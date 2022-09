Ausblick auf die Zukunft der Marke: Skoda Vision 7S

Skoda Zukunft Mehr als nur ein neues Logo Mit einem neuen Logo will Skoda den Aufbruch in eine neue Zukunft untermalen. Diese bringt vor allem neue Modelle mit E-Antrieb. Philipp Aeberli 05.09.2022, 12.48 Uhr

Skoda Studie Vision 7S Bild: zVg

Die Marke Skoda hat bereits einen grossen Wandel hinter sich. Seit der tschechische Hersteller im Jahr 2000 komplett vom VW-Konzern übernommen worden ist, hat sich viel verändert. Skoda hat sich vom «Underdog» zum «Bestseller» gemausert , trägt einiges zum Konzernergebnis bei – und hat sich vor allem ein klares Image erarbeitet: viel Auto fürs Geld, kombiniert mit cleveren Details.

Statt Aussenspiegel gibt es Kameras, am Heck prangt ein Schriftzug statt des Logos. Bild: zVg

Doch weil Stillstand Rückschritt bedeutet, hat Skoda nun neue Pläne für die Zukunft geschmiedet. Diese umfassen ein neues Logo, einen neuen Markenauftritt – und vor allem viele neue Modelle. Die Zukunftsstrategie sieht nicht nur Investitionen in die Digitalisierung über 700 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren vor, sondern vor allem auch deutlich mehr E-Autos. Bis 2030 sollen 70% der verkauften Fahrzeuge elektrisch angetrieben sein. 5,6 Milliarden Euro will man dafür in den kommenden fünf Jahren investieren, drei neue Modelle sollen bis 2026 auf die Strasse kommen. Einen Ausblick auf die kommenden E-Modelle gibt Skoda bereits mit der Studie Vision 7S. Ein siebensitziges SUV mit E-Antrieb, das die neue Designsprache der Marke verkörpert und sich oberhalb des bekannten Enyaq einordnet. Zu den Details des Familien-SUV ist noch nicht viel bekannt; es wird auf der bekannten MEB-Architektur aufbauen und dank 89 kWh Akku mehr als 600 km Reichweite bieten. Das Design fällt vor allem durch klare Linien und das sogenannte «Tech-Deck» in der Front auf; hier sollen sich Sensoren für die immer umfangreicheren Fahrassistenzfunktionen elegant verstecken. Die weiteren geplanten Modelle werden deutlich kompakter ausfallen, sich aber an den selben Design-Prinzipien orientieren. Nebst einem höheren Absatz an E-Autos will Skoda auch die Produktion bis 2030 netto CO2-neutral gestalten: Das Werk in Vrchlabí (CZ) ist bereits seit 2020 CO2-neutral, alle weiteren Standorte in Tschechien und Indien sollen folgen. Doch wie jede grosse Reise beginnt auch diese Transformation mit einem kleinen Schritt: Das Logo wird angepasst – und an den neuen Modellen der Marke soll ab 2024 fast ausschliesslich ein Namensschriftzug anstelle eines grafischen Logos prangen.

Auch an der Front verschwindet das Logo. Bild: zVg

Digitales Cockpit. bild: zVg