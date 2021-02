Bremgarten Seniorin prallte in parkiertes Auto und schob es meterweit vor sich her Gestern Freitag kurz vor 14 Uhr verlor eine 81-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei entstand ein beträchtlicher Sachschaden. 13.02.2021, 08.56 Uhr

Bild: zvg Kapo

(aib) Wie die Kantonspolizei Aargau am Samstagmorgen mitteilt, sei die 81-jährige Lenkerin in Bremgarten von der Migros kommend in die Zufikerstrasse abgebogen. Bei diesem Manöver habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die angrenzende Hecke, wie es in der Mitteilung weiter heisst.