Erste Testfahrt im neuen bz4X, dem ersten E-Auto von Toyota.

Toyota bz4X Spät, aber gut Toyota hat lange gewartet und präsentiert nun mit dem bz4X ein E-Auto. Philipp Aeberli 23.06.2022, 14.51 Uhr

Der bz4X führt das Toyota-Design mit seinem verschlossenen Kühlergrill ins E-Zeitalter. Bild: zVg

Elektrifizierung ist bei Toyota schon lange ein Thema; als die Japaner 1997 den Prius präsentierten, war das Fahren mit Strom noch kein Thema. Der Prius mit seinem selbstaufladenden Vollhybridsystem war ein echter Pionier.

Seither hat sich einiges getan. Die Erkenntnis, dass der Strassenverkehr nachhaltiger werden muss, hat sich bei Gesellschaft, Politik und auch in der Industrie gefestigt – und einen regelrechten Wandel angestossen. Für diesen Wandel hat man sich auf den batterieelektrischen Antrieb als Zukunftstechnologie geeinigt. Verbrennungsmotoren sollen nach einem Beschluss des EU-Parlaments ab 2035 nicht mehr verkauft werden dürfen und der Antrieb mit Wasserstoff dürfte für den Individualverkehr zu komplex sein. Zwar hat Toyota mit dem Mirai bereits ein entsprechendes Auto im Angebot, doch fehlt es noch an Treibstoff und einer Verteilinfrastruktur. Das Angebot an Schnellladestationen hingegen wird stetig grösser und auch das Interesse an batterieelektrischen Fahrzeugen wächst, das belegen zumindest die steigenden Zulassungszahlen. Die Weiche scheint also gestellt zu sein – und kaum ein Hersteller kann es sich noch leisten, nicht auf den anrollenden Zug der E-Mobilität aufzuspringen. Als einer der letzten grossen Hersteller bringt nun auch Toyota seinen ersten Stromer auf den Markt – und will bis 2035 in Westeuropa komplett CO2-neutral agieren.

Effizienz sorgt für Reichweite

Für den ersten eigenen Stromer setzt Toyota auf eine komplett neue Plattform, welche auch bei der hauseigenen Premium-Marke Lexus zum Einsatz kommt. Das bringt deutlich bessere Grundvoraussetzungen, als die Nutzung einer bestehenden Grundarchitektur eines Modells mit Verbrennungsmotor. Der Akku kann flach im Unterboden verbaut werden – und hat dort dank 2,85 Meter langem Radstand reichlich Platz.

Am Heck fällt die durchgängige Rückleuchte auf. Bild: zVg

Der Akku speichert 71,4 kWh, was in der Varianten mit Frontantrieb bis zu 516 km Reichweite bringt, mit Allradantrieb sind es 470 km (WLTP). Besonderen Wert will Toyota bei der Entwicklung auf die Effizienz gelegt haben; mit einem Normverbrauch von 14,3 kWh/100 km gehört der Fronttrieblern tatsächlich zu den Effizientesten seiner Klasse. Für die Allradvarianten gibt Toyota 15,9 kWh/100 km an. Bei den ersten Testfahrten über Land, durch die Stadt und auf der Autobahn blieb die Verbrauchsanzeige dann bei 17,1 kWh/100 km stehen, womit weiterhin rund 400 km bei vollem Akku möglich wären.

Damit ist der erste E-Toyota auf jeden Fall alltags- und auch reisetauglich; an einer Schnellladestation mit 150 kW soll der Akku nach 30 Minuten wieder zu 80% voll sein. Erfreulich ist, dass die Anzeige für die verfügbare Reichweite gut funktioniert. Sie rechnet eher konservativ, muss sich daher kaum nach unten korrigieren und wirkt auf jeden Fall verlässlich. Das ist allerdings auch notwendig, denn auf weitere Hilfe in Form einer automatisierten Routenplanung mit passenden Ladestopps verzichtet Toyota vorerst leider noch. Hierzu muss man auf Smartphone-Apps zurückgreifen, die sich immerhin über Apple CarPlay oder Android Auto nutzen lassen.

Viel Qualität zum fairen Preis

Ansonsten gelingt Toyota mit dem ersten Stromer aber bereits ein Auto, das sehr ausgereift wirkt. Der bz4X überzeugt schon auf den ersten Metern mit guter Schallisolierung und sehr gutem Federungskomfort. Auch der Sitzkomfort ist grundsätzlich gut. Nur etwas mehr Einstellbereich für das Lenkrad wäre, je nach Sitzposition und Körpergrösse wünschenswert. Das kleine Lenkrad liegt zwar gut in der Hand, versperrt aber teilweise die Sicht auf das Tacho-Display. Zudem würde eine direktere Lenkübersetzung deutlich besser zum kleinen Lenker passen.

Solche Details können den positiven Gesamteindruck aber kaum trüben. Der bz4X schafft es, trotz für die Marke komplett neuem Antriebskonzept, die typischen Markenwerte gut zu verkörpern. Er wirkt durchwegs solide verarbeitet, lässt sich leicht bedienen und wirft keine Fragen auf. Über die legendäre Zuverlässigkeit eines Toyotas lassen sich hier natürlich noch keine Prognosen abgeben. Doch dass Toyota garantiert, dass die Batterie auch nach zehn Jahren oder einer Million Kilometer noch mindestens 70% der ursprünglichen Kapazität haben soll, stimmt diesbezüglich auf jeden Fall zuversichtlich.

Innen gibt es einen grossen Touchscreen, aber auch noch analoge Knöpfe. Bild: zVg

Typisch Toyota soll selbstverständlich auch das Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Der elektrische Crossover, der sich mit einer Länge von 4,69 Metern oberhalb des Toyota RAV4 einordnet, startet bereits ab 4 9 400 Franken. Die empfehlenswerte Allrad-Version ist ab 5 6 400 Franken zu haben.

Die ersten Exemplare rollen in diesen Tagen zu den Händlern – schliesslich will Toyota noch 475 Stück in der Schweiz absetzen. Ab 2023 sind jährlich 700 Stück vorgesehen – und weitere Modelle mit E-Antrieb werden bestimmt folgen.

Toyota bz4X AWD Motor: 2×E-Maschine synchron Leistung: 218 PS /337 Nm Antrieb: Aut. 1-Gang, 4×4 L×B×H: 4690x1860x1650 mm Kofferraumvolumen: 453 l Gewicht: 1985 kg 0–100 km/h: 6,9 Sek. Vmax: 160 km/h Reichweite WLTP: 470 km Preis: ab 56 400 Franken