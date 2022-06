Putin wettet, dass Europa kriegsmüde wird: Der Wochenkommentar

100 Tage Krieg Putins tödliche Wette: Er rechnet damit, dass Europa und die USA kriegsmüde werden Seit 100 Tagen tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Europa und die USA dürfen sich nicht daran gewöhnen. Der westliche Druck auf Putin muss noch stärker werden – auch wenn die Sanktionen einen wirtschaftlichen Preis für uns alle hat. Patrik Müller Jetzt kommentieren 03.06.2022, 16.00 Uhr

Putin glaubt, die Zeit laufe für ihn. Hier mit Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Maxim Shipenkov / EPA

Kreml-Herrscher Wladimir Putin sieht sich als Herrscher auf Lebenszeit, ungeachtet von Wahlen oder dem, was er als solche bezeichnet. In den westlichen Demokratien aber haben Wahlzyklen ihre ganz eigene Dynamik. Die regierenden US-Demokraten stellen mit Sorge fest, dass die Zustimmung des Volkes zu ihrem Präsidenten Joe Biden frappant sinkt. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar und der darauf folgenden Reaktion von Biden stieg dessen Popularität auf fast 50 Prozent, doch in den vergangenen Wochen fiel sie wieder auf Vor-Kriegs-Niveau von kaum 40 Prozent. Das kann den Demokraten nicht egal sein, denn im Herbst sind Zwischenwahlen, und aktuell würden sie wohl die Republikaner gewinnen.

Innenpolitisch profitiert Joe Biden also nicht davon, dass es ihm gelungen ist, Europa und die Nato auf einen harten Kurs gegenüber Russland einzuschwören. Die von ihm gebildete Allianz trug mit finanzieller und militärischer Hilfe entscheidend dazu bei, dass die Ukraine die russischen Aggressoren aus der Region Kiew und anderen Teilen des Landes zurückschlagen konnten. Das hatte wo kaum jemand erwartet.

Doch die ukrainischen Erfolgsmeldungen sind trügerisch, und sie sind gefährlich.

Trügerisch, weil Putins Truppen zurzeit im Donbass vorrücken und ganze Städte in Schutt und Asche legen. Gefährlich, weil die Öffentlichkeit im Westen das Interesse am Krieg verlieren könnte – und so der politische und militärische Druck auf Putin abnimmt.

Die Ukraine könnte zum Opfer ihres Erfolgs zu werden

So gesehen droht die Ukraine zu einem Opfer ihres militärischen Zwischenerfolgs zu werden: Man lässt sie, 100 Tage nach Kriegsausbruch, wieder mehr und mehr allein.

Genau darauf wettet der russische Präsident. Jetzt, wo die Angst vor einem russischen Durchmarsch oder gar vor einem Atomschlag geschwunden ist, treibt er seinen mörderischen Zermürbungskrieg voran und schaut zu, wie man in Europa und den USA vor allem über die wirtschaftlichen Folgen in den eigenen Ländern diskutiert. Über die steigenden Energiepreise, die auf die Inflation insgesamt durchschlägt, und auch über die sich zuspitzende Nahrungsmittelkrise.

Dass Präsident Biden in den Umfragen zurückfällt, liegt vor allem daran, dass die Kaufkraft der amerikanischen Konsumenten schmilzt. Am Ende zählt für die Leute die Wirtschafts- nicht die Aussenpolitik.

Auch in Europa ist die Inflation zum Top-Thema geworden. In Deutschland hat sie ungeahnte Höhen von fast 8 Prozent erreicht. In vielen EU-Ländern wird über Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger nachgedacht. Frankreich, Italien und Spanien haben als erste einen «Tank-Rabatt» eingeführt - auch, um Gelbwesten-Bewegungen zu verhindern.

Auch in der Schweiz gibt es Kaufkraftverlust

Die Schweiz ist mit einer Jahresteuerung von 2,9 Prozent vergleichsweise privilegiert, doch für hiesige Verhältnisse ist das viel. Es ist der höchste Wert seit der Finanzkrise 2008. Auch hierzulande wird nun über reale Lohnverluste diskutiert. Und wenn die Krankenkassenprämien um über 5 Prozent steigen werden, wie zu befürchten ist, bekommt dies der Mittelstand unmittelbar zu spüren.

Es ist darum richtig, dass die Parteien von links bis rechts reagieren und den Bundesrat aufwecken, auch wenn manche Vorschläge unter Populismusverdacht stehen. Aber ähnlich wie in der Coronapandemie ist jetzt nicht Buchhaltermentalität gefragt. Es geht um Grösseres. Weitere Verschärfungen der EU-Sanktionen gegen Russland sollte die Schweiz konsequent mittragen. Diese haben einen wirtschaftlichen Preis, der durch kluge politische Massnahmen, welche die Kaufkraft stärken, abgefedert werden können.

Der Westen darf jetzt nicht in Kriegsmüdigkeit verfallen. Er muss, bei allen Wahlzyklen, den längeren Atem haben als Putin. Und sich den Kampf für Freiheit und Demokratie etwas kosten lassen.

