Mit dem Drive-Pilot von Mercedes autonom fahren.

Mercedes Drive Pilot Loslassen erlaubt Mit dem «Drive Pilot» bietet Mercedes als erster Hersteller autonomes Fahren nach Level 3 an. Allerdings erst in Deutschland. Philipp Aeberli 19.05.2022, 12.16 Uhr

Mit «Drive Pilot» hat Mercedes als erster Hersteller ein System im Angebot, bei welchem man die Hände vom Lenkrad nehmen darf. Es ist nur in Deutschland zu haben und kostet 5000 Euro Aufpreis. Bild: zVg

Wir denken kaum darüber nach. Für viele gehört es zum Alltag wie Treppensteigen und Zähneputzen – und wir tun es fast schon automatisiert, ohne über jede einzelne Handlung nachdenken zu müssen. Das führt dazu, dass wir leicht unterschätzen, um welch komplexe Tätigkeit es sich beim Autofahren handelt. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen, die Fahrspur im Auge behalten und nach Verkehrsschildern Ausschau halten. Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer sollten wir laufend beobachten und einordnen – und gleichzeitig auch noch die Geschwindigkeit im Auge behalten und jederzeit bereit sein, auf Unvorhergesehenes richtig zu reagieren. Kurzum: Autofahren fordert alle Sinne.

Diese Aufgabe einem Computersystem beizubringen, ist hochkomplex – erst recht, wenn man diese Aufgabe mit gewissen Erwartungen angeht: «Einfach nur besser zu fahren als der durchschnittliche Autofahrer, genügt uns nicht», erklärt Dr. Martin Hart, Verantwortlicher für die Fahrassistenzsysteme bei Mercedes. Ein selbstfahrendes Auto soll sich also verhalten wie ein vorbildlicher Autofahrer: Es hält sich immer an die Verkehrsregeln, ist nie abgelenkt und gibt sich kooperativ gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden.

Auto übernimmt Verantwortung

Eine Schlüsselfrage, wenn es um automatisiertes Fahren geht, ist die Haftung: Diese muss geklärt sein, sobald dem Fahrer die Verantwortung abgenommen wird. Diesbezüglich wagt Mercedes mit dem «Drive Pilot» nun einen wichtigen ersten Schritt: Steuert das System das Auto, übernimmt der Hersteller auch die Haftung, sollte dabei etwas schiefgehen. Eine mutige Regelung, die aber natürlich an Einschränkungen gebunden ist. Diese legt das System selbst fest, indem es sich nur unter bestimmten Umständen aktivieren lässt. Der «Drive Pilot» lässt sich nur auf Autobahnen und bis 60km/h einschalten. Er funktioniert nur bei Tageslicht, ausreichender Sicht und bei Trockenheit. Der Fahrer muss selbstverständlich angeschnallt auf seinem Platz sitzen und bereit sein, innerhalb von 10 Sekunden das Steuer zu übernehmen. Er darf also nicht schlafen, was über eine Innenraumkamera überwacht wird, darf sich aber anderen Tätigkeiten widmen. Smartphone-Tippen oder ein Buch lesen ist also auch gesetzlich erlaubt. Allerdings vom Hersteller nicht empfohlen, da die Gegenstände im Falle eines Unfalles zwischen Fahrer und Airbag geraten könnten. Das Entscheidende: Der Fahrer hat die Verantwortung an das Auto abgegeben, was mit Anzeigen im Display und am Lenkrad symbolisiert wird.

Das System funktioniert bis 60 km/h auf der Autobahn, also hauptsächlich in Stau-Situationen. Bild: zVg

Hauptsächlich von Nutzen ist der «Drive Pilot» in Stausituationen. Es geht also darum, Zeit für Nebentätigkeiten zu gewinnen, wenn das Autofahren ohnehin keinen Spass machen würde. Möglich wird das durch ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Sensoren, welche die Umwelt aufnehmen.

Sicherheit durch Sensorfusion

Das System, welches ab sofort in Deutschland für die S-Klasse und den EQS bestellt werden kann, kombiniert Kameras rund um das Auto mit einem Radar und einem Lidar-Sensor (dreidimensionales Laserscanning). Hinzu kommen Ultraschallsensoren für den Nahbereich und sogar Mikrofone im Radhaus (um Nässe auf der Fahrbahn zu erkennen) und im Innenraum (um Sirenen von Rettungsfahrzeugen zu erkennen). Hinzu kommt eine auf dem Dach montierte, hochpräzise GPS-Erfassung, welche das Auto auf rund zwei Meter genau lokalisieren kann. Also rund zehnmal präziser als ein herkömmliches GPS. Zudem überwacht das System auch gewisse Funktionen im Auto – der Sitz kann beispielsweise nicht mehr in die Liegeposition gebracht werden. Und auch die Klimaanlage funktioniert nur im Automatikmodus. «Wir wollen die totale Kontrolle, um die Sicherheit gewährleisten zu können», sagt Entwicklerin Katharina Kupferschmid. Aus den erfassten Daten werden laufend und in Echtzeit bis zu 400 mögliche Szenarien berechnet und bewertet, aus denen sich der Wagen schliesslich die richtige Aktion auswählt. Durch die Fusion mehrerer Sensoreinheiten und -arten können Fehler bei der Erfassung der Umwelt praktisch ausgeschlossen werden, da man sich nicht nur auf ein einzelnes System verlassen muss.

Gewohntes trifft Ungewohntes

Für den ersten Test hat Mercedes die S-Klasse mit Drive Pilot nach Berlin gebracht. Auf den Autobahnen rund um die Metropole gibt es fast immer genügend Stau und Verkehr, um das System im Strassenverkehr auszuprobieren. Sobald die Geschwindigkeit der Vorausfahrenden auf weniger als 60km/h sinkt, kann der «digitale Chauffeur» über Tasten am Lenkrad aktiviert werden. Der Wagen hält nun selbstständig die Spur und den Abstand zum Vordermann, bremst wenn nötig, um andere einscheren zu lassen, und bildet, wenn nötig, eine Rettungsgasse. Die grundsätzliche Funktion ähnelt jener der bekannten Stauassistenten. Jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Ich darf als Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen, auf dem Smartphone Mails checken, am Touchscreen des Wagens neue Musik suchen oder gar Videos anschauen, bis mich das Auto wieder zur Übernahme der Lenkung auffordert. Ganz legal. Das Auto fährt dabei so butterweich und sanft, wie man es von einer S-Klasse erwartet.

Wann das «Drive Pilot»-System auch in der Schweiz zu haben ist, lässt sich kaum abschätzen, da dies von der Gesetzeslage abhängig ist.