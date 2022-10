Sarah Jessica Parker spaltet mit Taubentasche das Netz

Sex and the City

Sex and the City

Die Handtasche der Schauspielerin Sarah Jessica Parker sorgt derzeit für Gesprächsstoff im Netz. In der zweiten Staffel der «Sex and the City»-Fortsetzung trägt sie als Carrie Bradshaw eine Taubentasche. Das Accessoire sorgt in den sozialen Netzwerken gleichermassen für Kopfschütteln wie Begeisterung.