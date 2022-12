ANALYSE EU-Korruptionsaffäre: Verloren im Brüsseler Lobby-Dschungel Die Schmiergeldaffäre um die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ist so grotesk, dass man es kaum glauben mag. Der Schaden für das Ansehen der Institution ist enorm. Es gibt in Brüssel aber auch noch eine weichere, alltäglichere Art der Korruption. Remo Hess, Brüssel 14.12.2022, 18.00 Uhr

Steht im Auge des Korruptions-Sturms: Eva Kaili, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Keystone

Kennen Sie die dänische Polit-Serie «Borgen», das europäische Pendant zum US-Blockbuster «House of Cards»? Falls nicht, sei so viel verraten: Am Ende der vierten Staffel lässt Birgitte Nyborg, die mit allen Wassern gewaschene Vollblutpolitikerin, durschimmern, den Posten des dänischen EU-Kommissars anzustreben.

Es wäre zu hoffen, dass die «Borgen»-Macher Nyborg für eine Staffel nach Brüssel schicken. Sie könnten sich dann von den aktuellen Ereignissen inspirieren lassen und eine Geschichte basteln über schummrige Nahost-Diplomaten, aufs Blut korrupte EU-Politikerinnen und durchtriebene Polit-Lobbyisten.

Wobei: Eigentlich hat die Realität die Fiktion schon eingeholt. Die Korruptionsaffäre um Eva Kaili, die Vizepräsidentin des EU-Parlaments und den italienischen Ex-EU-Parlamentarier Pier Antonio Panzeri ist so grotesk, dass man es kaum glauben mag. Ganze Koffer, vollgestopft mit Bargeld in dicken Bündeln sollen sie zu Hause gebunkert haben. Laut Medienberichten bei Kaili sogar versteckt unter der Matratze des Kinderbetts. EU-Korruption auf dem Niveau eines drittklassigen Drogendeals.

Wenn einer Säcke voll Geld annimmt, nützen Transparenzregeln auch nichts

Aber nach allem, was bis jetzt bekannt ist, läuft es anscheinend so in Brüssel. Zumindest ist das der Eindruck, der nun in der Öffentlichkeit entstanden ist. Dabei hilft es nichts, dass das EU-Parlament im Vergleich zu den meisten nationalen Parlamenten strenge Transparenzvorschriften hat. Wenn einer einen kiloschweren Sack voll Geld nach Hause trägt, nützen auch alle Regeln nichts. Für die Glaubwürdigkeit der europäischen Institutionen ist die Sache jedenfalls verheerend. Ein waschechtes Debakel.

Zu behaupten, die EU versinke allgemein im Bestechungssumpf, wäre aber wohl vermessen. Zur Ehrenrettung Brüssels sei auch gesagt: Selbst wenn es im EU-Parlament manch einen Spesenritter gibt und man sich fragt, was der eine oder andere Abgeordnete den ganzen Tag treibt: Die Mehrheit der 705 Parlamentarier dürfte ihren Job durchaus im Interesse der 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger ausüben, die sie vertreten. Genauso wie die Schweizer Parlamentarier in Bern.

Das Problem ist Lobby-Dschungel und Mangel an Öffentlichkeit

Nichtsdestotrotz gibt es in Brüssel aber ein handfestes Problem und dieses lautet: Es gibt hier eine auf der Welt einmalige Dichte an hoch bezahlten Lobbyisten, Nichtregierungsorganisationen und Diplomaten aus allerlei Drittstaaten. Sie alle versuchen Tag für Tag, die Gesetze zu beeinflussen, die nicht nur für den grössten Binnenmarkt der Welt gelten, sondern oft auch den Takt für globale Standards vorgeben. Dazu kommt der sogenannte Drehtüreffekt: Hohe Funktionäre oder ehemalige Politiker der EU wechseln mehr oder weniger nahtlos als Interessensvertreter in die Privatwirtschaft, die sie vorher reguliert haben.

All das ist hochproblematisch und das Geflecht aus Geld und Macht hat das Potenzial, zu einem undurchsichtigen Dschungel zu wuchern. Um das zu verhindern, wäre ein grosses Mass an öffentlicher Rechenschaftspflicht notwendig. Allerdings fehlt es in Brüssel genau daran: an öffentlicher Rechenschaft. Zwar sind rund 900 Journalisten aus aller Welt hier fest akkreditiert. Aber auch sie berichten meist aus ihrer eigenen nationalen Perspektive und können nicht permanent jeden Winkel im Europaviertel ausleuchten. So verschwinden manche Bereiche der Politik vom Schirm der Aufmerksamkeit und damit in einer Art politischem Bermudadreieck zwischen Mitgliedstaaten, EU-Kommission und Parlament.

Unverhohlene Korruption mit dem Austausch von Geldkoffern scheinen wie eine Masche aus dem letzten Jahrhundert und dürften in Brüssel die grosse Ausnahme bleiben. Es sind aber die unzähligen kleinen, im Verborgenen ablaufenden Hinterzimmerdeals und Kuhhändel, welche in der Summe die Demokratie ebenso beschädigen können. Das Problem: Mit denen lässt sich kaum eine gute Netflixserie drehen.