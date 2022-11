Erdogans eiskalter Machtpoker im Ukraine-Krieg

Analyse Das Phänomen Erdogan: So zahlt sich seine eiskalte Machtpolitik aus Oft wird der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als wirrer Seiltänzer und Angeber zwischen den Machtblöcken belächelt. Keine Einschätzung könnte falscher sein. Bojan Stula Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Recep Tayyip Erdogan konferiert Mitte November auf Bali mit US-Präsident Joe Biden. Im Ukraine-Konflikt sind die USA so sehr auf die türkische Mittlerrolle angewiesen, dass sie ihn in Nordsyrien gewähren lassen müssen. Made Nagi/AP

Mit seinem seismografischen Gespür des Machtmenschen hat sich Recep Tayyip Erdogan in eine einzigartige Position gebracht. In der Weltpolitik geht momentan fast nichts ohne den türkischen Präsidenten. Gleichzeitig kann er es sich erlauben, Europa und den Weltmächten nach Belieben auf der Nase herumzutanzen.

In Nordsyrien lässt er seit einer Woche als Reaktion auf den Bombenanschlag von Istanbul Stellungen der kurdischen Miliz YPG beschiessen. Ebenso droht er mit einer Bodenoffensive und der Besetzung weiterer Grenzgebiete. Dies, obschon die Russen und die Amerikaner vor einer solchen Operation warnen und sich die amerikanischen Nato-Partner durch die Angriffe auf deren kurdische Verbündete sogar direkt gefährdet sehen.

Im Mittelmeer hält Erdogan rund um Zypern die Spannung gegen das ihm verhasste Griechenland hoch und lässt wohl vermehrt die Ausreise von syrischen Geflüchteten nach Westeuropa zu, obschon die Türkei am EU-Beitritt festhält und durch das Flüchtlingsabkommen mit Europa bindende Verpflichtungen bestehen.

Ebenso als Machtdemonstration gegenüber der Nato und Europa ist seine Opposition gegen den Nato-Beitritt Schwedens zu werten, während er gleichzeitig China mit dem türkischen Beitrittsinteresse zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ködert.

Dutzende von Staatsbesuchen innert weniger Wochen

Gemeinhin wird der 68-jährige Istanbuler auf die Formel reduziert, dass er in internationalen Krisengebieten anfängt zu zündeln, wenn er sich zu Hause in der Türkei um seine Wiederwahl sorgen muss. Momentan steckt die Türkei in einer schweren postpandemischen Wirtschaftskrise mit einer Inflationsrate von über 80 Prozent. Im kommenden Juni stehen die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an. Trotzdem greift diese Formel viel zu kurz.

Vielmehr sieht sich Erdogan mit den Führern der Weltmächte wie Joe Biden, Wladimir Putin und Xi Jinping auf Augenhöhe und handelt entsprechend. Die strategisch-geografische Schlüsselrolle der Türkei zwischen Europa, der Ex-Sowjetunion und dem Nahen Osten bietet ihm dafür die Grundlage. Gleichzeitig ergreift er jede sich bietende politische Gelegenheit.

Im Juli traf sich Erdogan in Teheran mit Wladimir Putin und Irans Präsident Ibrahim Raisi. Westliche Vorbehalte gegen deren Regimes haben Erdogan noch nie gekümmert. Sergei Savostyanov/AP

Der türkische Machthaber ist momentan der aktivste Staatschef auf der diplomatischen Weltbühne. Alleine in den vergangenen fünf Monaten war er an drei Gipfelkonferenzen dabei.

Dort oder an weiteren Staatsbesuchen besprach er sich mit Biden, Putin und Xi, aber auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, Irans Präsident Ibrahim Raisi sowie einem Dutzend anderer Staatschefs; zuletzt in Ankara mit Schwedens Premier Ulf Kristersson und Kubas Staatspräsident Miguel Diaz-Canel.

Dem schwedischen Premier Ulf Kristersson diktierte Erdogan vor rund zwei Wochen die türkischen Bedingungen für einen Nato-Beitritt Schwedens. Necati Savas/EPA

Beispielhaft für seine Meisterschaft, die Türkei zum unverzichtbaren Machtfaktor zu machen, ist der Ukraine-Krieg. Lange Jahre galt Erdogan als Bruder im Geiste von Kriegstreiber Putin. Im Austausch für das weiterhin fliessende russische Billiggas und Öl kaufte er in Russland dessen modernstes Flugabwehrsystem S-400; für ein Nato-Mitglied ein beispielloser Affront gegenüber dem Westen.

Seit Kriegsbeginn hat er aber auch hier seine Chance erkannt und die Türkei geschickt in eine Sonderrolle manövriert. An den Sanktionen gegen Russland beteiligt er sich nicht, setzte aber gegen Putins Willen die Fortsetzung des Getreidedeals durch und stellt der Ukraine weitere Lieferungen modernster türkischer Kampfdrohnen in Aussicht.

Eine Karikatur zeigte jüngst Putin, wie der Russe von Erdogan an der kurzen Kette gehalten wird und vergeblich nach den ukrainischen Getreideschiffen schnappt – ein Bild, das Erdogan besonders gut gefallen dürfte.

Weder eindeutig auf der Seite Russlands noch jener der Ukraine bleiben beide Seiten – und somit die gesamte internationale Gemeinschaft – von Erdogan abhängig, sodass eine künftige Verhandlungslösung ohne die Vermittlung der Türkei kaum vorstellbar erscheint.

In der Schweiz wird Erdogan von vielen wegen seiner brutalen Kurdenpolitik gehasst. Unterschätzen oder gar belächeln darf man ihn aber nicht. Vielleicht spielt die Türkei angesichts ihrer tatsächlichen Wirtschaftskraft und militärischen Stärke in einer zu hohen Liga. Aber es ist dank Erdogan eine eigene Liga, die nicht einmal die Grossmächte ignorieren können. Die Hoffnung, Erdogan zu ihrem treuen Handlanger machen zu können, haben sie ohnehin schon längst aufgegeben.

