Der neue Subaru Outback im Test.

Subaru Outback Für Stadt und Hinterland Der Subaru Outback ordnet sich zwischen Kombi und SUV ein. In der Neuauflage legt er nicht zuletzt in den digitalen Disziplinen zu. Vor allem aber bleibt er ein verlässlicher Alltagsbegleiter mit viel Platz und Fahrkomfort. Philipp Aeberli Jetzt kommentieren 20.01.2022, 11.45 Uhr

Der neue Subaru Outback. Bild: zVg

Bei Subaru weht ein anderer Wind, als bei anderen Herstellern. «Sexy» Autos wollen die Japaner eigentlich nicht bauen. Dafür kennt man die Kundschaft zu gut. Diese wünscht keine fragilen Statussymbole – sondern im Grunde das exakte Gegenteil. Subaru-Fahrer möchten keine automobile Haute-Cuisine, sondern eher währschafte Hausmannskost. Trotzdem kann freilich auch Subaru nicht die Augen verschliessen vor der automobilen Gegenwart: Assistenzsysteme sind längst kein unnötiger Luxus mehr, zu grossen Teilen sind sie sogar gesetzlich vorgeschrieben. Auch ein grosser Touchscreen ist inzwischen weit verbreitet – schliesslich ist er auch nötig, um die zahlreichen Funktionen eines modernen Autos zu steuern und um Selbstverständlichkeiten, wie die Navigation, einfach zu nutzen. Mitten in diesem Spannungsfeld positioniert sich nun der neue Outback.

Der Outback – zu Deutsch «Hinterland» - ist seit 1995 das Topmodell der Marke und geht nun schon in sechster Generation an den Start. Mit dem Outback hat Subaru eine Nische entdeckt, die später auch von Audi und Mercedes bedient wurde: Im Grunde handelt es sich um einen Kombi, der aber durch Allradantrieb, etwas mehr Bodenfreiheit und Karosserieschutz für schlechte Wege aufgerüstet wurde. Kein Offroader, aber eben auch nicht sofort aufgeschmissen, wenn das Aspahltband endet.

An diesem Rezept hat Subaru auch für die neueste Outback-Generation nichts verändert. Mit 4,87 Metern Länge, 1,88 Metern Breite und 1,68 Metern Höhe ist er ein durchaus stattliches Auto und bietet im Innenraum auch entsprechend viel Platz. Vor allem die hohe Dachlinie fällt positiv auf. Sie sorgt für eine sehr grosszügiges Raumgefühl. Und das auf allen Sitzplätzen, da die Dachlinie bis zum Heck kaum abfällt. Das begünstigt nicht nur das Raumangebot, sondern auch das Kofferraumvolumen. 561 bis 1822 Liter gibt Subaru in den Technischen Daten an, womit der Outback zu den geräumigsten Kombis zählt. Erfreulich ist auch, dass die Ladeöffnung im Vergleich zum Vorgänger deutlich vergrössert wurde, sodass man auch sperriges Gepäck bequem einladen kann. Als nette Zusatzfunktion gibt es einen Sensor im Markenlogo. Berührt man diesen zum Beispiel mit dem Ellenbogen, öffnet sich die Heckklappe. So kann man auch mit voll bepackten Armen die Klappe öffnen und einladen.