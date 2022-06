Somalia: Rund 213’000 Menschen droht der Hungertod

Die Klimakrise und der Ukraine-Krieg stellen das nordostafrikanische Land Somalia an die Schwelle einer Hungerkatastrophe. In der vierten Regenzeit in Folge hat es im Land nicht mehr genug geregnet. Zudem bezieht Somalia rund 85 Prozent seines Weizens aus Russland und der Ukraine. Rund 213’000 Menschen droht der Hungertod.

08.06.2022, 08.13 Uhr