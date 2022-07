Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew einigen sich bei Getreide-Ausfuhr

Abkommen Der erste bedeutsame Deal seit Beginn des Ukraine-Kriegs: Moskau und Kiew einigen sich bei Getreide-Ausfuhren «Ein Leuchtfeuer der Erleichterung», nennt es der UNO-Chef: In Istanbul ist eine Vereinbarung für die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte unterzeichnet worden. Michael Wrase Jetzt kommentieren 22.07.2022, 16.51 Uhr

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (vorne rechts) neben UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, dahinter zwei Repräsentanten der Ukraine und Russlands beim Handschlag: Das erste wichtige Abkommen seit Kriegsbeginn ist unter Dach und Fach. Keystone

Eine gemeinsame Unterzeichnung der mit Russland, der Türkei und der UNO erzielten Vereinbarung über die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte kam für die Regierung in Kiew nicht in Frage. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar und UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mussten deshalb zweimal den Füllfederhalter zücken, um mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und dann mit dem ukrainischen Infrastrukturminister Oleksandr Kubratov zwei separate, aber textgleiche Abkommen zu unterschreiben.

Fast drei Monate hatten die unter Regie der Vereinten Nationen geführten Verhandlungen gedauert. Das Abkommen, twitterte Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin euphorisch, «ist für die weltweite Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung». Der UNO-Generalsekretär sprach von einem «Leuchtfeuer der Erleichterung».

Was die Parteien konkret vereinbarten

Um die Wiederaufnahme der seit Kriegsbeginn von Russland blockierten ukrainischen Getreidelieferungen zu ermöglichen, wird in Istanbul zunächst ein Koordinationszentrum für die Verschiffung der Exporte eingerichtet. Beamte der Vereinten Nationen werden dort die genauen Koordinaten für den humanitären Korridor auf dem Seeweg zwischen den ukrainischen Schwarzmeerhäfen und dem Bosporus festlegen.

Während der Verschiffung durch die festgelegten Transferrouten verpflichtet sich Russland, einem Waffenstillstand im westlichen Bereich des Schwarzen Meeres (für die Region Odessa) zuzustimmen.

Um russische Befürchtungen hinsichtlich eines möglichen Waffenschmuggels zu zerstreuen, wird die türkische Marine mit Unterstützung der Vereinten Nationen alle Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, gründlich untersuchen. Eine türkische Kontrolle soll es auch geben, wenn Schiffe aus der Ukraine das Schwarze Meer wieder verlassen.

Russisches Getreide wird von der Sanktionsliste gestrichen

Darüber hinaus erleichtert das Abkommen, das zunächst für vier Monate gelten soll, auch russische Getreide- und Düngemittelausfuhren über das Schwarze Meer. Diese werden künftig von den gegen Moskau verhängten Sanktionen ausgenommen.

Die in Istanbul unterzeichnete Separat-Vereinbarung ist das erste bedeutende Abkommen zwischen Russland und der Ukraine seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar. Es könnte die «Hoffnung auf einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine wiederbeleben», betonte der türkische Präsident Erdogan am Freitag in Istanbul. Allerdings dürfte sich die Umsetzung des Abkommens noch einige Wochen hinziehen. Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Oeksiy Honcharenko stellte gegenüber der BBC klar:

«Über den Weg können wir den Russen auch weiterhin nicht trauen.»

Die amerikanische Regierung hat die Vereinbarung von Istanbul begrüsst. Allerdings hätte man gar nicht erst in eine solche Lage kommen dürfen, sagte Aussenamtssprecher Ned Price am Donnerstag in Washington. Schliesslich sei es eine Entscheidung der Russischen Föderation gewesen, «Lebensmittel zu Waffen zu machen».

Millionen Tonnen liegen am Hafen von Odessa

Die Ukraine (mit 64 Millionen Tonnen exportiertem Getreide im Jahr 2020) und Russland (130 Millionen Tonnen) gehören nach China (664 Millionen) und den USA (434 Millionen) zu den grössten Getreideproduzenten der Welt. Nach ukrainischen Angaben liegen gegenwärtig zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide (vor allem Brotweizen) in den Silos des Hafens von Odessa und können nicht exportiert werden.

Weit mehr als 100 Schiffe sind durch den Krieg im Hafen der südukrainischen Stadt blockiert. Der russische Überfall hatte die Preise für Getreide und Ölsaaten zunächst massiv in die Höhe getrieben. In den letzten Wochen war der Preis für eine Tonne Brotgetreide jedoch von 450 Dollar auf unter 350 Dollar gefallen.

Die Unterzeichnung der Vereinbarung zur Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte ist vor allem für die Vereinten Nationen ein grosser Erfolg. «Rund um die Uhr haben hinter den Kulissen intensive Gespräche geführt», erklärte der stellvertretende UNO-Sprecher Farhan Haq am Donnerstag in Istanbul. Durch die erzielte Einigung «könnten Millionen von Menschen davor bewahrt werden, ausserhalb der Reichweite der (gestiegenen) Lebensmittelpreise zu geraten».

