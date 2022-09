Analyse Putin versinkt noch tiefer im ukrainischen Morast Mit der Teilmobilisierung versucht Diktator Putin, doch noch die Kriegswende herbeizuführen. Mehr Soldaten werden die Mängel bei der russischen Logistik aber eher noch akzentuieren. Kurt Pelda, Odessa Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Wladimir Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung kommt so oder so zu spät. Gavriil Grigorov / AP

Putins Teilmobilmachung kommt spät, vielleicht zu spät. Der russische Diktator hat den gleichen Fehler gemacht wie der ukrainische Präsident Selenski im Februar: Auch Selenski wartete mit der Mobilisierung zu lange, was dazu führte, dass grosse Teile der Ukraine zu Kriegsbeginn von Milizionären verteidigt wurden, die zum ersten Mal ein Sturmgewehr in der Hand hielten.

Wenn der russische Verteidigungsminister nun 300'000 Reservisten einberuft, hat die Ukraine rund sieben Monate Vorsprung bei der Mobilisierung. Das ist auch der Grund, warum die Ukrainer dem russischen Expeditionskorps zahlenmässig haushoch überlegen sind. Wenn die schätzungsweise 150'000 russischen Soldaten in der Ukraine durch weitere 300'000 Mann verstärkt werden, sieht das auf dem Papier beeindruckend aus.

Doch so einfach ist das nicht: Die Einberufenen müssen trainiert und ausgerüstet werden, was beim bemitleidenswerten Zustand des in Zeughäusern gelagerten Kriegsmaterials ziemlich schwierig wird. Bereits jetzt werden russische Soldaten mit defekten Waffensystemen in die Ukraine geschickt.

In jedem Fall werden die zusätzlichen Soldaten frühestens in ein paar Monaten in der Ukraine einsatzbereit sein. Bis dahin kann noch viel geschehen. Zu den Problemen des russischen Expeditionskorps zählt nicht nur der Mangel an Soldaten. Die russische Militärführung ist schwach, sie befiehlt einen verlustreichen Frontalangriff nach dem andern und lässt sich durch die wesentlich agileren und kreativeren ukrainischen Generäle übertölpeln.

Gezielt Eisenbahnknotenpunkte angegriffen

Dieser Mangel lässt sich nicht durch mehr Soldaten beheben. Kommt hinzu, dass die Russen schon jetzt Mühe bekunden, ihr 150'000-köpfiges Korps mit dem Nötigsten zu versorgen. Wie soll das funktionieren, wenn irgendwann das Dreifache dieser Zahl in der Ukraine steht?

Der russische Nachschub ist stark auf das Schienennetz angewiesen. Deshalb hat die ukrainische Gegenoffensive im Osten auf Eisenbahnknotenpunkte gezielt. Mit Sicherheit werden die Ukrainer ihre Anstrengungen verstärken, wichtige Brücken und Eisenbahnlinien im russisch besetzten Osten und Süden zu zerstören. Und wie wird der Westen reagieren? Manche Politiker lassen sich durch Putins Drohung beeindrucken, Nuklearwaffen einzusetzen.

Von russischen Truppen zurückgelassenes Material bei einer Eisenbahnstrecke in der Region Charkiw, aufgenommen am 19.September 2022. Die Schienennetze sind regelrechte Lebensadern für Putins Armeen. Oleg Petrasyuk/EPA/KEY

Die Teilmobilisierung wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Ukraine über kurz oder lang auch moderne westliche Kampfpanzer und Flugzeuge erhält. Entsprechende Ankündigungen gibt es von amerikanischer Seite schon länger. Solchen Waffensystemen hat Russland nichts Ebenbürtiges entgegenzusetzen.

Und Putins Militärindustrie – ohnehin schon durch Sanktionen geschwächt – kann mit den im Westen beheimateten Rüstungsbetrieben niemals mithalten, solange es in den USA und Europa den politischen Willen gibt, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen.

Die Absicht, die hinter den Referenden steht, ist offensichtlich

In wenigen Tagen will Putin nun Referenden in den besetzten Gebieten abhalten lassen, bei der sich die dortige Bevölkerung – wie könnte es auch anders sein – mit grosser Mehrheit für den Anschluss an die Russische Föderation entscheiden wird.

Auch das hat System: Denn der Kremlherrscher braucht ein solches Resultat, damit seine Drohung Sinn ergibt, das russische Territorium notfalls mit Atomwaffen zu verteidigen. Die Absicht dahinter ist leicht zu durchschauen: Der Diktator will den Westen dazu bringen, Druck auf Kiew auszuüben, damit die ukrainischen Truppen von ihrer erfolgreichen Gegenoffensive ablassen.

Dem militärischen Nutzen eines Atomschlags auf ukrainische Ziele stehen massive Kosten gegenüber. Moskau würde ein Tabu brechen und jegliche Unterstützung befreundeter Staaten verlieren.

Die Antwort der USA würde ebenfalls nicht ausbleiben. Es wäre wohl kaum ein atomarer Gegenschlag, aber es könnte sein, dass die Amerikaner in so einem Fall mit konventionellen Kräften in den Krieg eingreifen. Und das würde das rasche Ende des russischen Expeditionskorps bedeuten. Putin mag Hunderttausende Männer in den ukrainischen Fleischwolf schicken, aber einen Schlagabtausch mit dem haushoch überlegenen Westen wird er kaum riskieren.

