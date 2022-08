Japan will Alkoholkonsum fördern: Andere kuriose Ideen

Alkohol Die Japaner sind viel zu nüchtern und die Regierung will sie zum Trinken animieren: Ein Kuriosum aus der Politik Weltweit bekämpfen Regierungen Alkoholismus, nur Japan nicht. Dort verspricht sich die Regierung Mehreinnahmen bei der Alkoholsteuer. Wir hätten weitere kuriose Ideen, wie Staaten ihre Einnahmen aufpeppen könnten. Daniel Fuchs 19.08.2022, 18.00 Uhr

Mitglieder des japanischen Sake-Verbands bereiten eine Tafel mit eisgekühltem Sake vor. Keystone

Sake ist nur das bekannteste unter ihnen, Shochu ein anderes und Whiskygeniesser gewinnen japanischen Sorten viel ab: Alkohol gehört zu Japan wie Wodka zu Russland. Nur verändert sich das vor allem seit der Pandemie gerade sehr: Die Japanerinnen – und vor allem – die Japaner sind weniger trinkfreudig als auch schon.

Was sich auf die Staatsfinanzen auswirkt. Japan, die drittgrösste Wirtschaftsmacht weltweit, steckt finanziell in der Klemme. Und nun will die Regierung den Staatshaushalt aufpeppen, unter anderem mit einer Geldschwemme dank der Alkoholsteuer. Ein Wettbewerb namens «Sake Viva!» ruft junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 39 Jahren auf, Ideen für Geschäftspläne zur «Wiederbelebung» der Spirituosenindustrie einzureichen.

Anderswo zielen also die Kampagnen darauf ab, dass die Menschen weniger saufen, Japan dreht den Spiess um.

Das Coronavirus ist Schuld

Warum aber ist ausgerechnet im Land, das für seine ausgedehnten Trinkgelage unter Firmenbelegschaften nach Feierabend bekannt ist, der Konsum von Reisschnaps und anderen Spirituosen so stark rückläufig?

Wie so oft ist das Coronavirus schuld. Der heimische Markt für alkoholische Getränke schrumpfe wegen «Änderungen des Lebensstils aufgrund der Auswirkungen der Pandemie», schreibt die Regierung. Auch die sinkende Geburtenrate und die alternde Bevölkerung führten zu weniger Trinkfreudigkeit. Mit anderen Worten: Japans Säufer haben ein Alter erreicht, in dem sie nicht mehr so viel vertragen.

Regierung krebst zurück

Mit diesen kuriosen Ideen könnten Staaten ihre Finanzen sonst noch aufmöbeln:

- mit einer Kampagne für mehr Autofahrten. Schadet zwar der Umwelt, doch hey, dafür steigen die Einnahmen aus der Treibstoffsteuer.

- oder mit einer Tabakkampagne: Rauchen Sie, was das Zeug hält! Das bringt Sie zwar früher ins Grab, führt dafür zu einer Tabaksteuerschwemme und obendrauf zu weniger Ausgaben bei der Altersvorsorge.

Nüchterne Japanerinnen und Japaner wundern sich über ihre Regierung genau wie wir. Diese krebste unterdessen ein wenig zurück. Es werde zwar dazu aufgerufen, mehr zu trinken um die heimische Spirituosenindustrie wiederzubeleben. Aber in den Broschüren stehe auch der Aufruf, «nicht zu viel» zu trinken, präzisierte ein Regierungssprecher diese Woche.

Ja, was jetzt? Mehr, aber nicht zu viel? Der Verdacht liegt nah: Die Beamten haben sich entgegen der neuen japanischen Gewohnheiten wohl ein paar Gläser Sake zu viel gegönnt, als sie den Plan ausheckten.

.