Suzuki Vitara Rundum vernünftig Der Suzuki Vitara ist neu auch mit Mildhybrid-Antrieb und Automatik zu haben. Eine gute und preiswerte Alternative. Philipp Aeberli 24.05.2021, 19.29 Uhr

Suzuki Vitara Hybrid. Bild: zVg

Fehlende Vernunft konnte man dem Suzuki Vitara noch nie vorwerfen. Die Preise starten schon unter 30 000 Franken und mit seinem 1,4-Liter-Turbomotor ist der kompakte, aber geräumige Allradler nicht opulent, aber mit knapp 130 PS durchaus ausreichend motorisiert. Suzuki hat den Motor jüngst mit einem 48-Volt-Mildhybrid-System aufgerüstet. Das bringt zwar keine nennenswerte Mehrleistung, hilft aber beim Spritsparen, denn mit den aktuellen Emissionsgesetzen zählt jedes Gramm an Co2-Emissionen. Das Mildhybrid-System unterstützt den Motor in tiefen Drehzahlbereichen – und sorgt dafür, dass der Motor beim Ausrollen schon deutlich früher ausgeschaltet werden kann, wobei Lenkung, Bremse und Klimaanlage weiterhin am Laufen bleiben. Neu lässt sich der Hybrid auch mit einer 6-Gang-Automatik kombinieren.