gratulation Jubiläum zur Diamanthochzyt Marco Profeta 28.04.2022, 06.00 Uhr

Bild: Marco Profeta

(chm)

Liebi Eltere ond Grosseltere, Ruth ond Peter Berchtold us Wettige, zu Euem seltene Jubiläum vom Diamantene Hochzyt am 28. April, gratuliered mer Euch ganz herzlich und wünsched Euch no viel Zyt zäme. Liebi Grüess vo Euchne Chind ond Grosschind....

Bildautor: Susy Profeta