Abwerben in der Krise: Knatsch mit Frankreich um Pflegpersonal

Akuter Mangel Knatsch um Gesundheitspersonal: Französische Grenzregion beschwert sich über Schweizer Abwerben von Pflegekräften In der vierten Welle spitzt sich der Engpass beim Personal auf beiden Seiten der Grenze zu. In Paris sorgt die Abwerbung von Pflegekräften in die Westschweiz zunehmend für Missmut. Der französische Botschafter hat interveniert. Remo Hess, Brüssel 08.12.2021

Besonders in der Region Genf arbeiten viele Pflegekräfte aus Frankreich. Bild: Pflegerin am Universitätsspital Genf. Keystone

Martial Saddier, der Regional-Präsident im Departement Haut-Savoie, spricht nicht lange um den heissen Brei herum: «Es ist das Problem Nummer eins». In den letzten 18 Monaten sei man vom Zustand der permanenten Anspannung an den Rand des Zusammenbruchs gekommen. Es geht um den akuten Mangel an Pflegepersonal in der französischen Grenzregion und die Rolle, die gemäss Saddier die Rekrutierungspraxis gewisser Akteure im Westschweizer Gesundheitssektor spielt.

Bereits zur zweiten Welle der Coronapandemie vor rund einem Jahr machten Berichte die Runde, Schweizer Personalvermittler würden ennet der Grenze Pflegekräfte auf sehr aktive Art abwerben. Die Rede war von Flyer im Krankenhaus-Parking und Inserate-Kampagnen in der Lokalpresse. Saddier wiederholt diese Vorwürfe im Gespräch mit CH Media. Das Abwerben von aktivem Personal sei zwar nicht illegal. «Aber unter Freunden macht man das nicht», so Saddier. Schon gar nicht in einer Pandemie.

Abwanderung seit 20 Jahren – Frankreich fürchtet «Pflegewüste»

Tatsächlich haben die Schweizer Personalvermittler in Frankreich leichtes Spiel. Während eine gut ausgebildete Pflegekraft in der Westschweiz auf einen Lohn von gegen 6000 Franken kommt, verdient man in Frankreich oft nur etwas mehr als 2000 Euro netto. Das Lohngefälle führt seit zwei Jahrzehnten zu einem Exodus des französischen Gesundheitspersonals Richtung Schweiz. Jüngst ist der positive Wanderungssaldo gemäss dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium zwar etwas zurückgegangen. Doch im Jahr 2020 zeigt sich wieder eine deutliche Zunahme. Zahlen für 2021 liegen noch keine vor.

Martial Saddier, Präsident im Departement Haute-Savoie. Wikipedia BY-SA 4.0

Klar ist: In der seit fast zwei Jahren andauernden Pandemie, wo die Personalressourcen ohnehin erschöpft sind, reagiert man in Frankreich zunehmend gereizt. In der vergangenen Woche griff der französische Botschafter in Bern zum Telefonhörer und sprach gegenüber einigen Westschweizer Kantonen das Thema direkt an.

Dort versucht man die Situation zu beruhigen.

Freizügigkeit lässt Einschränkung nicht zu – für einmal umgekehrt

Die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz sagt, dass sie dem Botschafter erklärt habe, wie man bei Anstellungen vorgehe. Am Universitätsspital Lausanne zum Beispiel engagiere man mit Priorität die Abgänger der eigenen Gesundheits-Hochschule. In den letzten Jahren sei der Prozentsatz der Anstellungen von Pflegern mit ausländischen Diplomen zudem deutlich gesunken.

Jacques Gerber, Gesundheitsdirektor im Kanton Jura, räumt ein, dass es grundsätzlich zu einer Sogwirkung im Pflegebereich aus der Schweiz komme. In den jurassischen Spitälern würden über 30 Prozent der Pflegenden aus Frankreich stammen. In den privaten Einrichtungen seien es noch mehr. Er könne aber versichern, dass der Kanton Jura als Arbeitgeber auf aktive Personalsuche in Frankreich verzichte. Gleichwohl sagt Gerber: «Wenn es etwas zu korrigieren gibt, müssen wir das machen».

Im Kanton Genf, welcher mit seinem Universitätsspital und seinen zahlreichen Privatkliniken als besonders grosser Magnet wirkt und wo teils 60 Prozent des Personals aus Frankreich kommen, sagt Gesundheitsdirektor Maruo Poggia: «Mir ist bewusst, dass dies ein besonders sensibles Thema ist, vor allem in der aktuellen Krise.» Das Universitätsspital Genf würde deshalb kein aktives Personal in Frankreich abwerben. Und auch die Privatkliniken würden seines Wissens behutsam vorgehen.

Gleichzeitig weist Poggia darauf hin, dass das Freizügigkeitsabkommen es untersage, Hindernisse für die Anstellung von Personal aus der EU in der Schweiz zu etablieren. Poggia: «Normalerweise ist das für Frankreich kein Problem, während es in der Schweiz für Spannungen sorgt». Jetzt sei es gerade umgekehrt, so der Staatsrat des «Mouvement Citoyens Genevois».

Im Notfall will Frankreich seine Bürger zurückhalten

Martial Saddier kann mit politischen Verweisen in der aktuellen Krise wenig anfangen. Er fordert von der Schweiz jetzt dreierlei: Erstens, dass man sich zusammensetzt, um das Problem anzugehen. Zweitens, dass Transparenz geschaffen wird, wer wie viel Pflegepersonal ausbildet und wie die regionalen Bedürfnisse tatsächlich befriedigt werden. Und drittens, dass man sich auf einen Verhaltenskodex einigt, der die Abwerbung von Pflegekräfte regelt.

Für den Fall, dass man keine Lösung findet und sich die pandemische Situation weiter zuspitzt, hat der Politiker der «Républicains» einen brisanten Vorschlag parat: «Der französische Staat könnte die Personen, welche in Genf arbeiten, auch dienstverpflichten». Das wünsche sich zwar niemand. Aber als Ultima Ratio bleibe es eine Möglichkeit.

