Heimkehr im Ausland: Was erst auffällt, wenn man länger weg ist

Analyse Heimkehr im Ausland: Was einem erst auffällt, wenn man eine Zeit lang weg ist Aus der Ferne schärfen sich die Konturen für die Heimat – und verschwimmen trotzdem. 1. August-Gedanken eines Auslandschweizers. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In eine verlassene Heimat kann man nie mehr zurückkehren – denn sie verändert sich. Hanspeter Schiess

Über 780'000 Schweizerinnen und Schweizer feiern den 1. August im Ausland. Der Schreibende ist einer von ihnen. Wobei das nicht ganz stimmt: Der Nationalfeiertag wird dieses Jahr seit längerem wieder einmal in der Schweiz verbracht. Leider ohne Feuerwerk und Grillen im Freien. Aber sei's drum. Was zählt ist das Fest, das Beisammensein.

Für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, zumindest ist es in diesem Fall so, fühlt sich das Nach-Hause-Kommen allerdings jedes Mal ein bisschen wie 1. August an. Zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit in Bern: Die grünen Altstadthäuser, die frische Luft, die bunten Fahnen in den Gassen und das Prix-Garantie-Thonsandwich. Selbst für einen, der die Stadt eigentlich nur aus «Züri West»-Liedern kennt: Plötzlich riecht es wieder wie daheim.

Gleichzeitig stimmt, was Thomas Hürlimann in seinem fantastischen Roman «Heimkehr» längst beschrieben hat: «Nicht die Fremde war fremd, fremd war die Heimat, die man draussen für immer verlor. Das hatten schon Odysseus, Robinson und all die anderen, die eines Tages zurückgekehrt waren, bitter erfahren müssen. On ne revient jamais». Und es stimmt: In eine verlassene Heimat kann man nie mehr zurückkehren. Denn sie verändert sich, sie kommt einem abhanden.

Die Schweizer sind doch ein nettes, geradezu putziges Volk

Trotzdem oder gerade deswegen meint man, aus der Ferne die Konturen der Heimat schärferer erkennen zu können. Zumindest hat man manchmal das Gefühl, es könnte so sein. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass man als Schweizer im Ausland, wo man ja dann plötzlich selbst Ausländer ist, stets auf sein Schweizsein zurückgeworfen wird. Vor allem in einem Beruf, wo man sich sowieso ständig mit anderen, sich im Ausland befindlichen Ausländern austauscht.

Dass man auf seine Herkunft angesprochen wird, ist daher unvermeidlich (und keine Sorge: auch völlig unproblematisch). «Ah, Sie kommen aus der Schweiz!», heisst es dann über Häppchen und Champagner beim einem der vielen Empfänge in der EU-Bubble. Der Entdeckung folgen meist ein paar Standardfragen. Zum Beispiel: «Wie ist das, interessieren sich die Schweizerinnen und Schweizer denn überhaupt dafür, was in der Europäischen Union passiert?»

Natürlich interessiert es. Und wie. Gerade weil wir nicht dabei sind, müssen wir alles wissen. Und natürlich wissen wir auch vieles besser. Weil: Im Blick von aussen schärfen sich die Konturen. «Formidable! Wie amüsant». Die Schampusgläser klingen. Die Schweizer sind doch ein nettes, geradezu putziges Volk.

Wir sind einfach dabei, ohne dabei zu sein

Die Frage gibt es aber auch in ihrer leicht zugespitzten, sportlichen Version: «Können Sie mir mal erklären: Was ist eigentlich das Problem? Warum wollt ihr nicht einfach dabei sein, wie alle anderen auch?». Das erfordert dann eine zugespitzte, möglichst sportliche Antwort: «Warum sollten wir? Soll doch die EU der Schweiz beitreten!» Gelächter.

Und dann ernsthaft: «Wir sind doch dabei. Also wir sind einfach dabei, ohne dabei zu sein. Wir sind teilweise sogar mehr dabei als jene, die eigentlich dabei sind». Erstaunte Gesichter. Zur Auflösung des Rätsels folgen Stichworte wie Schengen/Dublin, Personenfreizügigkeit, Binnenmarkt und für Kenner: Autonomer Nachvollzug. «Ach so ist das – ja dann Santé!»

Schwieriger wird es im richtigen Leben. Wie damals, eines schönen Sommerabends im Brüsseler Szeneviertel Matongé, wo viele afrikanischstämmige Menschen wohnen. Mit ehrlichem Interesse fragt ein junger Mann: «Sag mal: Warum ist es eigentlich so, dass seit vielen Jahren jeder Diktator auf dem afrikanischen Kontinent sein Geld in der Schweiz verstecken kann? Warum ist das so?» Gute Frage.

Wahrscheinlich der beste Ort auf dem Planeten

Warum ist das so? Was antwortet man da vielleicht? Etwa: «Wir Schweizer glauben fest an die umfassende und immerwährende Neutralität. Diese gilt nicht nur in kriegerischen, sondern auch in wirtschaftlichen Belangen und insofern wäre es geradezu ‘unschweizerisch’, einer Person, ganz gleich deren Herkunft und Stand, unsere guten Dienste zu verwehren».

Oder doch gleich fadegrad: «Na hör mal: Wenn wir es nicht täten, täte es einfach jemand anderes, und wenn es schon jemand tut, dann ist es doch am besten, wenn wir es sind - oder nicht?» Schwierig, schwierig. Die Frage des jungen Mannes musste leider unbeantwortet bleiben und um die von ihm aufgemachte Rechnung zu begleichen, blieb wenig anderes übrig als das Portemonnaie zu zücken und zur Ehrenrettung der lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Schweiz eine Runde zu spendieren.

Die Schweiz ist ein fantastisches Land. Friedvoll, offen, multikulturell, mit atemberaubender Landschaft und liebenswürdigen Menschen. Wahrscheinlich der beste Ort auf dem Planeten, um geboren worden zu sein. Wir können stolz sein und es gibt viele Gründe, den 1. August gebührlich zu feiern. Das fällt einem erst richtig auf, wenn man mal eine Zeit lang weg ist. Ein paar andere Dinge allerdings auch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen