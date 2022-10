Liz Truss und die Steuern: Grandios gescheitert nach nur 40 Tagen

Analyse Liz Truss und ihre Steuerpläne: Grandios gescheitert nach nur 40 Tagen Der neue Finanzminister Jeremy Hunt bodigt die hochtrabenden Vorhaben seiner Chefin. Die britische Premierministerin steht vor einem Scherbenhaufen. Jochen Wittmann, London Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.14 Uhr

Die neue britische Premierministerin in Erklärungsnot: Ihr ambitioniertes Steuerpaket ist an der Realität gescheitert. Daniel Leal / AP

Es war ein Zeichen von Panik, aber auch ein Signal, wer zur Zeit das Sagen hat in der britischen Regierung. Finanzminister Jeremy Hunt versuchte am Montagmorgen in einer Erklärung die internationalen Finanzmärkte zu beruhigen.

Als sein Vorgänger Kwasi Kwarteng vor dreieinhalb Wochen die fiskal- und wirtschaftspolitischen Pläne der Regierung vorgestellt hatte, kam es zu heftigen Turbulenzen, denn den Finanzmärkten gefiel nicht, dass Kwarteng Steuersenkungen mit einer massiven Neuverschuldung finanzieren wollte. Premierministerin Liz Truss wurde zur Kehrtwende gezwungen, entliess Kwarteng und übergab das Kommando an Hunt, dessen wichtigste Aufgabe es nun ist, das Vertrauen in die britische Fiskalpolitik wieder herzustellen.

Hat das Finanzpaket seiner Chefin beerdigt: Der neue Finanzminister Jeremy Hunt. Victoria Jones / AP

«Eine zentrale Verantwortung für jede Regierung ist es», sagte Hunt, «das zu tun, was notwendig ist für ökonomische Stabilität». Er erklärte, fast alle Massnahmen zurückzunehmen, die sein Vorgänger verkündet hatte. Die Streichung des Spitzensteuersatzes hatte schon Premierministerin Truss kassieren müssen. Aber auch die Senkung des Basissatzes bei der Einkommenssteuer, so Hunt, sei nicht zu verantworten:

«Zu einer Zeit, wenn die Märkte eine Verpflichtung zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen verlangen, ist es nicht geboten, sich zu verschulden, um diese Steuersenkung zu finanzieren.»

Von dem ursprünglichen Paket werden einzig die Nicht-Erhöhung der Sozialversicherungsabgabe und eine Lockerung bei der Grunderwerbssteuer vonstatten gehen, denn der Gesetzgebungsprozess im Parlament ist dafür schon vorangeschritten. Doch der Rest wird gestrichen. Das unabhängige Büro für Haushaltsverantwortung hatte die Finanzierungslücke bei den Staatsfinanzen auf 72 Milliarden Pfund geschätzt. Hunts Massnahmen werden jährlich 32 Milliarden Pfund einbringen.

Weitere Einschnitte sollen bei den Staatsausgaben gemacht werden, doch die will der Schatzkanzler erst in zwei Wochen verkünden. Wie Hunt erhoffte, war die erste Reaktion der Finanzmärkte auf den Kurswechsel positiv. Das Pfund zog an den asiatischen Börsen wieder an und die Zinsen für britische Staatsanleihen fielen.

Truss setzte auf die falsche Wirtschaftstheorie

Erst 40 Tage ist Liz Truss Premierministerin, aber steht jetzt vor einem Scherbenhaufen. Das Programm, mit dem sie ins Amt gekommen war, ist grandios gescheitert. Sie wolle die Steuern massiv senken, hatte sie versprochen, um damit das Wachstum anzukurbeln, was wiederum die Mindereinnahmen kompensieren sollte.

Es war eine Milchmädchenrechnung. Ihr Programm basierte auf der sogenannten «Trickle-Down-Theorie», nach der eine Entlastung der Reichen dazu führte, dass deren Wohlstand zu den unteren Gesellschaftsschichten «herunterrieselt» und damit zu Wirtschaftswachstum führt. Die Theorie gilt allgemein als diskreditiert. Das hielt Truss nicht davon ab, an den Steuersenkungen festzuhalten. Dass diese in einer Wirtschaftskrise das falsche Mittel sind, weil sie die Inflation anheizen, die Staatsfinanzen ruinieren und eben nicht zwangsläufig zu Wachstum führen – dieses Argument ignorierte sie.

Hunts Ankündigungen laufen auf eine vollständige Rücknahme des Haushalts hinaus, mit dem Kwarteng und Truss eine neue Wirtschaftspolitik für Grossbritannien einläuten wollten. «Trussonomics» ist somit offiziell gecancelt. Das Experiment hat den Kontakt mit der Realität der Märkte nicht überlebt. Es mag mit dem Programm vorbei sein, aber grossen Schaden hat es dennoch angerichtet.

Das Vertrauen der Finanzmärkte ist erschüttert, wofür der britische Staat zahlen muss mit höheren Zinssätzen für seine Verschuldung. Auch die Privathaushalte hat es erwischt. Viele Briten stehen jetzt vor der Herausforderung, mehrere Tausend Pfund im Jahr zusätzlich für die Finanzierung ihrer Immobilie finden zu müssen. Am Sonntag klagte der respektierte Tory-Abgeordnete Robert Halfond, dass «die Regierung wie libertäre Dschihadisten aussieht, die das Land wie Labormäuse behandelt». In nur 40 Tagen Truss sind die Briten ein gutes Stück ärmer geworden.

