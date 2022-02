Der Volvo C40 im Test: Überzeugt der schwedische Stromer?

Volvo C40 Die Zeit rennt Volvo stellt um: Ab 2030 will die Marke ausschliesslich E-Autos verkaufen. Der C40 ist nun das erste Modell, das ausschliesslich elektrisch zu haben ist. Philipp Aeberli 23.02.2022, 17.41 Uhr

Volvo C40. Bild: zVg

Acht Jahre sind eine lange Zeit. Doch ist ein etablierter Autokonzern alles andere als ein agiles Start-up-Unternehmen. Insofern ist der Plan von Volvo also durchaus ambitioniert: Bis 2025 sollen rein elektrisch angetriebene Modelle schon die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Ab 2030 sollen nur noch Stromer vom Band rollen. Bis dahin haben die Schweden noch einiges zu tun, denn bisher stehen gerade einmal zwei elektrische Modelle im Angebot: der XC40 Recharge und der C40 Recharge. Während der XC40 auch mit konventionellem Verbrennungsantrieb oder als Plug-in-Hybrid angeboten wird, ist der C40 der erste Volvo, der ausschliesslich als Elektroauto angeboten wird. Trotzdem unterscheidet er sich, bis auf das flach abfallende Heck, kaum vom XC40. Das heisst: Das erste reine E-Auto der Marke basiert auf einer flexiblen Plattform, die auch mit Verbrennungsantrieb funktionieren würde. Das vereinfacht natürlich die Herstellung, da die bestehenden Produktionsbänder genutzt werden können, und erlaubt es dem Hersteller, flexibler auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Dafür können aber die Vorteile, die eine reine E-Auto-Architektur bieten würde, nicht genutzt werden.

Volvo-Stärken und konzeptionelle Schwächen

Der erste Eindruck des elektrischen Cross-overs ist durchaus überzeugend. Das Design wirkt Volvo-typisch klar, die Verarbeitung rundum passgenau und solide. Auf technische Spielereien wie Kamera-Aussenspiegel oder einfahrbare Türgriffe verzichtet der C40, dafür sorgt das abgeflachte Heck mit prägnanten Rückleuchten für einen eigenständigen Auftritt – und einen eher beschränkten Blick nach hinten durch den Innenspiegel. Ansonsten ist auch der Innenraum so gebaut, dass sich Volvo-Vertraute sofort zu Hause fühlen: hervorragende Verarbeitungsqualität, schlichtes Design und viele nützliche Ablagen.

Volvo C40. Bild: zVg

Eine Lederausstattung ist im C40 auch gegen Aufpreis nicht zu haben, schliesslich soll die Nachhaltigkeit nicht nur beim Antrieb gelebt werden. Die Textilbezüge sind aber so hochwertig und angenehm gestaltet, dass man das Leder keinen Augenblick vermisst. Auch eine Smartphone-Integration über Apple CarPlay oder Android Auto vermisst man nicht; denn das Bediensystem im C40 basiert auf Android-Software und bietet damit Apps wie Spotify oder Google Maps direkt integriert. So hat man die wichtigsten Funktionen direkt zur Hand – oder kann sie auch über den gut funktionierenden Sprachassistenten von Google ablenkungsfrei nutzen. Zudem wird das System per Internetanbindung mit aktuellen Daten und Software-Updates versorgt. Vorbildlich ist damit vor allem auch die Navigation, welche automatisch den Batterieladestand am Ziel anzeigt und benötigte Ladestopps einplant. Das System lässt sich leicht bedienen und gibt sich übersichtlich – da lässt es sich auch gut verschmerzen, dass der Touchscreen mit neun Zoll Bildschirmdiagonale im Vergleich zu den Konkurrenten mit neuerer Technik etwas klein wirkt. Denn am elektrischen Volvo zeigt sich auch, wie schnell sich die Technik weiterentwickelt. Der XC40 wurde Ende 2017 vorgestellt, die elektrische Variante Ende 2019. Und seither hat sich schon wieder einiges getan.

Gute und schlechte Voraussetzungen

Mit einer nutzbaren Akkukapazität von 75 kWh ist der C40 auch anno 2022 noch gut aufgestellt; entscheidend mehr gibt es in dieser Fahrzeugklasse derzeit nicht zu kaufen. Doch ist die Akkukapazität nur ein Baustein, wenn es darum geht, ein E-Auto langstreckentauglich zu machen. Die Akkus wurden im eigentlichen Getriebetunnel verstaut, sodass der C40 im Innenraum weniger Platz bietet, als ein vergleichbarer Stromer mit einer nur darauf ausgelegten Plattform.

Volvo C40 Bild: zVg

Vor allem aber ist Volvo bei der Gestaltung der Karosserie deutlich weniger frei, was sich an der vergleichsweise schlechten Aerodynamik zeigt. Zwar verbessert das abgeflachte Heck den Luftwiderstand im Vergleich zum XC40; mit einem Wert von 0,32 markiert der Schwede aber das Schlusslicht im Segment – was auf den Verbrauch und damit die Reichweite drückt. Im Test kommt der C40, mehrheitlich auf der Autobahn gefahren, auf 24,3 kWh/ 100 km, womit mit vollem Akku rund 300 Kilometer möglich sind. Damit kommt man im Alltag gut klar. Auf längeren Strecken trifft der hohe Verbrauch allerdings auf eine eher bescheidene Ladeleistung. Zwar erreicht der C40 zunächst die versprochenen 150 kW, womit in zehn Minuten 100 km Reichweite in den Akku kommen; doch schon ab 50% Akkustand wird die Leistung stetig zurückgefahren und sinkt bald unter 70 kW. So dauern zusätzliche Kilometer immer länger und die Prognose über die verbleibende Ladezeit ist nicht sehr präzise. Daher sollte man auf Langstrecken viele kurze Pausen einlegen, was zu nicht sehr flüssigem Reisen führt. Wer selten mehr als 300 km pro Tag fährt, kriegt für 61900 Franken aber einen sehr angenehmen Begleiter.

Volvo C40 P8 Twin eAWD Motor: 2×E-Maschine Leistung: 408 PS/660 Nm Antrieb: Aut. 1-Gang, 4×4 L×B×H: 4431×1863×1582 mm Kofferraumvolumen: 413+31 l Gewicht: 2185 kg 0–100 km/h: 4,7 Sek. Vmax: 180 km/h Reichweite WLTP: 438 km Preis: ab 61900 Franken