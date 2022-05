Afghanistan Taliban gratulieren zum Tag der Pressefreiheit - und ernten Kritik Die islamistischen Machthaber behaupteten, die Medien in Afghanistan könnten frei agieren. Doch das Gegenteil ist der Fall. 03.05.2022, 15.36 Uhr

Talibansprecher Sabiullah Mudschahid, hier auf einem Bild vom März diesen Jahres, gratulierte den afghanischen Medien zum Welttag der Pressefreiheit. Keystone

Die militant-islamistischen Taliban haben den Medien in Afghanistan anlässlich des Welttags der Pressefreiheit gratuliert - und prompt Kritik geerntet. «Die Landesmedien dürfen und können im Rahmen der Gesetze frei agieren», teilte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid am Dienstag mit. In den sozialen Netzwerken gab es jedoch Kritik. So wurden die Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, auf ihren harten Kurs bei der Medienkontrolle und Einschränkungen der Pressefreiheit hingewiesen. Mudschahid wies die Kritik zurück.