus der Ukraine andeuten.

Zwar soll in Kiew eine Rakete in der Nähe des ukrainischen Geheimdienstsitzes explodiert sein, doch sind eindeutig zivile Wohngebiete das bevorzugte Ziel der russischen Raketenoffensive. Der Auslöser, der hinter den Angriffen steckt, ist ebenso unzweifelhaft: Vergeltung für die laut russischer Darstellung «terroristische» Sprengung der Krimbrücke.

Reaktion unterhalb der nuklearen Eskalationsstufe

Der russische Kriegsherr Wladimir Putin ist durch den Sabotageakt vom Samstag weiter in Bedrängnis geraten. So sehr, wie die Brückenexplosion in der Ukraine als neuerlicher Husarenstreich von hinter der Frontlinie agierenden Partisanen gefeiert wurde, muss Moskau die teilweise Zerstörung eines seiner bestbewachten Prestigeobjekte auf der Krimhalbinsel als empfindlichen Schlag empfunden haben; weniger, was den eigentlichen materiellen Schaden angeht als in Bezug auf die eigene, bereits schwer angeschlagene Glaubwürdigkeit in der aktuellen Kriegslage.

Die einzige publizitätsträchtige Antwort, die Russland nun zu geben imstande war, sind besagte, unpräzise Raketen- und Drohnenangriffe auf Ziele, die nicht zu verfehlen sind. Und die sind eben ziviler Natur. Damit reagiert Moskau gerade noch unterhalb der atomaren Eskalationsstufe, die von den eigenen Propagandisten immer wieder lautstark gefordert wird.

Nach russischen Raketenangriffen: Videos zeigen Ausmass der Zerstörung in Kiew. CH Media Video Unit

Auch hier bleibt Putin seiner bisherigen Linie in der Kriegsführung treu, keineswegs besondere Rücksicht auf die Schonung ukrainischer Zivilisten zu nehmen. Genau so, wie bereits seine Darstellung des Krimbrückenangriffs als terroristischer Akt im kriegsrechtlichen Sinne falsch ist und eine Verdrehung der Tatsachen darstellt.

Selbstverständlich stellt die für den Nachschub zentrale Verkehrsverbindung über die Meerenge von Kertsch ein Ziel für die ihre Heimat verteidigenden ukrainischen Streitkräfte dar. Indem Putin nun aber Wolodimir Selenskis übliches Narrativ vom russischen Staatsterrorismus kopiert, werden einmal mehr unbeirrt Opfer- und Täterrolle vertauscht.

Signal an die eigene Bevölkerung

Für den weiteren Kriegsverlauf sind die russischen Raketenüberfälle vom Montag im militärischen Sinne unerheblich, ausser dass sie Moskaus Arsenal an teuren Kurz- und Mittelstreckenwaffen weiter ausdünnen. Nicht einmal Putin dürfte ernsthaft daran glauben, dass sich damit die Moral der schon längst an solche Angriffe gewöhnten ukrainischen Zivilbevölkerung brechen lässt.

Es darf eher vom Gegenteil ausgegangen werden, dass die jüngste tragische Opferbilanz die Entschlossenheit innerhalb der Ukraine und der ihr zur Seite stehenden Nationen stärken wird, Moskaus Aggression mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Erste Reaktionen aus Deutschland und anderen Nato-Staaten zielen genau in diese Richtung.

Putin, der den «Point of no Return» längst überschritten glaubt, kümmert das nicht. Der einzige Sinn, und wohl auch die eigentliche Absicht der Raketenvergeltung, liegt darin, der eigenen, zunehmend kriegsmüden russischen Bevölkerung zu demonstrieren, dass der Kreml immer noch dazu in der Lage ist, auf Rückschläge entschlossen zu reagieren – und nicht im Entferntesten daran denkt, von seiner «militärischen Spezialoperation» abzulassen.

Während Livesendung: Raketen schlagen hinter BBC-Reporter in Kiew ein. CH Media Video Unit

