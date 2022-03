Bulli wird elektrisch: VW zeigt den ID.Buzz

VW ID.Buzz Von der Bühne auf die Strasse Im September rollt mit dem ID.Buzz der legitime Nachfahre des «Hippie-Busses» auf die Strasse – selbstverständlich elektrisch. Philipp Aeberli 18.03.2022, 16.52 Uhr

VW ID. Buzz Bild: zVg

Die Idee, den legendären «Hippie-Bus», also den T1 Samba, wieder aufleben zu lassen, beschäftigt VW schon länger. Schliesslich lässt sich aus dem Retro-Kult auch heute noch Kapital schlagen, zählt der Samba doch zu den stärksten Sympathieträgern in der Autowelt.

Einen ersten Entwurf präsentierte VW schon 2001 als Studie auf der Messe in Detroit. Angelehnt an den New Beetle, basierend auf dem T5-Bus und damals noch von einem VR6-Benziner angetrieben. Auf Basis des Up! folgte 2007 die Studie Space Up!, welche sowohl mit Verbrennungs-als auch mit E-Antrieb möglich gewesen wäre, bevor 2011 der Grundstein für den heutigen ID.Buzz gelegt wurde. Am Genfer Salon zeigte VW die 3,99 Meter kurze Studie Bulli mit E-Antrieb und grosser 101-kWh-Batterie. 2016 folgte an der CES in Las Vegas der Budd-E. Ein Jahr später folgte schliesslich die Studie ID.Buzz als Vorbote für die modulare Elektroplattform des Konzerns. Auf dieser basiert nun auch die Serienversion, die sich im Design stark an der Studie von 2017 orientiert. Viel Retro-Charme durch weiche Rundungen und ein prominentes, grosses VW-Logo an der Front erinnern an den Urahn aus den 1950ern.

VW ID. Buzz Bild: zVg

Unter dem Blech kommt, wie angekündigt, die bekannte Baukasten-Technik von VW zum Einsatz. Der E-Motor mit 204 PS sitzt, wie beim Urahn, an der Hinterachse. Der Akku im Unterboden speichert maximal 77 kWh, womit laut VW bis zu 500 Kilometer Reichweite möglich sein sollen. Geladen wird der Akku mit maximal 170 kW, womit er nach gut 20 Minuten zu 80% voll wäre. Zunächst kommt der 4,71 Meter lange Bus als Fünfsitzer auf den Markt. Eine Variante mit sieben Plätzen, längerem Radstand und grösserem Akku soll folgen. Allrad-Versionen sind technisch möglich und denkbar.

Zudem bietet VW den ID.Buzz nicht nur als Personentransporter, sondern auch als «Cargo» ohne Rückbank und später auch mit kleinerem Akku an. So vergrössert sich der Laderaum von 2205 Litern auf gut 3900 Liter. Denn: Trotz Retro-Charme und E-Antrieb muss der Bulli vor allem eins bleiben: ein echtes Nutzfahrzeug. Bestellbar ist er ab Mai, Preise sind noch nicht bekannt.

VW ID. Buzz Bild: zVg