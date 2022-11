7,5 Milliarden Euro Kein EU-Geld für Ungarn? Berlin sieht Kommissionsvorschlag als Basis Die deutsche Bundesaussenministerin Annalena Baerbock hat angekündigt, «auf Grundlage der Empfehlung der EU-Kommission» über das mögliche Einfrieren von EU-Geldern für Ungarn abzustimmen. 30.11.2022, 14.10 Uhr

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Stephanie Lecocq / EPA

«Die Rechtsstaatlichkeit ist das Rückgrat unserer europäischen Demokratie und auch das Rückgrat des europäischen Binnenmarktes», sagte die deutsche Bundesaussenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch am Rande eines Nato-Treffens in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Man werde sich die Empfehlung der EU-Kommission ganz genau anschauen und dann «auf Grundlage der Empfehlung der EU-Kommission» gemeinsam mit anderen Partnern vorgehen.