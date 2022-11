Friedensvertrag um Tigray: Hält das Abkommen?

Äthiopien Durchbruch in einem der tödlichsten Kriege der Welt: Hält der Friede Äthiopiens mit Tigray diesmal? Hunger als Kriegswaffe, katastrophale Situation für Hunderttausende: Vermittler hoffen, dass der nun unterzeichnete Friedensvertrag für die Bevölkerung von Tigray nicht zu spät kommt. Markus Schönherr, Pretoria 03.11.2022, 11.38 Uhr

Am Mittwoch unterzeichnete Tigray (vertreten durch Getachew Reda, rechts) und die äthiopische Regierung (vertreten durch Redwan Hussein, links), in Pretoria, Südafrika, das Abkommen, das den blutigen Krieg beenden soll. Themba Hadebe / AP

Äthiopiens Bürgerkriegsgegner haben den Frieden besiegelt. Das Abkommen, das am Mittwochabend in der südafrikanischen Verwaltungshauptstadt Pretoria unterzeichnet wurde, sieht die «Beendigung aller Feindseligkeiten» im Norden des Landes vor. Daneben soll «systematisch, geordnet und koordiniert» abgerüstet werden, hiess es vom Vermittler der Afrikanischen Union und Ex-Präsidenten Nigerias, Olusegun Obasanjo. Er verkündete «einen Neuanfang für Äthiopien». Doch manche Beobachter sind skeptisch: Erst im August wurde eine vereinbarte Waffenruhe gebrochen.

Der Krieg und der Hunger trieb Hunderttausende in die Flucht (Aufnahme aus der Region Tigray vom letzten Jahr). Ben Curtis / AP

Endlich Friede? Tatsächlich deuten die Erklärungen Obasanjos sowie der südafrikanischen Aussenministerin Naledi Pandor in Pretoria darauf hin, dass in die Unruheprovinz Tigray erstmals seit zwei Jahren Normalität zurückkehren könnte. Für Millionen Hungernde, Vertriebene, Witwen und humanitäre Helfer kommt das Abkommen zwischen Äthiopiens Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray als Hoffnungsschimmer. Zuletzt hatte sich die Situation im vielerorts zerstörten Norden des Landes immer weiter zugespitzt.

Hunger als Kriegswaffe

Mehr als 90 Prozent der Tigrayer sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Hilfsorganisationen beschuldigen die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed, Hunger gezielt als «Kriegswaffe» einzusetzen. Blockiert waren nicht nur die Versorgungswege in den Norden, sondern auch Bank-, Internet- und Telefonverbindungen.

«Nirgendwo auf der Welt erleben wir eine solche Hölle wie in Tigray», sagte zu Jahresbeginn der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus. Der Topdiplomat, der aus der aus der Region stammt, beklagte angesichts der Blockade, nicht einmal zu wissen, welche seiner Verwandten noch am Leben seien. In Spitälern fehlen unterdessen Antibiotika und andere lebensrettende Arzneien. Laut Ärzten am Ayder Hospital, der grössten Klinik der Region, würden Patienten «nach Hause geschickt, um zu sterben».

Wahlen als Auslöser des Kriegs

Seit zwei Jahren schon befindet sich Äthiopien im Ausnahmezustand. Im November 2020 war der frisch gekürte Friedensnobelpreisträger und Premier Abiy Ahmed gegen die Rebellen im Norden in den Krieg gezogen. Die Volksbefreiungsfront von Tigray, die selbst jahrelang Äthiopiens Politik beherrschte, hatte sich geweigert, Abiy als legitimen Regierungschef anzuerkennen. Millionen Menschen mussten vor den Kämpfen fliehen, etwa als 500'000 kamen ums Leben.

Luftschläge und Kämpe: Der Krieg in Tigray ist einer der blutigsten Konflikte der Welt. AP

Die International Crisis Group sieht den Bürgerkrieg in Nordäthiopien als «einen der tödlichsten Konflikte» der Welt. Zuletzt gelang es Äthiopiens Armee, in einer Offensive etliche Städte zu erobern. Noch wenige Stunden vor Bekanntwerden des Friedensabkommens warnte die Organisation: «Ohne eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten, könnten die Militäroffensiven in den kommenden Wochen zu Massengräuel gegen Tigrays Zivilbevölkerung führen.»

Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres begrüsste das Abkommen als «ersten Schritt, der den Millionen leidenden Zivilisten in Äthiopien hoffentlich ein wenig Trost bringt». Neben einer Waffenruhe sieht der Friedensdeal auch eine Aufhebung der Blockade sowie einen humanitären Korridor vor. Allerdings sei das Abkommen von Pretoria «erst der Anfang» des Friedensprozesses, erinnerte Vermittler Obasanjo. Die letzte Waffenruhe war erst im August gebrochen worden – dafür schoben beide Konfliktgegner nach fünfmonatiger Pause einander die Schuld zu.

Streit um Nahrungsmittel: In Tigray wurde der Hunger als Kriegswaffe eingesetzt, sagen Hilfsorganisationen. Ben Curtis / AP

«Afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme»

Die Konfliktursache bleibt trotz Friedensabkommen ungelöst: Es geht um Macht und Souveränität in einem Land, in dem sich laut Experten zunehmend «ethnischer Nationalismus» ausbreite. Äthiopien ist Afrikas zweitbevölkerungsreichste Nation. Die Gräben zwischen den mehr als 90 verschiedenen Volksgruppen sind tief. Verkompliziert wird das Kräftemessen durch die Tatsache, dass sich rund um viele der ethnischen Gruppen Politparteien mit eigenen Armeen formierten. Einige davon betrachtet die Zentralregierung in Addis Abeba als «Terrororganisation» , so auch die Tigray-Verwaltung.

Laut Obasanjo werde die Einhaltung des Friedensabkommens von einem Gremium der Afrikanischen Union überwacht. Wie andere Beobachter wertet er die Einigung als Sieg für Afrika und den kontinentalen Entwicklungsfahrplan: «In der Unterzeichnung der heutigen Friedensvereinbarung erkennen wir auch die Umsetzung der Agenda 2063, die die Waffen in Afrika zum Schweigen bringen will», so der Politveteran. Zuvor hatte der AU-Kommissionsvorsitzende Moussa Faki Mahamat der südafrikanischen Regierung für die Austragung des Friedensgipfels «im Sinne einer panafrikanischen Solidarität» gedankt. Es gelte, «afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden».