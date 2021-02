Zeugenaufruf Recherswil Zwei Frauen erheblich verletzt – mutmasslicher Täter in Haft In Recherswil ist am Freitagabend eine verletzte Frau auf der Strasse gefunden worden. Diese hatte zuvor versucht, einer anderen Frau zu helfen, die von einem Mann tätlich angegriffen wurde. 06.02.2021, 09.32 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Keystone

(has) Die Polizei startete sofort eine Fahndung. Kurze Zeit später traf sie in einer Liegenschaft auf die zweite verletzte Frau und den mutmasslichen Täter. Nach ersten medizinischen Sofortmassnahmen wurde die beiden Frauen mit erheblichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Beide befinden sich ausser Lebensgefahr.