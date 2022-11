"In her Hands" auf Netflix: Interview mit Zarifa Ghafari

Afghanistan Jüngste Bürgermeisterin Afghanistans Zarifa Ghafari: «Am meisten fürchten die Taliban die Frauen» Sie sieht in den Frauen die wichtigste Kraft für Veränderung. Ein Verteufeln des Regimes helfe nicht, sie plädiert deshalb für Verhandlungen mit den Taliban. Woher nimmt die Frau ihren Optimismus? Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 17.11.2022, 15.37 Uhr

Zarifa Ghafari, afghanische Frauenrechtlerin: Anlässlich eines Besuchs in der Schweiz trägt sie für das Interview mit CH Media am Zürcher Flughafen eine traditionelle afghanische Tracht. Alex Spichale

Zarifa Ghafaris Mut in Afghanistan wirft ein Licht auf ihre Schwestern in einem ähnlichen Kampf: den Iranerinnen, die in ihrem Land den Sturz der Mullahs fordern. Über die Menschenrechtsaktivistin und jüngste Bürgermeisterin Afghanistans läuft ab Mittwoch auf Netflix der Dokumentarfilm «In Her Hands». In einem Zürcher Flughafenhotel haben wir die Frau mit den auffallend grossen und elegant gestikulierenden Händen getroffen.

Mehr als ein Jahr sind die Taliban in Ihrer Heimat zurück an der Macht. Seither leben Sie in Europa. Wie geht es Ihrem Land in einer Kurz-Analyse?

Zarifa Ghafari: Es gibt drei Hauptprobleme in meinem Land. Erstens die komplette Abwesenheit von Wohlstand. Es umfasst neben der grossen Armut das Fehlen einer Gesundheitsversorgung und das Fehlen einer funktionierenden Regierung, die sich um die Probleme der mausarmen Bevölkerung kümmert. Das zweite grosse Drama in Afghanistan betrifft die Stellung der Frau. Die Frauen in meinem Land waren Opfer so vieler Krisen in der Vergangenheit, aber sie geben immer noch nicht auf. Sie sind so stark. Eigentlich wehren sich nur die Frauen gegen die Unterdrückung. Drittens schliesslich geht es um die fehlende Schulbildung für Mädchen. Es ist das eigentliche grösste Problem.

Möchten die Menschen ihre Mädchen denn überhaupt zur Schule schicken?

Ja, das zeigt der verbreitete zivile Ungehorsam in der Sache. Lokal werden hin und wieder Schulen für Mädchen eröffnet. Erfährt die Talibanregierung in Kabul jedoch davon, schickt sie ihre Truppen und lässt die Schulen schliessen. Das geschah ausgerechnet in der Stadt, in der ich als Mädchen zur Schule gegangen bin. Dabei war es so schön, die Mädchen auf demselben Schulweg zu sehen, den ich Jahre zuvor gegangen war. Und dann nahm man es ihnen wieder weg.

Quelle: Alex Spichale

In Ihren Antworten schwingt nicht nur Trauer, sondern auch Hoffnung. Weshalb?

Weil die Frauen in Afghanistan das Symbol für Mut und Widerstand sind. Dabei stehen sie bloss für ihre primären Rechte ein, zu denen auch die Schulbildung für Mädchen gehört. Die Politik im engeren Sinne hingegen, wer die Macht hat und wer regiert, ist ihnen egal.

Sie fanden in Deutschland einen sicheren Ort. Wollen Sie da bleiben und können Sie sich von hier für Ihre Anliegen einsetzen?

Es war ja nie eine Entscheidung, nach Deutschland zu ziehen. Es war eine Reaktion. Als die Taliban die Macht an sich riss, ging es darum, meine Familie in Sicherheit zu bringen.

«Es gab keine Zeit für bewusste Entscheidungen. Aber ich wusste sofort, dass für mich und meine drei Geschwister unter dem Regime der Taliban in Afghanistan nichts mehr wäre wie in den Jahren zuvor. Unsere Abreise war also alternativlos.»

Sie äussern Ihre Kritik öffentlich gegen die Taliban. Wie gefährlich ist das?

Ich sorge mich vor allem um die Sicherheit meiner Familie und Freunde. Aber nicht wegen meiner Arbeit direkt. Denn wer mit mir zusammengearbeitet hat, hat auch selbst exponiert wegen Dingen, die nicht unbedingt im Sinne der Taliban waren. Ich fürchte also um ihre Sicherheit ihretwegen.

Zarifa Ghafari Zarifa Ghafari, 1992 in Kabul geboren, trat mit 26 Jahren als jüngste Politikerin in Afghanistan das Amt als Bürgermeisterin an. Sie gehörte damit zu den ganz wenigen Frauen, die in Afghanistan ein solches Amt bekleideten. In ihr Büro in der Provinzstadt Maidan Shahr konnte sie wegen der vielen Drohungen indes erst nach Monaten gehen. Als Ende August 2021 die Taliban in Kabul die Macht ergriffen, musste Ghafari mit ihrer Familie das Land Hals über Kopf verlassen. Sie gehörte zu denjenigen Menschen, die bei den verstörenden Evakuierungsszenen am Kabuler Flughafen einen Platz in einem Flugzeug ergattern konnten. Zarifa Ghafari hat einen Auftritt im Rahmen des 18. Alpensymposiums, vom 10. bis 11. Januar 2023 in Interlaken. (dfu)

Bilder, die die Welt schockierten: Hunderte verzweifelter Menschen versuchten Mitte August 2021 in Kabul auf dem Rollfeld des Flughafens, ausser Lands zu kommen. AP

Sie selbst wirken furchtlos. In Sicherheit in Europa entschieden Sie sich letzten Winter, für Ihre Anliegen ins Land zurückzukehren. Wie kam es dazu und wie übersteht man das als Gegnerin der Taliban unbeschadet?

Ganz einfach: Ich war zu der Zeit eine nützliche Opponentin für die Taliban. Meine Vertrauensleute hatten mir zuvor gesagt, es komme auf meinen Auftritt an in Afghanistan, ob ein Besuch möglich ist oder nicht. Sie warnten: «Wenn du, Zarifa, die Taliban politisch herausforderst, dann gerätst du wahrscheinlich in Schwierigkeiten.» Aber ich wollte ja nicht für die Politik kommen. Ich wollte für meine Leute kommen. Und man versicherte mir, dann sei es kein Problem.

In Ihrer diesen Herbst veröffentlichten Autobiografie schildern Sie diesen Zwiespalt: Vor dem Talibanregime konnten Sie sich nicht frei als Bürgermeisterin in Ihrem Distrikt bewegen, obwohl die westlich orientierte Regierung offiziell das Sagen hatte im Zentralstaat. Nach der Machtübernahme der Taliban kehrten Sie zurück und konnten sicher in abgelegene Dörfer reisen. Weshalb ist das so?

Es war die Zeit, in der die Taliban viele Versprechen machten und Sicherheit garantierten für Heimkehrende, Frauen und Mädchen. Es war die Gnade des richtigen Zeitpunkts. Wäre mir etwas zugestossen zu dieser Zeit, wären die Taliban ganz schlecht dagestanden. Das konnten sie sich nicht leisten.

Wurden Sie von den Taliban instrumentalisiert?

Nein, ich gab ihnen ja nichts. Ich musste ja nicht einmal aufs Maul sitzen. Ich konnte alles ansprechen. Sie wollten natürlich in dieser Zeit zeigen, dass sie die Guten sind. Das hatte nichts mit mir zu tun, dafür umso mehr mit der Notwendigkeit, dass sich das Regime nicht isolierte in der Welt.

Dann sind die Taliban weniger schlimm als ihr Ruf?

Das wäre der falsche Schluss. Es gibt keine einfachen Antworten. Die Taliban haben ganz verschiedene Facetten. Ihre Mentalität ist immer noch dieselbe wie in den dunkelsten Jahren Afghanistans, als sie vor 2001 und dem Einmarsch der Amerikaner über das Land herrschten. Heute aber haben sie sogar noch mehr Macht. Damals waren sie eine Gruppe von Terroristen, diesmal sind sie in einer Position, in der internationale Player sogar Verträge mit ihr abschliessen.

Sie sagen, man müsse mit den Taliban verhandeln?

Nicht nur mit der Taliban, sondern mit allen Playern in Afghanistan. Ein weiterer Krieg würde nur Hunderttausenden von Menschen das Leben kosten. Genug ist genug. Alle müssen zusammensitzen und zusammensprechen. Es braucht eine Verfassung als grossen Schirm, unter dem alle Platz finden.

Wovor fürchten sich die Taliban am meisten?

Sie fürchten am meisten die Frauen. Auch, weil sie sie nicht verstehen. Doch die Frauen spielten nie eine Rolle in diesem grausamen Spiel, das in Afghanistan gespielt worden ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Frauen Zugang zu Bildung verschaffen.

«Keine Frau bringt einen Terroristen oder einen Soldat im Sold einer Organisation wie dem IS, Al-Kaida oder der Taliban zur Welt.»

Aber gerade die Stellung der Frau wird ja jetzt geschleift. Oder brachten die zwei Dekaden unter US-Besetzung Afghanistans nicht immerhin eine Ermächtigung der Frauen?

Ich möchte das nicht auf die US-Besetzung zurückführen. Es war nicht alles gut für die Frauen. Ich musste als Bürgermeisterin neun Monate warten, bis ich in mein Büro gehen konnte wegen all der Drohungen.

Der Dokumentarfilm «In her Hands» über Zarifa Ghafari läuft ab dem 16.11. auf Netflix. Die Autobiografie «Zarifa Afghanistan» ist erschienen im dtv-Verlag.

Trailer «In her Hands». Quelle: Netflix/Youtube

