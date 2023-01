Autofahrer greift Klimaaktivsten an - gereizte Stimmung in Wien

Aktivismus Dieser Angriff auf Klima-Kleber in Wien geht viral – warum die Stimmung in Österreich gerade so aufgeladen ist Die Aktionswoche von Klima-Aktivisten macht in Österreich tiefe Gräben sichtbar. Ein Video zeigt nun einen Autofahrer, der handgreiflich wird. Wie es dazu kommt, dass ein lokaler Wahlkampf die Stimmung zusätzlich anheizt. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 12.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Klimaaktivisten kleben sich auch in Wien auf die Strasse und blockieren den Verkehr. Das Thema dominiert gerade einen bestimmten Wahlkampf. Florian Wieser/APA

Wahlkampf und Aktionismus – das sind zwei Dinge, die aufeinander reagieren wie Schwarzpulver und Hitze. In Österreichs flächengrössten Bundesland Niederösterreich finden Ende Januar Landtagswahlen statt. Sie werden zum Lackmustest für die in Österreich wie auch in Niederösterreich regierende ÖVP.

Und zugleich ist Aktionswoche von Klima-Aktivisten: Am Donnerstag blockierten Aktivisten eine zentrale Einfallstrasse nach Wien, tags zuvor war es der Gürtel, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt, wiederum tags zuvor der Praterstern, einer der wichtigsten Verteilerkreise nahe dem Zentrum – Tag für Tag also ein neuralgischer Punkt im Wiener Strassennetz.

Und bei zumindest einer Aktion kam es auch zu gewalttätigen Übergriffen: Bei einer Blockade am Mittwoch ging ein Autofahrer brüllend mit Schlägen und Tritten auf Aktivisten los, wie auf einem im Internet kursierenden Video zu sehen ist. «Geh weg, du Sau», schreit der Mann und tritt auf einen auf der Fahrbahn sitzenden Aktivisten ein.

Die Polizei, so heisst es, sei zum Zeitpunkt des Vorfalls noch nicht vor Ort gewesen. Nach dem Mann werde gefahndet. Auch bei anderen Aktionen griffen Passanten Aktivisten an und entrissen ihnen Banner oder Rucksäcke. Allerdings gab es auch viel offene Unterstützung für den Protest. Und bei der Aktion am Praterstern erhielten die Aktivisten personelle Unterstützung von zum Teil namhaften Wissenschaftern und Wissenschafterinnen.

Die Volkspartei springt auf das Thema auf

Wie vergiftet die Debatte aber bereits ist, verdeutlicht ein von der rechtsnationalen FPÖ auf sozialen Medien angeregtes neues Verkehrszeichen: Da ist ein auf einer Strasse sitzendes Männchen zu sehen sowie ein danebenstehendes Männchen, das auf das auf der Strasse sitzende Männchen uriniert. Mehrere FPÖ-Politiker teilten das entsprechende Bild.

Aber nicht nur der populistische rechte Rand bedient sich des Themas. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lässt jetzt in Eigenregie ein Gesetz ausarbeiten, um das Strafausmass für Blockadeaktionen massiv auszuweiten. Und das, obwohl Experten durchwegs der Ansicht sind, dass die bestehende Rechtslage ausreicht. Mikl-Leitners Forderung: Die Aktionen sollen nicht wie bisher als Verwaltungsübertretung, sondern als strafrechtliches Delikt geahndet werden. Ihr Argument: Es gebe keine Rechtfertigung dafür, «Rettungsorganisationen zu behindern». Mikl-Leitner hat den Verfassungsdienst des Landes Niederösterreich angewiesen, ein Gesetz auszuarbeiten und berief auch einen «Sicherheitsgipfel» ein.

Dabei hat derartiger Alarmismus vor allem einen Grund: In Niederösterreich wird am 29. Januar gewählt. Das Land, das Wien umgibt und in das Wiener Themen wie die Blockaden entsprechend ausstrahlen, ist eine Hochburg der regierenden ÖVP. Die hatte dort seit 20 Jahren die absolute Mehrheit. In Niederösterreich muss die ÖVP jetzt aber mit massiven Verlusten rechnen. Laut Umfragen droht der Partei gar das schlechteste Ergebnis seit 1945. Wähler verliert die ÖVP vor allem an die FPÖ.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen