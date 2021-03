Mobilität Rund 22 Prozent der Erwerbstätigen von Bubendorf arbeiten in der Gemeinde selbst Wo arbeiten die Bewohner von Bubendorf? Wer pendelt nach Bubendorf, um hier zu arbeiten? Ein Blick in die Mobilitätsstatistik des Bundes verrät es. 08.03.2021, 06.16 Uhr

In diesen Gemeinden arbeiten die meisten Bewohnerinnen und Bewohner von Bubendorf.

(chm)

In der durchschnittlichen Gemeinde in der Schweiz pendeln rund 75 Prozent der Erwerbstätigen in einen anderen Arbeitsort. In Bubendorf liegt der Anteil mit 78.3 Prozent deutlich darüber.

Die meisten Erwerbstätigen aus Bubendorf arbeiten innerhalb des Kantons Basel-Landschaft: Die Gruppe zählt 1624 Personen, was 71.3 Prozent entspricht.

Der häufigste Arbeitsort der Bevölkerung von Bubendorf ist Liestal. Dorthin pendeln 517 Personen oder 22.7 Prozent der ansässigen Erwerbstätigen.

Es folgen als weitere populäre Arbeitsgemeinden: Bubendorf selbst (494, 21.7%), Basel (341, 15%), Pratteln (74, 3.2%) und Muttenz (60, 2.6%).

Als Arbeitsort gibt Bubendorf total rund 2210 Personen (Stand 2018) einen Job. Nebst den 494 Personen, die in Bubendorf wohnen und arbeiten, pendeln Menschen aus den folgenden Gemeinden zur Arbeit nach Bubendorf: Liestal (161, 7.3%), Basel (148, 6.7%), Hölstein (77, 3.5%), Ziefen und Oberdorf (BL) (beide 60, 2.7%). In Bubendorf arbeitet auch eine bedeutende Gruppe an Grenzgängerinnen und Grenzgängern, nämlich 363 Personen. Diese sind jedoch nicht Teil der Mobilitätsstatistik.

Hinweise: Für die Mobilitätsstatistik hat das Bundesamt für Statistik mehrere Datenquellen herangezogen, um abzuschätzen, in welchen Gemeinden die Erwerbstätigen leben und arbeiten. Die Zahlen basieren teilweise auf Annahmen und sind deshalb als Näherungswerte zu sehen. Datenstand ist 2018. Die Texte sind mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.