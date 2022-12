Jüngste Bürgermeisterin Afghanistans: Zarifa Ghafari im Gespräch

Afghanistan «Am meisten fürchten die Taliban die Frauen» – bei dieser Afghanin fügt sich die ganze Tragödie eines Landes zusammen Zarifa Ghafari war die jüngste Bürgermeisterin einer afghanischen Stadt. Dann kamen die Taliban. Sie schnüren die Rechte für Frauen immer weiter ein. Besteht noch Hoffnung? Daniel Fuchs Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Zarifa Ghafari, afghanische Frauenrechtlerin: Anlässlich eines Besuchs in der Schweiz trägt sie für das Interview mit CH Media am Zürcher Flughafen eine traditionelle afghanische Tracht. Alex Spichale

Bei den Taliban in Afghanistan setzen sich die Hardliner durch. Von den sowieso schon arg beschnittenen Frauenrechten ist bald gar nichts mehr übrig. Nun wollen die Machthaber Frauen von den Universitäten verbannen und Nichtregierungsorganisationen die Zusammenarbeit mit Frauen verbieten.

Zum Entsetzen dieser 30-Jährigen, die alles in die Waagschale geworfen hatte, damit es den Mädchen und Frauen in ihrem Heimatland Afghanistan besser geht. Und den Menschen generell. «Am meisten fürchten die Taliban die Frauen», sagte Zarifa Ghafari dieser Zeitung im vergangenen Herbst. CH Media konnte mit der Aktivistin im Exil sprechen, die als jüngste Bürgermeisterin einer afghanischen Stadt weltweit Bekanntheit erlangt hatte. In einem Zürcher Flughafenhotel gab sie Auskunft über ihren Kampf, zu dem für sie auch Verhandlungen mit denjenigen zählen, vor denen sie im August 2021 flüchten musste.

Eine kurz währende Hoffnung auf eine milde Taliban-Variante

Aktuell erhöht eine Ländergruppe, zu ihr gehört auch die Schweiz, den Druck auf die Taliban, das Arbeitsverbot für Frauen «dringend zurückzunehmen». In einer gemeinsamen Erklärung der Aussenminister von Ländern wie den USA, Deutschland, Japan oder der Schweiz sowie des EU-Aussenbeauftragten hiess es, man sei über «die rücksichtslose und gefährliche Anordnung» der militanten Islamisten «zutiefst besorgt». Zuvor hatte der UNO-Sicherheitsrat in einer Erklärung vom Taliban-Regime gefordert, die Frauenrechte zu achten.

Kurz nach unserem Gespräch im Herbst veröffentlichte Netflix den von Hillary und Chelsea Clinton produzierten Dokumentarfilm «In Her Hands». In mitreissenden Aufnahmen begleitet er Zarifa Ghafari in den Monaten vor der Machtübernahme der Taliban und danach.

Allzu gern hätten wir mit Ghafari über die jüngsten Entwicklungen gesprochen. Doch mehrere Anfragen sind unbeantwortet geblieben. Dabei werfen ihre Aussagen gegenüber von CH Media von damals sowie der Netflixfilm ein besonderes Licht auf die aktuellen Ereignisse.

Im Herbst noch war Ghafari der Überzeugung, man müsse sich mit den Taliban an den Verhandlungstisch setzen. Dies auch mit einer Erfahrung, die sie zuvor, im Frühling 2022, gemacht hatte. Damals konnte sie unbehelligt und in Absprache mit den Taliban in ihr Land zurückkehren und mit der Landbevölkerung über Frauenrechte sprechen – schwer vorstellbar unter dem jetzigen Kurs der Machthaber. Uns erklärte sie, warum ihr dies damals gestattet wurde. «Es war die Zeit, in der die Taliban viele Versprechen machten und Sicherheit garantierten für Heimkehrende, Frauen und Mädchen. Es war die Gnade des richtigen Zeitpunkts. Wäre mir etwas zugestossen zu dieser Zeit, wären die Taliban ganz schlecht dagestanden. Das konnten sie sich nicht leisten.» Das Regime, so Ghafari damals, tue alles, um sich nicht zu isolieren. Zu gross sei die Abhängigkeit von internationalen Geldgebern.

Was für ein Kontrast zur aktuellen Entwicklung, in der ein Eindruck entsteht, das Regime tue im Gegenteil alles, um sich komplett abzunabeln.

Was passiert aus Afghanistan ohne Frauen?

Die Mädchen und Frauen werden von Schulen immer stärker abgeschnitten – den einzigen Weg für eine bessere Zukunft ihres Landes sieht Zarifa Ghafari aber just in der Bildung. Ghafari, geboren und aufgewachsen während des ersten Taliban-Regimes in den 1990ern, besuchte mit zwölf Jahren zum ersten Mal eine Schule. Jetzt wählt sie drastische Worte und sagt Dinge wie «gebildete Menschen stellen Fragen und die Taliban haben Angst vor Fragen» oder «der Kampf um Bildung ist ein Kampf um Licht und Finsternis».

Im Moment verdüstert sich die Lage deutlich. Dabei hätten Frauen auch ohne Taliban für ihre Rechte zu kämpfen. Im Netflixfilm etwa sieht man Ghafari mit ihrem Vater, einem Kommandanten der afghanischen Armee, über ihre Hochzeit streiten. Der Vater will keinesfalls, dass Ghafaris Bräutigam ins Haus der Familie kommt, ehe die beiden verheiratet sind. «In dieser Gesellschaft muss ich sogar meinem Vater begreiflich machen, dass ich ein Mensch bin», sagt Ghafari unter Tränen.

Später wird der Vater von den Taliban ermordet. Zarifa Ghafari und ihre Familie tragen ihn zu Grabe. Dabei ist sie selbst bereits als Mädchen und später als Politikerin mehreren Terrorattacken entkommen.

Bilder, die die Welt schockierten: Hunderte verzweifelter Menschen versuchten Mitte August 2021 in Kabul auf dem Rollfeld des Flughafens, ausser Landes zu kommen. ap

Ihre vernarbten Hände bleiben ein Zeugnis eines solchen Angriffs. Im Film sieht man Ghafari mit Mädchen, die einen Bombenanschlag auf ihre Schule überlebt haben. Das Treffen mit den Schwerverletzten und zum Teil entstellten jungen Frauen geht zünftig unter die Haut. Wie auch die Zeit im August 2021, als die Taliban schneller als erwartet die Macht in Kabul an sich rissen. Zarifa Ghafari war an diesen schicksalhaften Tagen selbst am Kabuler Flughafen. Ihre dramatische Abreise beschrieb sie gegenüber dieser Zeitung so: «Es gab keine Zeit für bewusste Entscheidungen. Aber ich wusste sofort, dass für mich und meine drei Geschwister unter dem Regime der Taliban in Afghanistan nichts mehr wäre wie in den Jahren zuvor. Unsere Abreise war also alternativlos.»

Zarifa Ghafari konnte das Land verlassen, Frauen bleiben ihre Hoffnungsträgerinnen. «Die Frauen in meinem Land waren Opfer so vieler Krisen in der Vergangenheit, aber sie geben immer noch nicht auf. Sie sind so stark. Eigentlich wehren sich nur die Frauen gegen die Unterdrückung.»

