ANALYSE Im Panzerstreit geht es auch um knallharte Rüstungsinteressen – wie zuverlässig ist Deutschland als Verteidigungspartner? Statt «made in Europe» setzen immer mehr europäische Länder bei Waffenkäufen auf die USA. Olaf Scholz mit seinem Zaudern in der Panzerfrage hat sie in ihrer Haltung bestätigt. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Wie zuverlässig ist Deutschland als Verteidigungspartner? Keystone

Die westliche Welt rätselte die letzten Tage: Was hält Olaf Scholz davon ab, den Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine zu schicken? Ist es die Angst vor der russischen Atombombe? Fürchtet er um die eigene Verteidigungsfähigkeit? Oder hat der deutsche Bundeskanzler noch ganz andere, rüstungspolitische Interessen im Kopf?

Dies behauptete ein Artikel der NZZ. Die Kurzform der darin beschriebenen These lautet: Scholz sperrt sich, weil er fürchtet, dass die europäischen Partner auf den US-Panzer des Typs Abrams umschwenken, nachdem sie ihre deutschen Leoparden in die Ukraine geliefert haben. Die Amerikaner würden insofern die Gunst der Stunde nutzen, um ihren Panzer in Europa zu etablieren. Und wer sich einmal für einen US-Panzer samt Logistikkette entschieden hat, kommt davon so schnell nicht mehr los. Der amerikanische Einfluss würde zementiert.

«Made in Europe» oder nicht? Eine Entscheidung mit Folgen

Ob an den Vermutungen etwas dran ist, ist schwierig zu beurteilen. Interessant ist aber, dass abseits des Streits um Leopard-Lieferungen tatsächlich ein Tauziehen um europäische Rüstungsinteressen stattfindet. Immerhin werden auf dem alten Kontinent mit neuen Milliardenbeschaffungen gerade die Weichen für die kommenden Jahrzehnte gestellt. Es geht um die Frage, wie die europäische Verteidigung beschaffen sein soll, politische Abhängigkeiten und auch darum, wer die grossen Aufträge an Land zieht.

Beispiel Polen, das von allen europäischen Ländern am lautstärksten Leopard-Panzer für die Ukraine fordert. Im vergangenen Jahr schloss Polen mit Washington den Deal ab, 250 US-Panzer des Typs Abrams mit einem Gesamtwert von über vier Milliarden Euro zu kaufen. Unter dem Eindruck des Krieges bestellte Warschau dann in Südkorea nochmals die Rekordmenge von 1000 K-2-Panzern und über 600 Panzerhaubitzen. Das Ziel: die schlagkräftigste Armee in Europa auf die Beine zu stellen, um Russland nachhaltig von dummen Gedanken abzuhalten.

Das Nachsehen bei der polnischen Aufrüstung haben hingegen europäische Produzenten wie der Leopard-Hersteller Krauss-Maffei Wegmann. Statt «Made in Europe» kaufen die Polen andernorts ein.

Mit Hälfte des US-Budgets erreichen Europäer Bruchteil an Schlagkraft

Für den Bau einer europäischen Verteidigungsunion, wie sie nach der russischen Invasion der Ukraine jetzt wieder öffentlichkeitswirksam gefordert wird, ist das ein Rückschlag. Würde man konsequent dieses Ziel verfolgen, würden sich die Europäer nämlich auf möglichst einen einzigen Panzertypen einigen. Stattdessen bleiben in Europa über ein Dutzend verschiedene Panzer im Einsatz. Grossbritannien hat den Challenger 2, Deutschland den Leoparden, Frankreich den Leclerc und Italien seinen Ariete. In Polen kommen nun Abrams und der südkoreanische K-2 dazu.

Ein ähnlicher Flickenteppich zeigt sich übrigens bei den Kampfjets. Kein Wunder, dass da die Effizienz auf der Strecke bleibt. Das zusammengewürfelte Waffenarsenal ist auch der Grund, weshalb die Europäer mit über 370 Milliarden Euro zwar etwa die Hälfte des US-Militärbudgets auf die Waage bringen, aber nur einen Bruchteil der Schlagkraft erreichen.

Anstrengungen, das Sammelsurium aufzuräumen, gibt es. Zum Beispiel mit einem deutsch-französischen Superpanzer. Das Projekt kommt aber kaum vom Fleck. Berlin und Paris konnten sich zuletzt nicht einmal darüber einigen, ob sie eine 130-Millimeter- oder eine 140-Millimeter-Kanone für den Panzer wollen. Auch die Entwicklung eines neuen paneuropäischen Kampfjets will nicht recht abheben.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass neben Polen immer mehr europäische Länder auf die USA als Waffenlieferanten setzen. Der US-Kampfjet F-35 etwa, den auch die Schweizer Armee bestellt hat, avanciert zum Verkaufsschlager in Europa.

Das Hauptargument für US-Waffenkäufe liefert die Regierung in Deutschland aber gleich selbst. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wird Bundeskanzler Olaf Scholz gerade in Osteuropa als «Zauderer und Zögerer» wahrgenommen und hat deswegen viel Vertrauen eingebüsst. Ob er im Ernstfall ein zuverlässiger Partner wäre, ist für viele nicht mehr sicher. Und so kauft man seine Waffen halt lieber woanders.

